Vaclík: Realu to proti nám sedlo. Gól? Slyšel jsem břevno, mrzí to doteď | iSport.cz

Byly časy, kdy se Sevillou vedl La Ligu. Ještě na začátku prosince. Nyní se ambiciózní klub ocitl v nekomfortním období. Tři zápasy neskóroval, čtyřikrát nevyhrál, v tabulce je na čtvrtém místě. Z uplynulých šesti duelů vyvařil jen šest bodů… Výstup z matnosti nepřišel ani na Realu. „Nikdo není šťastný, ale zase na druhou stranu jsme v tabulce pořád na čtvrtém místě. Tedy tam, kde chceme být,“ neskuhrá Tomáš Vaclík.

Na San Bernabeu jste chytal podruhé v kariéře. Se Sevillou jste nebyli daleko od remízového konce. Ještě dvanáct minut před koncem jste silou vůle drželi bezbrankový stav.

„První poločas byl relativně vyrovnaný. Real do zápasu vstoupil dobře, nicméně si nevytvořil obrovské šance. Snad jen Vinicius šel na mě ze strany sám. I když jsme se víceméně jen bránili, tak jsme zápas měli pod kontrolou. Druhá půle ale byla z naší strany špatná. Real se zlepšil, byl dominantní. Šlo jen o to, jestli vydržíme, nebo ne. A my nevydrželi.“



Souhlasím. Obrovskou obětavostí v obraně jste drželi Real dlouho na distanc, ale kromě jedné situace v prvním poločase jste si nevypracovali vážnější příležitost. Přitom jste měli několik nadějně rozjetých brejků. Je větší kvalita v ofenzivě aktuálně největším nedostatkem Sevilly?

„Mně se to blbě hodnotí. Jsem na hřišti od něčeho jiného. Ale těch náznaků brejkových situací jsme klidně mohli mít i víc. Škoda, že Sergio Escudero, který se zjevil sám před Courtoisem, netrefil branku. Tenhle moment zápas hodně ovlivnil. V tu chvíli celé San Bernabeu začalo pískat. Jenže my jsme teď ve fázi, kdy nestřílíme góly. Už to trvá tři zápasy. Tak to někdy je. Ve středu máme v poháru Barcelonu, v sobotu v lize Levante. Snad se to změní.“



Proti Levante jste se na podzim nastartovali. Věříte na déjà vu?

„Ano, může být. Zápasem s Levantem se sezona otočila. Do té doby jsme měli ze čtyř zápasů čtyři body a za pár týdnů jsme vedli La Ligu. Věřím, že to bude podobné. Hrozně to potřebujeme.“



Jaká atmosféra panuje v Seville po čtyřech zápasech bez vítězství? Vkrádá se panika?

„Nikdo není šťastný, ale zase na druhou stranu jsme v tabulce pořád na čtvrtém místě. Tedy tam, kde chceme být. Samozřejmě jsme bodů mohli mít víc,