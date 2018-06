Start MS ONLINE: V akci "nejslabší" celky historie, kočka věří Rusům

11:03 Asistenti rozhodčích na mistrovství světa v Rusku dostali instrukce, aby byli benevolentní k těsným ofsajdům. Informoval o tom předseda komise rozhodčích světové fotbalové federace FIFA Pierluigi Collina. Větší benevolenci si podle Colliny můžou sudí dovolit díky zavedení videa, které už funguje v řadě světových soutěží včetně české ligy a na mistrovství bude k dispozici poprvé. Co si o jeho zavedení myslí čeští fotbalisté?

10:43 MS ve fotbale 2018 bude samozřejmě sledovat i elitní český hokejový útočník Jakub Voráček. Komu bude forvard Philadelphie držet palce?

10:35 Ruský fotbalový fanoušek Alexandr Šprygin, dvakrát vyhoštěný z Francie během Eura 2016, nesmí na zápasy mistrovství světa ve své zemi. Na sociálních sítích uvedl, že jeho žádost o takzvaný průkaz fanouška úřady zamítly.

10:00 První utkání světového šampionátu ve fotbale mezi Ruskem a Saúdskou Arábií budou od 17:00 SEČ hostit moskevské Lužniky.

9:56 Kočka má jasno! Fotbalisté Ruska zahajovací zápas mistrovství světa nad Saúdskou Arábií vyhrají. Předpověděl to alespoň kocour Achilles, který si při slavnostním ceremoniálu vybral misku s jídlem, na které byla ruská vlajka.

9:40 Fanoušci ze všech koutů světa si během noci uspořádali karneval přímo v centru Moskvy a iSport.cz byl u toho. Přečtěte si reportáž fotbalového redaktora Sporu Radka Špryňara, který bude šampionát v Rusku pokrývat.

9:32 Úvodní zápas MS obstará souboj domácího výběru se Saúdskou Arábií. A ruští fotbalisté mají jasný úkol: zvítězit a nakročit k postupu ze skupiny A!

