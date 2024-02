Anglie řeší Sonův prst. Zranění při hádce s krajany, vypukla z ničeho nic

Kontinentální mistrovství Asie ve fotbale má tradiční favority v reprezentacích Jižní Koreje a Japonska. Poslední dobou se však ukazuje, že arabský svět roste i fotbalově. Nechme ale spát katarský úspěch i hattrickového mága pokutových kopů Afifa.

Ve finále si Katar poradil se senzací z Jordánska, které před letošním turnajem nikdy nebylo ani v semifinále. A teď rovnou mezi dvěma nejlepšími?

Mohla za to výhra 2:0 v semifinále nad Jižní Koreou, za kterou během šampionátu nastupovaly hvězdy jako Son (Tottenham), Min-jae Kim (Bayern Mnichov), Hwang-Hee chan (Wolverhampton) nebo Lee Kang-in (PSG). Ani síla z předních evropských soutěží ale nebyla nic platná. Jižní Korea i přes označení největšího favorita turnaje nadále čeká na asijský titul. Naposledy se její reprezentace radovala v roce 1960.

I to byl jeden z důvodů, proč se Son vydal do Kataru. Jedna z největších fotbalových person kontinentu se těší ve své domovině obrovské popularitě a v 31 letech bral jako kapitán zodpovědnost za úspěch či neúspěch na sebe. Touha uspět s národním týmem je pro něj už mnoho let jednou z priorit v kariéře.

Korejci však kromě soupeřů na hřišti bojovali i sami se sebou, což se odráží v generačním boji uvnitř týmu. Jak známo, stolování je zejména ve východní části Asie považováno za rituál.

Bez titulu už 64 let

Zavedené pořádky však chtěli dle informací britských médií pozměnit někteří hráči v týmu v čele s Lee Kang-inem. „Hádka vypukla z ničeho nic. Několik mladších hráčů se velmi rychle najedlo, aby si mohli jít zahrát stolní tenis. Son je požádal,aby se posadili zpátky ke zbytku týmu, načež mu bylo řečeno několik nevybíravých slov. Konflikt tak měl fyzické rozuzlení, když museli některé aktéry od sebe zbylí čelnové týmu odtrhávat,“ prozradil zdroj z prostředí korejské reprezentace.

Son si z výměny názorů odnesl vykloubený prst, se kterým nastoupil do neslavného semifinále proti Jordánsku a v jihokorejské televizi se potom omlouval. „Nevím, co na to říct. Jsem zničený. Skončilo to kvůli našim chybám. Nedokázali jsme splnit náš cíl. Omlouvám se všem našim fanouškům. Budu se snažit, aby naše reprezentace v budoucnu dál rostla,“ hlesl Son, který tak možná narážel i na konflikt s mladším jádrem národního týmu.

Fakt je ten, že tutlaná potyčka týmu německého kouče Jürgena Klinsmanna jistě neprospěla, ale na to už se nikdo ptát nebude. Jižní Korea jako asijská velmoc zůstává bez titulu na kontinentálním poháru už 64 let a Sonovi se velký sen rozplývá. Další šanci bude mít až za čtyři roky v Saúdské Arábii, tou dobou bude současné hvězdě Spurs 35 let.