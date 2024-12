Schickova show! Za čtyři góly TOP známka, pomohla pauza od repre

Když vstřelil čtvrtý gól v jednom utkání, přetáhnul dres přes hlavu a jeho zadní stranu se jménem hrdě ukázal směrem k tribunám. Jako by chtěl vzkázat: „Jsem Schick, váš hrdina.“

Český útočník se pořádně rozjel, nabral slušnou střeleckou formu. V posledních šesti zápasech, v nichž naskočil od úvodní minuty, vsítil pokaždé aspoň jednu branku.

Přitom na podzim vypadl ze základní sestavy německého celku, pohyboval se za parťákem Victorem Bonifacem. Proto neodjel ani na listopadový sraz národního týmu pod velením Ivana Haška. Chtěl se připravit na bundesligu a dal si za cíl, aby v klubu získal zpátky pozici útočníka číslo jedna.

A to se zatím daří. „Tak už nejsem tak mladý a vím, co potřebuji. Musím říct, že jsem se teď v posledních měsících rozhodl správně. Teď se vše vrací a je to příjemné. Ale musím v tom pokračovat,“ řekl Schick.

Parádním vystoupením proti Freiburgu přímo ohromil Německo. „Když dá útočník čtyři góly, nemůžu si stěžovat,“ poznamenal viditelně spokojený trenér Xabi Alonso, který po Schickově výkonu u střídačky dlouze tleskal a uznale pokyvoval hlavou.

Před necelým měsícem v zápase proti Heidenheimu (5:2) zapsal hattrick, tentokrát dal dokonce o gól víc. Ale nestalo se tak poprvé. „Jednou jsem dal čtyři góly proti Fürthu,“ vzpomněl si Schick na zápas z prosince 2021, v němž Leverkusen vyhrál 7:1. „Tohle nebyl můj nejlepší zápas, ale samozřejmě čtyři góly jsou speciální. Ale vím, že můžu hrát pořád líp,“ poznamenal.

Osmadvacetiletý útočník, který se ještě na začátku prosince potýkal s drobným zraněním, vstřelil tři góly v rozmezí šestnácti minut. Dvakrát se trefil hlavou, třetí gól přidal po tvrdé ráně z hranice šestnáctky. Ale nejvíc zaujala jeho úvodní branka.

Schick v nastaveném čase prvního poločasu převzal míč ve středu hřiště mezi dvěma obránci, okamžitě s ním zrychlil a zkraje pokutového území šikovně přehodil brankáře.

„Ale Patrik také hodně pracuje mimo míč, a když se mu to daří, tak dává gól,“ líčil Alonso. „Pomáhá týmu a oni mu vytvářejí šance,“ doplnil španělský kouč.

No, oni… Především Florian Wirtz. Německý reprezentant přichystal českému útočníkovi tři branky. Oba hráči pak od uznávaného serveru Sofa Score obdrželi nejvyšší možnou známku 10, což se naposledy stalo dvojici Kylian Mbappé a Neymar z PSG.

Schick si proti Freiburgu výrazně vylepšil individuální statistiky v probíhající sezoně. Ve dvaceti zápasech dal už třináct branek. Navíc svým 62. gólem v německé nejvyšší lize překonal Jana Kollera, legendárního útočníka Borussie Dortmund, a stal se nejúspěšnějším českým střelcem v historii soutěže.

Jen tak dál!