Úkaz Borussie. V 15 boří rekordy, hrnou se miliony. Řeší posun do áčka | iSport.cz

Už tři roky, od jeho oficiálních dvanácti let, se o něm mluví. A lidé nepřestávají žasnout. Útočník Youssoufa Moukoko v barvách Dortmundu stále řádí mezi staršími fotbalisty, v aktuální ligové sezoně nastřílel za výběr do 19 let 34 branek ve 20 zápasech. Ve věku, kdy jiní vrstevnící teprve uzavírají povinnou školní docházku, mu chodí na konto milionové sumy a řeší se, kdy vtrhne do prvního týmu. Věk, který je u klenotu Borussie vzhledem k jeho fyzické vyspělosti zpochybňován, prý skutečně sedí...

Moukoko se narodil v Kamerunu 20. listopadu 2004. Jeho otec ale okamžitě získal rodný list na tamní německé ambasádě. Jakoby už tehdy tušil, jakým bude věk jeho syna v budoucnu tématem...

Youssoufa vyrůstal do deseti let u prarodičů ve své rodné zemi, otec ho vzal do Německa v roce 2004. O dva roky později se oba přesunuli do Dortmundu, kde v akademii Borussie začal raketový fotbalový růst.

Od malička si zvyká na zájem médií. Vypadá. žije a hraje jinak, jako někdo mnohem starší. Proto přeskakuje kategorie, kam podle uváděného věku patří. Ve dvanácti nastupoval za výběr do šestnácti let, nakoukl do německé mládežnické reprezenetace. „Neuvěřitelné,“ kroutili hlavou experti.

Youssoufa od léta patří do kádru devatenáctky, opět vyniká. V probíhající sezoně odehrál 28 zápasů, nastřílel 38 branek a přidal deset asistencí. Na podzim si dvakrát zahrál proti Slavii v juniorské Youth League. Odehrál oba zápasy, v domácí odvetě (5:1) nasázel hattrick.

Jeho čísla jsou bezkonkurenční. Ve dvanácti nastřílel za sezonu v kádru sedmnáctky 40 gólů. V další sezoně pokořil střelecký klubový rekord v této kategorii, když zvládl 46 branek. Šestkrát končil zápas s hattrickem, třikrát nasázel dokonce čtyři branky.

„Chápu, že v souvislosti s Youssoufou bude zpochybňován jeho věk. Možná je ve skutenočsti o jeden, dva roky starší. Ale určitě mu není sedmnáct,“ tvrdil před třemi lety manažer mládeže Borussie do 23 let Timo Preus. „Ne, je mu dvanáct, o tom není vůbec pochyb,“ reagoval koordinátor mládeže vestfálského klubu a bývalý hráč Lars Ricken.

Moukoka si už ve čtrnácti letech pojistila firma Nike, oděvní gigant ho odměnil smlouvou na deset milionů eur (zhruba 260 milionů korun). První milion dostal rovnou při podpisu, což z něj udělalo boháče ještě dřív, než si na úřadě vyzvedl občanku.

Mimořádný talent skautovala i Barcelona, s přibývajícím věkem se Moukoko dostává pod větší a větší drobnohled. Ač stále může zvolit reprezentování rodného Kamerunu, v německém nároďáku už dostal pozvánku do výběru do devatenácti let.

Na podzim bude Moukokovi šestnáct a je pravděpodbné, že až opadne sportovní pauza kvůli světové pandemii koronaviru, dostane šanci i mezi dospělými. „Máme s ním plán, ale nedokážu přesně říct, kdy se k nám připojí. Možná ještě v březnu, ale je teď předčasné cokoliv říkat,“ pravil trenér dortmundského áčka Lucien Favre i vzhledem k tomu, že fotbal dusí omezení v sovislosti s celosvětovou nákazou.

„Je to o tom, abychom Youssoufovi dali možnost nastupovat v bundeslize už v šestnácti letech,“ pravil Ricken, který dohlíží na vývoj mladého bombarďáka v Borussii. „Na konci sezony, po třech letech v týmech U17 a U19, nastřílí v mládežnické bundeslize okolo 120 - 130 gólů. Dává smysl ho posunout na ten nejvyšší level. Ale necheme ještě zvyšovat tlak a očekávání, které na něj už teď jsou naložená,“ dodal.