FAČR může získat peníze od nového partnera. Ten se neúspěšně ucházel o ligu
Pokladna na Strahově rozhodně nepřetéká penězi, naopak, nedostává se jich. I kvůli tomu došlo na fotbalové asociaci pod novým vedením v čele s předsedou Davidem Trundou k personální čistce v její marketingové agentuře STES, současně probíhají náročná jednání se stávajícími i možnými novými partnery. Do karet FAČR nehraje současný útlum reprezentace, o to větším ternem by bylo získat jednoho ze tří nejsilnějších hráčů mezi tuzemskými bankovními institucemi.
Konkrétně se podle informací serveru iSport.cz jedná o ČSOB. Ta o fotbal dlouhodobě projevuje zájem, dosud to nicméně vypadalo, že se zaměřuje spíše na ligový level, prožívající v kontrastu k tomu reprezentačnímu boom. ČSOB se i proto účastnila v minulém roce tendru na generálního partnera Ligové fotbalové asociace s nabídkou kolem 100 milionů korun ročně. Vítězem se stala sázková společnost Chance, jež se zavázala opakovaně platit 260 milionů korun. Marketingový ředitel LFA Daniel Hajný také dříve připustil, že s ČSOB, jež spolupracuje s některými kluby, probíhají další kontakty.
Nyní však pozornost banky směřuje k asociaci, kde se v minulosti zajímala i o spojení s národním týmem. Ve hře by měla být smlouva za desítky milionů korun. „V celé skupině ČSOB pravidelně a kontinuálně zvažujeme zajímavé příležitosti, a to vždy v souladu s naší sponzoringovou strategií. Dlouhodobě se zaměřujeme na podporu sportu – od běžeckých aktivit až po spolupráci s klubovými partnery, například prostřednictvím klubových karet,“ reagovala na dotaz serveru iSport.cz tisková mluvčí ČSOB Monika Hořínková. „Bližší informace nad rámec oznámených partnerství nebudeme v současné době komunikovat,“ dodala.
Hledá se sportovní ředitel
Pro jakéhokoli možného sponzora je lákavá příležitost oslovit svými produkty členy asociace. ČSOB se také může inspirovat tím, že konkurenční Komerční banka patří mezi hlavní partnery domácího hokeje. Na druhé straně asociace nyní kromě jiného musí počítat se zvýšenými náklady vzhledem k propouštění řady stávajících pracovníků a souběžnému nástupu nových a také angažování Pavla Nedvěda do funkce manažera reprezentací. Finančně náročné by pak pro ni bylo uvažované angažování zahraničního trenéra k národnímu týmu. K tomu, aby bezpečně zajistila například výplaty, může čerpat peníze u České spořitelny, jež je oficiálním partnerem asociace a poskytuje jí úvěrové a další služby.
Nově FAČR vypsal výběrové řízení na pozice sportovního ředitele a manažera sportovního rozvoje. V souvislosti s tou první se hovoří hlavně o jméně dosavadního sportovního ředitele Plzně Daniela Koláře, kam by se naopak mohl od začátku roku vrátit Zdeněk Psotka, bývalý technický ředitel FAČR (náplň této funkce bude rozdělena), ač vyjednával rovněž o svém návratu na Strahov.