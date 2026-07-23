Fotbalové přestupy ONLINE: Další konec v české reprezentaci! Loučí se hráč Sparty
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 23. července 2026
Čtvrtým hráčem, který po mistrovství světa končí v reprezentaci, je Jaroslav Zelený ze Sparty. Na klubovém kanále pronesl, že nastal čas dát přednost mladším.
Čtyřicetiletý Luka Modrič si prodlouží profesionální kariéru o další rok. Se svým dosavadním zaměstnavatelem AC Milán se dohodl na pokračování spolupráce do konce nadcházející sezony. „Po sezoně, která zůstala za očekáváním, je obrovským přáním znovu hrát prim. Nová sezona představuje projekt, v který věřím a který mě motivuje,“ řekl Modrič s poukazem na až pátém místo v uplynulé sezoně Serie A.
Aston Villa získala na hostování do konce sezony záložníka Alejandra Garnacha z Chelsea. Součástí dohody je i možnost trvalého přestupu argentinského fotbalisty. Klub o tom informoval na webu. Dvaadvacetiletý Garnacho přišel do Chelsea loni za 40 milionů liber z Manchesteru United, ale na Stamford Bridge se do základní sestavy neprosadil. V minulé sezoně odehrál 43 soutěžních zápasů a dal osm branek.
Rakouský záložník Xaver Schlager se stal hráčem Nottinghamu, kde obnoví spolupráci s krajanem na postu trenéra Oliverem Glasnerem. Pod jeho vedením v minulosti působil osmadvacetiletý fotbalista ve Wolfsburgu, nyní přichází do anglické ligy z jiného bundesligového týmu Lipska, kde strávil uplynulé čtyři sezony. Forest na klubovém webu uvedli, že účastník nedávného mistrovství světa podepsal dvouletou smlouvu.
Aboubacar Traoré měl údajně vypovědět smlouvu s Karvinou a čerstvě posílil ostravský Baník.
Arsenal posílí řecký útočník Christos Tzolis z Brugg. Úřadující šampion Premier League oznámil, že s čtyřiadvacetiletým reprezentantem uzavřel dlouhodobou smlouvu. Podle britských médií londýnský klub za Tzolise zaplatí Bruggám 34 milionů liber (964 milionů korun), což je rekordní přestupní částka v belgické lize.
Tzolis má za sebou v Belgii vydařené dvouleté angažmá. Za Bruggy odehrál 108 soutěžních zápasů, v nichž dal 43 gólů a připsal si 45 asistencí. Mužstvu pomohl v roce 2025 k triumfu v domácím poháru a v uplynulé sezoně, v níž byl vyhlášen nejlepším hráčem ligy, i k mistrovskému titulu.
Do Premier League se Tzolis vrátí po dvou letech. Od roku 2021 působil tři sezony v Norwich City, v nejvyšší soutěži si před odchodem do Brugg připsal 14 startů. V národním týmu má na kontě 34 zápasů.
Tomáš Chorý bude i v příští sezoně hrát za Slavii! Informaci, kterou ve čtvrtek jako první přinesl server idnes.cz, na tiskové konferenci oficiálně potvrdil předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík. Důležitou roli sehrál sehrál v rozhodování okolo útočníka fotbalové reprezentace majitel Pražanů Pavel Tykač, vše se řešilo ve čtvrtek dopoledne. Více čtěte ZDE >>>
Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci potvrdil dlouhodobé informace Sportu o tom, kteří hráči A-tým Slavie opustí. „Oscar má asi tři nabídky. Já mu to přeji, má rok do konce smlouvy. Svolení odejít má i Jindřich Staněk. Počítáme i s odchody dalších hráčů,“ řekl předseda představenstva. Liberijského záložníka má lákat arabský poloostrov, zkušený brankář věří v nabídku z Německa.
Mladík Matouš Srb míří ze slávitického dorostu do Bayernu Mnichov, odchod teprve šestnáctiletého ofenzivního záložníka byl potvrzen na předsezonní tiskové konferenci. „Ačkoliv jsme hráči nabízeli dlouhodobý kontrakt a setrvání, nakonec jsme uzavřeli dohodu s Bayernem Mnichov za podmínek, které jsou na úrovni hráče A-týmu,“ řekl CEO Martin Říha.
KRC Genk rozšířil svůj tým o 23letého nigerijského útočníka Rafiu Durosinmiho, který do belgického klubu přestupuje z italské Pisy za 10,5 milionu eur (v přepočtu zhruba 254 milionů korun). Do Itálie přitom přišel teprve letos v lednu z Plzně. V jarní části sezony odehrál dvanáct zápasů a jednou skóroval, sestupu ze Serie A však nezabránil. Durosinmi podepsal v novém klubu čtyřletý kontrakt.
Devatenáctiletý sparťanský záložník Lukáš Moudrý míří na hostování do Jihlavy. V minulé sezoně hrál druhou ligu za rezervu Letenských.
Útočník Jonatan Braut Brunes je blízko přestupu do Sparty! Podle polského novináře Kamila Głębockého dnes nenastoupí za Rakow v předkole Konferenční ligy proti Vallettě. S velou pravděpobností už za polský celek hrát nikdy nebude. Pětadvacetiletý útočník je bratranec hvězdného kanonýra Erlinga Brauta Haalanda. V Ekstraklase nastřílel za 64 zápasů 30 gólů. O prvotním zájmu Letenských o nejlepšího střelce uplynulé sezony polské ligy informoval deník Sport a web iSport už na začátku července.
Druholigové Ústí nad Labem zpeněžilo asistenta. Klub na startu letní přípravy oznámil, že jedním z pomocníků nového kouče Davida Oulehly bude Marcel Seifeddine z Midtjyllandu, ten však záhy obdržel nabídku od dánského prvoligisty Horsens, kterou přijal. Jelikož měl v Ústí platný kontrakt, Horsens ho muselo ze smlouvy vykoupit. Ústí tak na kratičkém angažmá trenéra finačně vydělalo. „Dostali jsme na něj nabídku a jelikož chtěl do první dánské ligy, rozhodli jsme se ji využít a za malé statisíce korun ho prodat,“ vysvětlil sportovní manažer Jakub Dobiáš.
Brankář Hugo Jan Bačkovský odmítá chytat za Duklu a čeká na jiné nabídky, v týmu ovšem prozatím zůstává. „Po sezoně jsem seděl se všemi hráči, kteří u nás měli smlouvu a všichni dostali možnost pokračovat. Po Bačkovskému jsem chtěl, aby zůstal, že to kolem něj postavíme. Hugo má smlouvu ještě na rok, ale s klauzulí, že v případě sestupu může zadarmo odejít. Řekl mi, že za Duklu chytat nechce, že má vyšší ambice. Neodjel na soustředění, ale dál trénuje s A týmem. Nemůžeme v zápasech využívat hráče, který nechce hrát za Duklu,“ vysvětlil situaci trenér Pavel Šustr.
Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil ve 43 letech fotbalovou kariéru. Naposledy hrál za Slovácko. V lize má 537 zápasů a 60 gólů. Více čtěte ZDE >>>
Artis Brno posílil brankář Tadeáš Stoppen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezoně z Olomouce. Součástí dohody mezi kluby není opce, uvedla Sigma na svém webu. Dvaadvacetiletý gólman už odchytal za Artis dva zápasy v přípravě.
Zprávy ze dne 22. července 2026
Tomáš Chorý na slavnostním večeru Ligové fotbalové asociace před novou sezonou Chance Ligy převzal trofej pro nejlepšího střelce minulého ročníku a promluvil i o své situaci. „Rád bych vám odpověděl, kde budu hrát, ale na tu otázku ještě sám neznám odpověď. Myšlenek mám strašně moc. V brzkých hodinách by se to mělo oznámit. Uvidíme, co a jak bude,“ řekl útočník Slavie. Více o dění posledních týdnů kolem Tomáše Chorého čtěte ZDE >>>
Jablonec den před vstupem do kvalifikace Konferenční ligy opustil ofenzivní univerzál Alexis Alégué. Devětadvacetiletý kamerunský hráč přestoupil do týmu nováčka nejvyšší soutěže Artisu Brno, s nímž podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Kluby o transferu informovaly na svých webech. Alégué má dosud v české lize na kontě 88 startů, všechny za Jablonec. Připsal si v nich osm branek. „Mimořádné šikovný hráč v situacích jeden na jednoho, i na nejvyšší soutěž řekl bych nadstandardní. Umí udeřit z obou křídel, zleva i zprava. Myslím, že by nám měl určitě pomoci v efektivitě,“ uvedl trenér Artisu Roman Nádvorník.
Brazilec Casemiro bude v kariéře pokračovat v zámořské MLS. Čtyřiatřicetiletý defenzivní záložník se po odchodu z Manchesteru United dohodl na angažmá v Interu Miami. S týmem, jehož dres obléká i hvězdný Lionel Messi, podepsal smlouvu do konce sezony 2027 s opcí do roku 2029.
Stávkující útočník Tolu Arokodare donutil kouče Wolverhamptonu zrušit trénink. Nigerijský reprezentant, který si chce vynutit přestup do Fiorentiny, se podle BBC posadil na hřiště a odmítl odejít. Nový kouč César Peixoto proto pondělní trénink mužstva, do kterého patří i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí, předčasně ukončil. Vedení Wolverhamptonu, který na jaře sestoupil z Premier League, nabídku Fiorentiny odmítlo. Souhlasilo s podmínkami, s nimiž přišel Trabzonspor, do Turecka však Arokodare nechce.