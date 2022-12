Štvrtecký v cíli zaťal pěst, ujížděl i Norovi: Říkal jsem si, že je to blbost

„Byl jsem fakt rád, že se to sešlo a že z toho bude kvalitní výsledek. Jen mě trošku mrzí, že ze začátku jsem se na trati necítil úplně ve své kůži, ale to je biatlon. Kdybych se cítil, třeba pak nedám za nula,“ zmínil poté svou vynikající střelbu.

Ale ani v běhu to nebylo vůbec špatné. Za nejlepším Johannesem Thingnesem Bö zaostal s devatenáctým běžeckým časem o 1:08 minuty, Nor však měl výrazně navrch i před druhým krajanem Dalem.

Na trati uháněl, co to dalo, dokonce i zdatnému Norovi Christiansenovi ujížděl na každém mezičase přibližně o dvě sekundy. „Trenéři na trati mi to hlásili, já jsem si říkal: To je asi nějaká blbost. Ale jel jsem all in a nakonec to vyšlo.“

K prvnímu umístění v TOP 10 rodákovi ze Vsetína pomohla hlavně bezchybná střelba. „Ležka byla úplně super, ta mi sedla. Vestoje si to moc nepamatuju. Ale jsem spokojený,“ hodnotil.

Se střelbou vestoje mívá často potíže. Před pátečním sprintem byla jeho úspěšnost 65 %. Po příchodu střeleckého trenéra Matta Emmonse se to ale nyní začíná zlepšovat.

„Na začátku léta jsme řešili polohu při střelbě, to už teď sedí líp. A nyní je to jen o tom dělat práci, kterou má. Když nad tím moc přemýšlí, můžou tam být problémy. Ale když to dělá, jak jsme se bavili, pak je to velmi pěkné,“ vysvětlil bývalý kouč amerických biatlonistů.

To potvrdil i sám Štvrtecký, kterému se střelba hodně dařila v předchozích trénincích. „Ve čtvrtek jsem dal z osmi položek za jedna, tam už byl progres vidět. Na podzim jsem v tréninku dokázal nastřílet i 130 ran po sobě vestoje a ani jednou jsem neminul. Jenže pak přišly první závody a nebylo to úplně ono. Takže to chtělo jenom prolomit a teď si věřím,“ pochlubil se svou úspěšností.

Muže v sobotu čeká od 13.40 štafeta. Do ní nastoupí ve složení Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Štvrtecký a Jonáš Mareček. Před nimi pojedou ženy od 11.30 stíhací závod.