Černá série City pokračuje, další ztráta. United doma podlehli Nottinghamu

Fotbalisté Manchesteru City hráli v 15. kole anglické ligy na půdě londýnského Crystal Palace 2:2. Obhájce titulu na cizím hřišti nevyhrál v šesti zápasech v řadě, což je jeho nejhorší série od roku 2015. A to byl blízko další porážky, dvakrát jen dotahoval náskok domácích. Kvůli špatnému počasí bylo odloženo derby mezi Evertonem a vedoucím Liverpoolem.

Do střelecké listiny se jako první zapsal Kolumbijec Muňoz, ještě do poločasu však stihl třináctým gólem v sezoně srovnat Nor Haaland a v tabulce střelců se dotáhl na prvního Salaha. Francouz Lacroix znovu rozjásal diváky a prohru favorita odvrátil Lewis. Dvacetiletý mladík má na Crystal Palace spadeno. Loni mu dal dva góly, jediné, které dosud v Premier League vstřelil. V závěru si ale den pokazil druhou žlutou kartou.

Manchester United, čtvrteční soupeř Viktorie Plzeň v Evropské lize, prohrál doma s Nottinghamem 2:3 a ukončil tak sérii čtyř domácích vítězství v řadě. Trenér Amorim musel během týdne skousnout druhou porážku, poté co jeho svěřenci prohráli ve středu s Arsenalem 0:2. Nottinghamu se uprostřed týdne první cesta do Manchesteru nepovedla, když prohrál s City 0:3. Dnes si spravil chuť, na Old Trafford zvítězil poprvé od roku 1994 a a v neúplné tabulce se posunul na pátou příčku.

Aston Villa si poradila se Southamptonem 1:0. Jediným střelcem zápasu byl Kolumbijec Durán, který potrestal chybující obranu hostí a střelou k levé tyči rozhodl zápas. Southampton zůstává poslední, má pouhých pět bodů, což je v této fázi soutěže nejnižší zisk v historii Premier League. Při středečním domácím debaklu od Chelsea 1:5 ho fanoušci vypískali a dnes si je neudobřil.

Brentford má nejlepší domácí bilanci ze všech týmů v soutěži. V osmi zápasech jen jednou ztratil při remíze s West Hamem a nastřílel na svém stadionu celkem 26 branek, tedy dvojnásobek toho co Liverpool na svém Anfieldu. O nedobytnosti brentfordské tvrze se přesvědčili hráči Newcastlu, přestože dvakrát vedli, odešli s porážkou 2:4. Na plný bodový zisk čekají marně už čtyři kola a pohárové příčky se jim vzdalují.

Poslední liverpoolské derby na stadionu v Goodison Parku, než se Everton v příštím roce přestěhuje na nový šedesátitisícový kolos ve čtvrti Vauxhall, se dnes neuskutečnilo. Špatné počasí přinesla bouře Darragh, kvůli níž bylo odloženo i několik zápasu druhé ligy.

Anglická fotbalová liga - 15. kolo:

Aston Villa - Southampton 1:0

Branky: 24. Durán.

Brentford - Newcastle 4:2

Branky: 8. Mbeumo, 28. Wissa, 56. Collins, 90. Schade - 11. Isak, 32. Barnes.

Crystal Palace - Manchester City 2:2

Branky: 4. Munoz, 57. Lacroix - 30. Haaland, 68. Lewis.

Manchester United - Nottingham 2:3

Branky: 18. Höjlund, 62. Fernandes - 2. Milenkovič, 47. Gibbs-White, 54. Wood.

