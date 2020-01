Premier League | Liverpool vytasil školku a slavil postup. Parádní gól, pomohl skvělý Adrián | iSport.cz

Vzhledem k nabitému programu Liverpoolu na konci starého a na začátku nového roku se podobný tah dal očekávat. Trenér Jürgen Klopp nechal odpočívat největší hvězdy a v FA Cupu proti Evertonu dal šanci mladíkům. Do zápasu zasáhlo hned pět hráčů, kterým nebylo ještě ani 20 let. Mladíci, doplnění o zkušené Jamese Milnera, Adama Lallanu a brankáře Adriána, ale nezklamali, naopak! V liverpoolském derby vybojovali vítězství 1:0 a postup do dalšího kola nejstarší klubové soutěže.

Mohamed Salah, Virgil van Dijk či Allison Becker. Největší hvězdy Liverpoolu byste v utkání 3. kola FA Cupu proti Evertonu hledali na hřišti marně. Reds odehráli od 18. prosince pět zápasů (2 MS klubů, 3 Premier League), a tak se německý kouč Jürgen Klopp rozhodl, že nechá své tahouny odpočívat.

Důvěru dostali mladí. Vynecháme-li zkušené Lallanu, Adriána a Milnera, který se navíc v 7. minutě zranil a střídal, byli v červeném dresu na hřišti všichni mladší 25 let, dokonce postupně do utkání zasáhlo pět hráčů, kterým nebylo ani 20. Přesto Reds vybojovali po výhře 1:0 postup.

„Hráli jsme statečný fotbal s neuvěřitelnými individuálními výkony dětí i dospělých,“ uvedl v nadsázce po zápase Klopp. „Lallana odehrál neuvěřitelné utkání, stejně tak Joe Gomez, který snad poprvé řídil celou obranu. Senzační zápas od všech. Jsem šťastný a pyšný. Jediná věc, kterou jsme nechtěli, byla remíza. Museli jsme podstoupit určitá rizika, ale vyplatilo se to,“ dodal spokojený kouč Liverpoolu.

Zprvu to totiž vypadalo, že by tah se „školkou“ nemusel Kloppovi vyjít. Kdoví, jak by duel vypadal, kdyby v úvodní půlhodině brankář Adrián skvělými zákroky nevychytal šance Dominica Calvert-Lewina, Masona Holgata a Richarlisona. Pak ale Liverpool obranu zpevnil a do konce utkání už do podobně velké šance Everton nepustil.

Vůbec poprvé nastoupila v dresu Liverpoolu zimní posila, Japonec Takumi Minamino, který na Anfield přestoupil z RB Salcburk, a svým výkonem rozhodně nezklamal. Vidět byl i teprve šestnáctiletý Harvey Elliot. Ten během 79 minut, které strávil na hřišti, ukázal, jak moc velkým příslibem do budoucnosti pro Liverpool je. Nejen, že zahrával většinu standardních situací, ale zároveň působil klidně a s rozvahou rozdával přesné přihrávky.

Utkání ale rozhodl jiný mladík. Parádním gólem se prezentoval osmnáctiletý Curtis Jones. Ten se trefil vůbec poprvé v dospělém fotbale, když se v 71. minutě opřel za pokutovým územím do míče, který zaplul s přispěním břevna u pravého rohu branky do sítě. Jones svou trefou rozhodl o vítězství Reds 1:0 a prodloužil čekání Evertonu na výhru na Anfieldu, které trvá od září 1999.

„Nedokážu popsat své emoce. Pro mě je to obrovská čest, být každodenní součástí tohoto skvělého týmu plného hvězd, od kterých se mohu učit. Doufám, že jstem ukázal, čeho jsem na hřišti schopný," hlásil po zápase střelec Jones.

Liverpool, který v Premier League zatím nemá v této sezoně konkurenci a vede tabulku o 13 bodů před druhým Leicesterem, tak naznačil, že by ho mohla čekat zářná blízká budoucnost. Vycházejících hvězd má ve svém kádru totiž řadu. „Nemůžete předvést výkon, jaký ukázali kluci, kdybyste nevěřili, že tak dokážete hrát,“ vyzdvihl své mladé svěřence ještě jednou Klopp. A chválili i další. „Muži proti chlapcům, ale stejně jsme znovu vyhráli. Skvělý výkon všech mladíků a navíc parádní gól Curtise Jonese,“ chválil bývalý hráč Liverpoolu Roy Evans.