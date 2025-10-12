Trapas reprezentace na hřišti poloprofíků. Hašek by měl skončit, o kom se mluví?
PŘÍMO Z TÓRSHAVNU | Tohle je snad špatný vtip… Že nakonec zrovna Faerské ostrovy zřejmě odvolají trenéra Ivana Haška, asi nepredikoval nikdo. Každopádně po trapné porážce 1:2 a výkonu, kdy se tleskalo spíš domácím poloprofíkům ze 136. příčky žebříčku FIFA, je konec dvaašedesátiletého kouče namístě. Byť národní tým míří do baráže, čili cíl v podobě postupu na mistrovství světa stále může být splněn, pokračování realizačního týmu smysl nedává. Fanoušci – a hlavně členové výkonného výboru – přestali věřit, že bude lépe. „Já o tom nerozhoduju, ale můj konec je možný…“ připustil kouč.
Mrtvá velryba na pobřeží Atlantiku kousek od Tórshavnu, kterou si jedna z výprav FAČR fotila v sobotu po cestě z letiště, jako by symbolizovala tvář české reprezentace. Taky je mrtvá. Nepomohlo ani jedno z nejkvalitnějších ovzduší v Evropě.
Přitom to před utkáním s outsiderem vypadalo docela optimisticky. Nebo se to tak alespoň tvářilo. Dobře naladěný předseda asociace David Trunda vystoupil hodinu a půl před hvizdem za doprovodu místopředsedy Zdeňka Grygery z auta pár metrů před hlavním vstupem na stadion. Než zamířil do VIP útrob, odkud se linul odér rybích specialit, přišel pozdravit novináře a poděkovat jim za účast. Usmíval se, věřil. O pár hodin později už mu nálada zhořkla.
I když… Teď má vlastně on i další členové výkonného výboru o podstatný argument pro změnu navíc.
Prohrát na Faerských ostrovech není nic jiného než ostuda. „Já nevím… Samozřejmě to budete psát, je to možný. Ale nemyslím si, že by kluci nebojovali a něco vypustili. Já neviděl, že by se někdo na něco vyprdnul,“ hodnotil duel kouč Ivan Hašek.
Předně – až se podívá na záznam, určitě tam momenty, kdy koncentrace ani přístup proti poloprofesionálnímu soupeři nebyly stoprocentní, najde. Minimálně u inkasovaných branek.
Co je však podstatnější – až si Hašek bude dělat rozbor porážky, možná už ho nikdy v budoucnu nepoužije. Pravděpodobně už totiž nebude reprezentačním trenérem. Odvolání bylo na stole už před měsícem. Před Černou Horou a po Saúdské Arábii. A znovu se řešilo i po Chorvatsku. Teď zase.
Takže? „Já o tom samozřejmě nerozhoduju. Jo, mrzí mě to, protože bych si baráž rád zahrál. Vybojovali jsme ji a ještě ji kluci vybojují. Je to možný… Takhle je to prakticky každý zápas,“ naznačil tlak, pod kterým se v posledních měsících a týdnech ocitl.
Dostavil se s nástupem Trundy a jeho lidí včetně generálního manažera reprezentace Pavla Nedvěda. „Krátce po zápase jsme se viděli, ale nemluvili jsme spolu ještě,“ podotkl Hašek na tiskové konferenci.
Mix řvaní a svěšených hlav
Mimochodem, Nedvěd po trapném představení nedorazil do předem domluveného rozhovoru pro Českou televizi. A záložník Václav Černý z něj pro změnu po dotazu na své chování před prvním inkasovaným gólem utekl…
Nedvěd se nakonec vyjádřil prostřednictvím kanálů FAČR v půl jedenácté večer. „Omlouvám se všem fanouškům za dnešní výkon reprezentace na Faerských ostrovech. Z mé pozice generálního manažera to vnímám jako svoji povinnost. Prohra 1:2 i předvedený výkon v důležitém utkání kvalifikace o postup na MS byly neakceptovatelné. Jsem velmi zklamaný z přístupu, nasazení i organizace hry, což vnímám jako naprostý základ pro každé reprezentační utkání. Situaci vyhodnotíme po návratu do Česka,“ uvedl.
Víc k aktuální atmosféře kolem národního mužstva snad ani není třeba dodávat. „V šatně to byl takový mix řvaní a svěšených hlav,“ poodkryl aspoň žolík Adam Karabec, jenž si připsal premiérovou áčkovou trefu. Vyrovnávací.
V 78. minutě šlo o první střelu hostů na bránu, přesto se v tu chvíli zdálo, že Češi v závěru zavelí k obratu. Nicméně přišla druhá ťafka po řetězci chyb, při kterém si nepočínali dobře stopeři ani brankář Matěj Kovář. A bylo hotovo. Hašek se nevěřícně otočil na své asistenty, jeho výraz byl všeříkající.
Analytici se sluchátky v uších z jeho realizačního týmu, sedící pár metrů nad lavičkou, byli rovněž v šoku. Sledovali opakované záběry na obrazovkách a nechtěli přijmout realitu. A taky to, jak Faeřané, z nichž řada v pondělí půjde do civilního zaměstnání, slaví. Hráči děkovali fanouškům tak, že vytahovali úplně nové balony z krabic a kopali je na tribuny lidem na památku. Totální euforie!
Osloví FAČR Koubka?
Zatímco o pár metrů dál až stud. „No, určitě vám řeknu, že to není dobrej večer,“ hlesl kouč. „Už takovej byl, když jsme dostali pět gólů. To taky nebyl v Chorvatsku vůbec příjemný večer a v Gruzii to taky nebyl nádherný večer. Takové věci se stávají, přicházejí. Je to nepříjemné. Přesto tým končí na druhém místě, má baráž zajištěnou prakticky už z toho, že vyhrál Ligu národů B. Je potřeba připravit se na baráž. Jestli to bude se mnou, nebo beze mě, vám neřeknu.“
Mluvil klidně, avšak zklamaně. A především smířeně. Tuší, že se na začátku týdne dozví nepříjemnou zprávu, byť si za ni dost může i sám. Nicméně nerezignuje. „Nemyslím si, že bych měl odněkud utíkat. Skončíme druzí ve skupině. Stojím si za tím, že cíl je jediný – postup na mistrovství světa. Jestli to bude z baráže, nebo jinak, je jedno. Kluci jdou za jedním cílem.“
Jenže k němu kráčejí dost klikatě. Jestli vůbec… Určitě však ne tak, že by veřejnost v postup na mundial opravdu věřila. Marketingová kampaň FAČR z posledních dnů sice měla podtitul „Věříme!!!“, leč pro členy výkonného výboru to už neplatí.
Hašek mluvil o dostatečném sebevědomí celého týmu, nicméně už jen složení defenzivního středu pole a dalších detailů s tím dlouhodobě úplně neštymují. Po solidním bezporážkovém období od loňského září jakási naděje na zlepšení existovala.
Teď definitivně zhasla. Stejně jako ona velryba. Nejhlasitěji se v současnosti mluví o tom, že vedení asociace osloví čtyřiasedmdesátiletého Miroslava Koubka, který je po konci v Plzni volný.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0