Fotbalové přestupy ONLINE: Bývalý kapitán Plzně jde do divize. Buffon junior mění dres

Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacíchZdroj: iSport
Fotbal

Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE. V pondělí 2. února se uzavírají přestupy v největších evropských ligách.

Zprávy ze dne 2. února 2026

Chance Liga
2. února 2026 · 23:11

Fotbalová Sparta přichází o ofenzivní eso! Veljko Birmančevič opouští Letnou a zahraje si španělskou La Ligu. Míří do Getafe na hostování do konce sezony s opcí na přestup. Podle informací deníku Sport je hotovo. Více čtěte ZDE>>>

Veljko Birmančevič se raduje ze své trefy
2. února 2026 · 21:50

Hvězdný francouzský fotbalista KarimBenzema mění v Saúdské Arábii klub. Z al-Ittihádu odchází osmatřicetiletý útočník do al-Hilálu. Podle sportovního listu L'Equipe se Benzema s úřadujícím mistrem nerozešel v dobrém, odchodu měl předcházet spor kolem prodloužení smlouvy. V klubu aktuálního lídra saúdskoarabské ligy podepsal někdejší držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa smlouvu na rok a půl.

2. února 2026 · 17:52

Trenér František Straka se na sociální síti LinkedIn nabídl klubům z americké MLS. Více čtěte ZDE >>>

František Straka se na síti LinkedIn nabídl klubům z MLS
Chance Liga
2. února 2026 · 17:37

Dlouholetý kapitán Viktorie Plzeň Lukáš Hejda přestoupil do čtvrté ligy! Divizi si zahraje v týmu FC Křimice, kterému po podzimní části ve skupině A patří s 27 body třetí místo.

Serie A
2. února 2026 · 17:36

Český mládežnický reprezentant Louis Buffon bude hrát třetí italskou ligu. Osmnáctiletý útočník stráví jarní část sezony na hostování v Pontedeře, kam zamířil z Pisy. Předposlední celek Serie A o tom informoval na svém webu.

Chance Liga
2. února 2026 · 16:42

Dánský obránce Alexander Munksgaard, který se s Baníkem po neúspěšné roční spolupráci dohodl na předčasném ukončení smlouv, by měl dle informací serveru Tipsbladet zamířit do norského Kristiansundu. Za Ostravu odehrál osmadvacetiletý bek patnáct prvoligových zápasů s bilancí jednoho gólu a žádné asistence.

Alexander Munksgaard z Baníku v souboji s pardubickým Botosem
2. února 2026 · 15:56

Čtyřiadvacetiletý gólman Jakub Trefil z Olomouce odchází podle informací iSportu na hostování s opcí do druholigového dánského klubu Kolding IF, který je v tabulce na sedmém místě s šestibodovou ztrátou na vedoucí Lyngby. Před rokem Trefil hostoval v Baníku Ostrava, dřív působil také na Slovensku v Komárně či Rohožníku. Chance Ligu v dresu Sigmy chytal jen v první polovině sezony 2022/23.

Brankář Jakub Trefil
2. února 2026 · 14:44

Opustí Daiki Hašioka na poslední chvíli Slavii? Vše nasvědčuje tomu, že japonský obránce, který se příliš neuchytil v základu Pražanů, zamíří od úřadujícího mistra Chance Ligy do belgického Genku. Podle informací novináře Sachy Tavolieriho jsou oba kluby v pokročilé fázi jednání o hráčově přesunu.

2. února 2026 · 13:51

V pondělí 2. února je poslední den pro přestupy v nejlepších evropských ligách.

 

Termíny uzavírky okna:

  • 20:00 - Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1
  • 0:00 - La Liga
Bundesliga
2. února 2026 · 13:24

Yannick Eduardo by měl rozšířit českou kolonii v Hoffenheimu. Dvacetiletý útočník a člen reprezentační jednadvacítky by měl do bundesligového klubu zamířit z druholigového nizozemského Dordrechtu. Informovala o tom stanice Sky Sport.

 

Eduardo v Dordrechtu hostuje z Lipska, nizozemský klub by jej měl vykoupit a následně prodat do jiného bundesligového celku. Pokud se transfer podaří dotáhnout, talentovaný český útočník doplní trojici krajanů v Hoffenheimu. Za aktuálně třetí celek německé ligy nastupují obránci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a momentálně zraněný útočník Adam Hložek.

Chance Liga
2. února 2026 · 12:06

Zprávy ze dne 1. února 2026

Druhá liga
1. února 2026 · 22:06

Kapitán Dukly Jan Peterka se vrací domů do Ústí nad Labem. A to nejen jako hráč.

Chance Liga
1. února 2026 · 19:40

Ondřej Zmrzlý již přes měsíc hledá angažmá, Slavia s ním přestala počítat a levý bek se připravuje s béčkem. Nicméně zájemce šestadvacetiletý fotbalista má, nově se na něj podle informací deníku Sport vyptává Schalke, lídr druhé německé bundesligy.

 

Stále platí také interes Kielu, nicméně klub z Gelsenkirchenu má Zmrzlého v posledních dnech na radaru rovněž. Shoduje se na tom několik redakčních zdrojů. Schalke chce pro jarní boje o postup ještě svůj kádr rozšířit, a proto po útočníkovi Sparty Janu Kuchtovi, před kterým nakonec upřednostnilo Edina Džeka, obrátilo svou pozornost do Prahy znovu. Pokud bude chtít Zmrzlého přivést, musí to stihnout do pondělní půlnoci, kdy v Německu končí zimní přestupové období.

 

Ve hře je pořád i odchod do polského Górniku Zabrze a Sigmy, která je se Slavií na rozdíl od ostatních adres domluvená na podmínkách transferu. Nicméně Hanáci se ještě se svým odchovancem osobně nesešli a nedojednali podobu případné smlouvy.

 

„Musí nám to celkově dávat smysl,“ prohlásil ve čtvrtek olomoucký předseda Ondřej Navrátil. Podle posledních zpráv to nevypadá, že by na Andrově stadionu o Zmrzlého nějak extra stáli. Situaci sondují i celky z Maďarska, tam se transferové okno zavírá až 14. února.

 

Ondřej Zmrzlý v dresu Slavie
Zprávy ze dne 31. ledna 2026

Chance Liga
31. ledna 2026 · 13:26

Hradec Králové se stále rozhlíží po posilách. Zájem má o sparťanského wingbeka Martina Suchomela. A to navzdory aktuálnímu zranění ruky. V řešení je údajně také návrat Jana Mejdra z Hansy Rostock.

 

Jan Mejdr vyrazil na svou první zahraniční štaci do Rostocku
Chance Liga
31. ledna 2026 · 11:16

Sedm posil, sedm národností. Ale taky deset odchodů. Zima na Andrově stadionu byla po všech směrech bláznivá, Olomouc kádr nabušila fotbalisty za miliony eur. Když nevyjde cíl v podobě první šestky? „Tak máme krásný půlrok na sehrání pro příští sezonu,“ zůstává v klidu předseda Sigmy Ondřej Navrátil, jenž před startem jarní části Chance Ligy několikrát vyjádřil kouči Tomáši Janotkovi důvěru. Na kolik přesně noví hráči Hanáky přišli? Kdo byl nejdražší a kdo byl dělán jako prospekt do budoucna? Jedná se o částky bez bonusů. Více čtěte ZDE>>>

Kolik opravdu stálo sedm posil Sigmy? V létě může padnout půlmiliardová hranice
31. ledna 2026 · 11:15

Mistr severoamerické fotbalové ligy MLS Inter Miami získal mexického reprezentanta Germána Berterameho. Nový spoluhráč Lionela Messiho na sebe upozornil v dresu Monterrey, v němž ve 153 soutěžních zápasech nastřílel 68 gólů.

Zprávy ze dne 30. ledna 2026

Premier League
30. ledna 2026 · 14:39

Norský záložník Oscar Bobb přestoupil z Manchesteru City do Fulhamu, aby měl větší herní vytížení před letním mistrovstvím světa. Londýnský klub za dvaadvacetiletého fotbalistu zaplatil podle britských médií 27 milionů liber (téměř 759 milionů korun). Bobb se v novém působišti dohodl na smlouvě na pět a půl roku.

30. ledna 2026 · 11:38

Daniel Fila změnil v druhé italské lize působiště. Třiadvacetiletý český útočník odešel z Benátek na půlroční hostování do Empoli, uvedl klub z Toskánska na sociálních sítích. Součástí dohody není opce na přestup, takže se brněnský rodák po sezoně vrátí.

 

Bundesliga
30. ledna 2026 · 11:17

Po osmi letech odejde německý reprezentant Leon Goretzka z Bayernu Mnichov, s kterým míří za sedmým bundesligovým titulem. Oznámil to sportovní ředitel klubu Christoph Freund. Třicetiletý záložník, kterému v létě vyprší smlouva, chce vyzkoušet zahraniční angažmá. Už nyní o něj mělo zájem Atlético Madrid, které za Goretzku nabídlo pět milionů eur (přes 121 milionů korun). Nakonec se ale přestup neuskutečnil.

Druhá liga
30. ledna 2026 · 09:39

Artis Brno oficiálně oznámil přestup Daniela Švancary ze Zbrojovky.

