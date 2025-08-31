ONLINE: Lyon - Marseille 0:0. Hosté v deseti! Karabec na hrotu domácích, Šulc na lavičce
Adam Karabec nechybí v základní sestavě Lyonu pro šlágr 3. kola Ligue 1 proti Marseille. Český záložník, který ve Francii hostuje z pražské Sparty, se v minulém kole trefil do sítě Mét a vysloužil si tak šanci od první minuty. Trenér Paulo Fonseca řeší mládežnickým reprezentantem absenci útočníků v kádru, a tak uvidíme pravděpodobně Karabce na pozici číslo 9. Druhý Čech v kádru Pavel Šulc hrál od začátku v předchozím zápase, tentokrát začíná na lavičce. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu od 20.45.
Přestřelka PSG, Lille zničilo Lorient
Po dvou hubených výhrách 1:0 fotbalisté Paris St. Germain zvítězili ve 3. kole francouzské ligy v Toulouse 6:3. Hattrickem se na demolici domácího týmu podílel dvacetiletý Portugalec Joao Neves. Ousmane Dembélé proměnil dvě penalty.
Favorizovaní hosté vedli už 6:1, Toulouse zmírnilo debakl až v samém závěru. V tabulce je šesté s šesti body. Za vedoucím PSG následuje se sedmi body Lille, které vyhrálo v Lorientu dokonce 7:1. Po dvou gólech dali Belgičan Fernandez-Pardo a střídající Maročan Ikamán.
Ligue 1 - 3. kolo:
Lens - Brest 3:1
Branky: 60. Thauvin z pen., 78. Guilavogui, 80.+2 Thomasson - 24. Balde.
Lorient - Lille 1:7
Branky: 64. Tosin - 53. a 77. Fernandez-Pardo, 80. a 90.+3 Ikamán, 46. Perraud, 87. Haraldsson, 90.+5 Sahraoui.
Nantes - Auxerre 1:0
Branka: 8. Muhammad.
Toulouse - Paris St. Germain 3:6
Branky: 37. Cresswell, 89. Gboho, 90.+1 Vossah - 7., 14. a 78. Neves, 31. a 51. Dembélé obě z pen., 9. Barcola.
Angers - Rennes 1:1
Branky: 51. Peter - 21. Lepaul.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|8:3
|9
|2
Lille
|3
|2
|1
|0
|11:4
|7
|3
Lyon
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4
Monaco
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|5
Lens
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|6
Štrasburk
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|7
Toulouse
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|8
Angers
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|9
Rennais
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|10
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|11
Le Havre
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|12
Nantes
|3
|1
|0
|2
|1:2
|3
|13
Nice
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|14
Auxerre
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|15
Lorient
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|15
Paris FC
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|17
Stade Brest
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|18
Metz
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup