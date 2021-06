Češi jsou závislí na Schickovi. Bude na něj pozornost, ať pálí i jiní, velí Koller

Patrik Schick je zatím jedním z největších hrdinů celého mistrovství Evropy. Na přínosu gólového toreadora z Leverkusenu staví parta trenéra Jaroslava Šilhavého dosavadní úspěch na přehlídce nejlepších reprezentací kontinentu. Ale co po něm? Možná i potopa. Ofenziva českého mužstva se o Schicka až extrémně opírá, nikdo jiný není pro soupeře ani z poloviny tak nebezpečný. „Chtělo by to, aby se začali prosazovat i další,“ cítí nejlepší střelec reprezentační historie Jan Koller.

Dva góly proti Skotsku, z toho ten druhý naprosto exkluzivní z půlky hřiště, celý svět z něj byl paf. Proti Chorvatům trefa z penalty se zkrvaveným nosem po předchozím úderu Dejana Lovrena. Český útočník Patrik Schick na evropském šampionátu vyčnívá. Co předvede v závěrečném vystoupení v základní skupině proti Anglii? „Já bych ho šetřil, protože postup už máme de facto jistý,“ nabízí svůj pohled Ivan Kopecký, protřelý trenér a expert deníku Sport.

Závislost národního mužstva na pětadvacetiletém bombarďákovi je enormní. Cokoliv kloudného česká ofenziva vymyslela, Schick se na tom skoro určitě podílel. Třikrát se trefil, vyslal deset střel, šest z toho na bránu. Všem těmto statistikám po dvou kolech šampionátu vládl. Jenže pak se nabízí dodat i druhou věc, a sice tu, že nikdo další se k němu nepřidává.

Střelu na bránu během utkání se Skotskem a Chorvatskem vyslali už jen Michael Krmenčík a Vladimír Darida (oba jednou), mimo pálili Tomáš Souček, Jakub Jankto (oba dvakrát), Darida a Adam Hložek (oba jednou). „Myslím, že celé mistrovství Evropy je hodně defenzivně pojaté. I top útočníci mají problémy, podívejte se na třeba Harryho Kanea, který se vůbec nedostane do zakončení,“ nachází jednu z příčin slabé ofenzivní produkce Schickových spolubojovníků legendární útočník Jan Koller.

Schick má samozřejmě formu, tým cítí, že se na něj může spolehnout, i proto se mu hra podřizuje, ostatní ho hledají. „Patrik se umí orientovat v šestnáctce, hodně to bere na sebe. Ale chtělo by to, aby se začali prosazovat i jiní hráči, protože na Patrika teď bude upřená velká pozornost, bude to mít velmi těžké. V kvalifikaci nebo v přípravě na šampionát se do zakončení dostávali i jiní, například Tomáš Souček,“ doplňuje nejlepší střelec reprezentační historie.

„Ostatní mají i více obranných povinností,“ upozorňuje dál Kopecký. Jasným příkladem budiž role Součka v duelu proti Skotsku, kdy dostal na hrb víc defenzivních povinností, hrál blízko u stoperů, čistil střed pole a neměl tolik prostoru vydávat se do pokutového území soupeře, kde bývá nebezpečný. Ostatně i dříč z West Hamu je soupeři pečlivě strážen.

Další faktory? Píle Daridy zatím není tolik efektivní nebo druhý poločas proti Chorvatsku, který byl celkově velmi opatrný, nikdo nechtěl chybovat a do útočného rejdění se raději nepouštěl. „Jsem ale přesvědčený o tom, že se ukáže i někdo jiný, zvlášť pokud by Schick odpočíval,“ nepochybuje bývalý kouč české jednadvacítky.

Srovnání po dvou zápasech

Česko – Anglie

Držení míče

44 % (17) – 54,8 % (9)

Góly

3 (7) – 1 (16)

Inkasované góly

1 (4) – 0 (1)

Střely

18 (16) – 16 (19)

Přesné přihrávky

628 (19) – 908 (12)

Pokusy o tvořivé přihrávky

4 (23) – 16 (11)

Doteky ve vápně soupeře

37 (8) – 36 (9)

Pokusy o driblink

27 (24) – 42 (18)

Obranné souboje

150 (4) – 121 (16)

Zachycené míče

108 (2) – 55 (22)

Průměrný věk

28 (7) – 25,3 (24)

V závorce pořadí na EURO

Zdroj: Wyscout

Debakl ve Wembley? To už je dlouho, hlásí Šilhavý. Darida nabádá k aktivitě

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Schick další gól proti Anglii nepřidá. Redaktoři věří remíze