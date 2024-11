Arsenal po čtyřech zápasech v lize bez výhry zabral. Uspěla také Chelsea

Arsenal šel do vedení v 15. minutě, po kombinaci s kapitánem Ödegaardem se prosadil Saka, který vstřelil svůj čtvrtý ligový gól a vyrovnal tak nejlepšího týmového střelce Havertze. Domácí měli do poločasu několik šancí ke zvýšení, ale brankář Sels několika dobrými zákroky Forest podržel. Nakonec jej však „Kanonýři“ přece jen znovu překonali, v 52. minutě zvýšil Partey a čtyři minuty před koncem pečetil výhru střídající Nwaneri. Anglický mládežnický reprezentant se ve věku 17 let a 273 dní se stal druhým nejmladším střelcem v historii Arsenalu po Cescu Fábregasovi (17 let a 113 dní). Nottingham prohrál druhý zápas za sebou a klesl na šesté místo.

Útočník Chelsea Jackson v 15. minutě využil nedůrazu obrany domácích a pohotovým zakončením šajtlí otevřel skóre. Senegalský reprezentant vstřelil už svůj sedmý ligový gól a dorovnal nejlepšího týmového střelce Palmera. Ten se mohl v čele klubové střelecké tabulky v 54. minutě opět osamostatnit, ale jeho ránu směřující do odkryté branky nechtěně zblokoval spoluhráč Madueke.

Hosté se navýšení svého vedení přesto dočkali, když v 75. minutě kapitán Fernández skóroval hlavou. Domácí „Lišky“ ještě v nastavení snížily, ale Ayewova trefa z penalty přišla na zvrat příliš pozdě. Leicester nezvítězil počtvrté za sebou a v tabulce je šestnáctý.

Anglická fotbalová liga - 12. kolo:

Leicester - Chelsea 1:2

Branky: 90.+5 J. Ayew z pen. - 15. Jackson. 75. Fernández

Arsenal - Nottingham 3:0

Branky: 15. Saka, 52. Partey, 86. Nwaneri

Aston Villa - Crystal Palace 2:2

Branky: 36. Watkins, 77. Barkley - 4. Sarr, 45.+1 Devenny

Bournemouth - Brighton 1:2

Branky: 90.+3 Brooks - 4. Joao Pedro, 49. Mitoma

Everton - Brentford 0:0

Fulham - Wolverhampton 1:4

Branky: 20. Iwobi - 31. a 87. Cunha, 53. Gomes, 90.+5 Guedes

18:30 Manchester City - Tottenham