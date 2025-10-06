Předplatné

Změny v reprezentaci: Staněk a Jaroš vypadli z nominace, nahradí je Jedlička a Horníček

Reprezentace
Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek musel těsně před nadcházejícím srazem a zápasy kvalifikace mistrovství světa proti Chorvatsku a na Faerských ostrovech udělat dvě změny na brankářském postu. Z původní nominace kvůli zranění vypadli gólmani Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem, které nahradili Martin Jedlička a nováček Lukáš Horníček. Národní tým o tom informoval na webu FAČR.

Z původně nominované brankářské trojice zůstal v aktuálním kádru pouze Matěj Kovář. „Je to samozřejmě komplikace, ale musíme si s tím poradit. Staňka s Jarošem trápí zdravotní potíže, takže jsme povolali Horníčka a Jedličku. K národnímu týmu se připojí od začátku srazu,“ uvedl Hašek, jehož svěřenci se sejdou těsně před polednem v Praze.

Staněk se na minulém srazu v září vrátil do pozice reprezentační gólmanské jedničky, kterou předtím naposledy plnil na loňském mistrovství Evropy, kde se zranil. Kvůli zdravotním problémům scházel v neděli Slavii v pražském ligovém derby na Spartě. Jaroš ještě odchytal za Ajax Amsterodam sobotní zápas nizozemské nejvyšší soutěže, i jeho ale trápí zranění.

Jedničkou pro říjnové zápasy tak nejspíš bude Kovář z PSV Eindhoven, který od loňského Eura naskočil od začátku za reprezentaci do 10 zápasů po sobě. Plzeňský Jedlička byl poprvé do národního mužstva nominovaný přesně před rokem, na premiérový start ale ještě čeká.

Horníčka čeká debut na srazu reprezentačního „áčka“. Třiadvacetiletý gólman byl dlouho jedničkou národního celku do 21 let, s nímž v létě startoval na mistrovství Evropy na Slovensku. Na klubové úrovni plní roli jedničky v portugalské Braze.

Národní tým pro říjnové zápasy čítá 25 jmen. Hašek už v pátek avizoval, že ještě minimálně jednoho hráče dodatečně povolá. V nominaci by tak mohlo dojít ještě k jinému pohybu než na brankářském postu.

Český celek se bude připravovat v Praze, kde ve čtvrtek přivítá na stadionu v Edenu Chorvatsko. O tři dny později nastoupí na Faerských ostrovech. Haškovi svěřenci mají v kvalifikační skupině po pěti z osmi zápasů na kontě stejně bodů jako vedoucí Chorvatsko, soupeř ale odehrál o utkání méně. Čtvrteční duel tak bude klíčový.

Přímo na šampionát projdou pouze vítězové kvalifikačních skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Český tým má díky loňskému triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko440017:112
2Česko540111:612
3Faerské ostrovy52034:56
4Černá Hora52034:96
5Gibraltar50052:170

