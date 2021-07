Finále EURO ONLINE: Itálie - Anglie, odvážný kousek mistra světa 1966

Zobrazit online přenos Rozhodčí Björn Kuipers – Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (všichni NED) Stadion Wembley Stadium (Londýn)

Kdy se hraje finále EURO 2021?

EURO 2021 vyvrcholí v neděli 11. července od 21 hodin zápasem Itálie - Anglie.

Kde se hraje finále EURO 2021?

Kde jinde by mělo mistrovství Evropy vyvrcholit, než v hlavním městě kolébky fotbalu. Londýn je domovem téměř devíti milionů obyvatel a množství slavných klubů, stačí připomenout slavnou rivalitu Arsenalu s Tottenhamem, West Ham, Fulham…

Ve Wembley – legendárním stadionu anglické reprezentace – se hraje fotbal od roku 1923, na přelomu tisíciletí prošel nákladnou přestavbou a v roce 2007 byl otevřen jako jeden z největších stadionů na světě, dominantou se stal oblouk, který je s délkou 315 metrů největší konstrukcí svého druhu na světě.

Kapacita stadionu je 90 tisíc diváků, na finále se z epidemiologických důvodů prodalo zhruba 60 tisíc vstupenek.

Kurzy na finále EURO

Nepatrným favoritem podle kurzů je Anglie, jejíž kurz na vítězství se pohybuje kolem 1,8-1,9:1. Více než polovina sázkařů však věří spíše Itálii, jejíž kurz na vítězství v základní hrací době přesahuje i hranici 3:1.

Před šampionátem se na Anglii dalo vsadit v kurzu 6:1, na Italy byl vypsán kurz 10:1.

Soupiska Itálie na EURO 2021

Brankáři 1 Salvatore Sirigu 12.1.1987 FC Turín 26 0 21 Gianluigi Donnarumma 25.2.1999 AC Milán 25 0 26 Alex Meret 22.3.1997 Neapol 2 0 Obránci 2 Giovanni Di Lorenzo 4.8.1993 Neapol 7 0 3 Giorgio Chiellini 14.8.1984 Juventus Turín 106 8 4 Leonardo Spinazzola 25.3.1993 AS Řím 13 0 13 Emerson 3.8.1994 Chelsea 14 0 15 Francesco Acerbi 10.8.1988 Lazio Řím 13 1 19 Leonardo Bonucci 1.5.1987 Juventus Turín 101 7 23 Alessandro Bastoni 13.4.1999 Inter Milán 5 0 24 Alessandro Florenzi 11.3.1991 Paris St. Germain 42 2 25 Rafael Tolói 10.10.1990 Bergamo 2 0 Záložníci 5 Manuel Locatelli 8.1.1998 Sassuolo 9 1 6 Marco Verratti 5.11.1992 Paris St. Germain 40 3 7 Lorenzo Pellegrini 19.6.1996 AS Řím 17 2 8 Jorginho 20.12.1991 Chelsea 27 5 11 Domenico Berardi 1.8.1994 Sassuolo 10 4 12 Stefano Sensi 5.8.1995 Inter Milán 8 3 14 Federico Chiesa 25.10.1997 Juventus Turín 24 1 16 Bryan Cristante 3.3.1995 AS Řím 10 1 18 Nicolo Barella 7.2.1997 Inter Milán 22 4 20 Federico Bernardeschi 16.2.1994 Juventus Turín 30 6 Útočníci 9 Andrea Belotti 20.12.1993 FC Turín 33 12 10 Lorenzo Insigne 4.6.1991 Neapol 40 7 17 Ciro Immobile 20.2.1990 Lazio Řím 45 12 22 Giacomo Raspadori 18.2.2000 Sassuolo 0 0 Trenér Roberto Mancini 27.11.1964

Cesta Itálie do finále EURO

11. června, Turecko - Itálie 0:3

Itálie v úvodním zápase skupiny A porazila v Římě Turecko 3:0. Favorit se v první půli nemohl prosadit, nakonec ale dokráčel k jasné výhře. Vše v 53. minutě nastartoval vlastní gól tureckého stopera Demirala, pak se ještě trefili Ciro Immobile a Lorenzo Insigne.



16. června, Itálie - Švýcarsko 3:0

Stejně jako v prvním zápase proti Turecko, stejně naložili Italové i něco málo odolnějšímu Švýcarsku a kolo před koncem základní skupiny slaví postup do osmifinále. Novým hrdinou země z Apeninského poloostrova je Manuel Locatelli, autor obou gólů. A jeden ze symbolů týmu, který budí velký respekt.



20. června, Itálie - Wales 1:0

Ve svém třetím zápase porazili Wales 1:0 a ovládli skupinu A s plným počtem bodů. Tým kolem Garetha Balea udržel o skóre postupové druhé místo.



26. června, Itálie - Rakousko 2:1 po prodloužení (osmifinále)

Squadra azzura udolala Rakousko 2:1 po prodloužení, v základní hrací době skončilo utkání 0:0. Góly obstarali Federico Chiesa a Matteo Pessina, za Rakušany pouze snižoval Saša Kalajdžič. Svěřenci Roberta Manciniho inkasovali na turnaji poprvé.

2. července, Belgie - Itálie 1:2 (čtvrtfinále)

„Squadra Azzura“ rozhodla už v první půli, kdy se nejprve prosadil ve 31. minutě Nicolo Barella a brzy po něm zvýšil Lorenzo Insigne. Belgičané ještě v úvodní části snížili zásluhou proměněné penalty Romelua Lukakua, po přestávce se ale už vyrovnání nedočkali.

6. července, Itálie - Španělsko 2:1 pen. (semifinále)

Fotbalisté Itálie porazili Španělsko 4:2 na penalty a po devíti letech postoupili do finále mistrovství Evropy. Po 90 minutách i prodloužení skončil duel 1:1.

Soupiska Anglie na EURO 2021

Brankáři 1 Jordan Pickford 7.3.1994 Everton 30 0 13 Dean Henderson 12.3.1997 Manchester United 1 0 23 Sam Johnstone 25.3.1993 West Bromwich Albion 0 0 Obránci 2 Kyle Walker 28.5.1990 Manchester City 55 0 3 Luke Shaw 12.7.1995 Manchester United 9 0 5 John Stones 28.5.1994 Manchester City 42 2 6 Harry Maguire 5.3.1993 Manchester United 32 3 12 Kieran Trippier 19.9.1990 Atlético Madrid 26 1 15 Tyrone Mings 13.3.1993 Aston Villa 8 0 16 Conor Coady 25.2.1993 Wolverhampton 4 1 21 Ben Chilwell 21.12.1996 Chelsea 14 0 22 Ben White 8.7.1997 Brighton 2 0 24 Reece James 8.12.1999 Chelsea 6 0 Záložníci 4 Declan Rice 14.1.1999 West Ham United 15 1 7 Jack Grealish 10.9.1995 Aston Villa 5 0 8 Jordan Henderson 17.6.1990 FC Liverpool 58 0 10 Raheem Sterling 8.12.1994 Manchester City 61 14 14 Kalvin Phillips 2.12.1995 Leeds United 7 0 17 Jadon Sancho 25.3.2000 Dortmund 18 3 19 Mason Mount 10.1.1999 Chelsea 16 4 20 Phil Foden 28.5.2000 Manchester City 6 2 25 Bukayo Saka 5.9.2001 Arsenal 4 0 26 Jude Bellingham 29.6.2003 Dortmund 2 0 Útočníci 9 Harry Kane 28.7.1993 Tottenham Hotspur 53 34 11 Marcus Rashford 31.10.1997 Manchester United 40 11 18 Dominic Calvert-Lewin 16.3.1997 Everton 7 4 Trenér Gareth Southgate 3.9.1970

Cesta Anglie do finále EURO

13. června, Anglie - Chorvatsko 1:0

Fotbalisté Anglie se na EURO 2021 aspoň trochu pomstili Chorvatům za vyřazení v semifinále posledního mistrovství světa. Ve Wembley vyhráli v prvním zápase „české“ skupiny D 1:0, když jedinou branku vstřelil ve druhém poločase Raheem Sterling.

18. června, Anglie - Skotsko 0:0

Skotský trenér Steve Clarke po svých svěřencích chtěl, ať jdou do prestižního duelu s Anglií s ohněm v nohách a ledem hlavě. A přání se mu stoprocentně vyplnilo, outsider držel s favoritem bez vážných problémů krok až do závěrečného hvizdu. Anglie, která nasadila s průměrným věkem 25 let a 31 dní svou nejmladší základní sestavu v dějinách závěrečných turnajů mistrovství Evropy a světa, po všech stránkách zklamala a snesla se na ni drtivá kritika.

22. června, Česko - Anglie 0:1

Ani devátý pokus dobýt Wembley Česku, dřív Československu, nevyšel. Od listopadu 1966 se o to marně pokoušela další generace, tentokrát kolem čarostřelce Patrika Schicka, dopadla ovšem veskrze stejně jako předtím Ivo Viktor, Zdeněk Nehoda, Tomáš Skuhravý, Jiří Němec a další legendy. O domácí výhře rozhodl Sterling.

29. června, Anglie - Německo 2:0 (osmifinále)

Každá série jednou končí – a Němce to potkalo v tu nejméně vhodnou chvíli. Sedm zápasů v řadě ve Wembley s domácími neprohráli, ale po osmé už to neklaplo. Anglie se zítra probudí do krásného rána jako čtvrtfinalista mistrovství Evropy díky gólům Raheema Sterlinga a Harryho Kanea, které uvedly celý národ do extáze.

3. července, Ukrajina - Anglie 0:4 (čtvrtfinále)

Fotbalisté Anglie porazili Ukrajinu v Římě 4:0. Mezi poslední čtyři týmy se probojovali po 25 letech. Hráči „Albionu“ rozhodli díky brankám z úvodu poločasů, dvakrát se trefil Kane.

7. července, Anglie - Dánsko 2:1 po prodloužení (semifinále)

Fotbalisté Anglie v druhém semifinále v Londýně potvrdili roli favorita a porazili Dánsko 2:1 po prodloužení. Poprvé v historii tak postoupili do finále Eura. Rozhodující branku vstřelil po dorážce sporné penalty Harry Kane.

Historie finálových zápasů na EURO

Ročník Finále Střelci Osobnost turnaje 1960 (Francie) SSSR - Jugoslávie 2:1 v pr. Fontaine, Vincent (oba Fr.), Buberník (ČSSR) - 5 gólů včetně kvalifikace Lev Jašin (SSSR) 1964 (Španělsko) Španělsko - SSSR 2:1 Madsen (Dán.) - 11 gólů včetně kvalifikace Luis Suaréz (Šp.) 1968 (Itálie) Itálie - Jugoslávie 1:1 a 2:0 Luigi Riva (It.) - 7 gólů včetně kvalifikace Luigi Riva 1972 (Belgie) SRN - SSSR 3:0 Gerd Müller (Něm.) - 11 gólů včetně kvalifikace Franz Beckenbauer (Něm.) 1976 (Jugoslávie) ČSSR - SRN 2:2, 5:3 na penalty Givens (Ir.) - 8 gólů včetně kvalifikace Ivo Viktor (ČSSR) 1980 (Itálie) SRN - Belgie 2:1 K. Allofs (Něm.) - 3 góly Karl-Heinz Rummenigge (Něm.) 1984 (Francie) Francie - Španěsko 2:0 Michel Platini (Fr.) - 9 gólů Michel Platini 1988 (SRN) Nizozemsko - SSSR 2:0 Marco van Basten (Niz.) - 5 gólů Marco van Basten 1992 (Švédsko) Dánsko - Německo 2:0 Bergkamp (Niz.), Brolin (Švéd.), Larsen (Dán.), Riedle (Něm.) - 3 góly Thomas Hässler (Něm.) 1996 (Anglie) Německo - Česko 2:1 v pr. Alan Shearer (Ang.) - 5 gólů Matthias Sammer (Něm.) 2000 (Belgie a Nizozemsko) Francie - Itálie 2:1 v pr. Kluivert (Niz.), Miloševič (Jug.) - 5 gólů Zinedine Zidane (Fr.) 2004 (Portugalsko) Řecko - Portugalsko 1:0 Milan Baroš (ČR) - 5 gólů Theodors Zagorakis (Řec.) 2008 (Rakousko a Švýcarsko) Španělsko - Německo 1:0 David Villa (Šp.) - 4 góly Xavi (Šp.) 2012 (Polsko a Ukrajina) Španělsko - Itálie 4:0 Torres (Šp.), Ronaldo (Por.), Balotelli (It.), Dzagojev (Rus.), Gómez (Něm.), Mandžukič (Chor.) - 3 góly Andrés Iniesta (Šp.) 2016 (Francie) Portugalsko - Francie 1:0 Griezmann (Fr.) - 6 gólů Antoine Griezmann (Fr.)

Finále EURO 2021 v TV

Přímý přenos můžete sledovat na obrazovkách ČT Sport. Před zápasem, v jeho průběhu i po něm pak můžete sledovat na iSport.cz živě studio EURO s fotbalovým expertem Josefem Csaplárem.