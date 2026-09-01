Fotbalové přestupy ONLINE: Další obchod mezi Spartou a Jabloncem! Plzeň řeší hostování Boháče
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 1. září 2026
David Douděra finalizuje svůj přestup do MLS! Měl by se stát spoluhráčem Pavla Buchy v Cincinnati. Právě Douděrův příchod pomůže se Buchovi vrátit do středu hřiště, protože v poslední době alternoval na pozici pravého beka. S informacemi přišel web The Athletic.
Newcastle získal útočníka Matiase Fernandeze-Parda z Lille. Za jednadvacetiletého belgického fotbalistu podle médií anglický celek zaplatil 51,4 milionu liber (1,5 miliardy korun) a podepsal s ním dlouhodobou smlouvu.
Fernandez-Pardo v minulé sezoně za Lille odehrál 41 soutěžních zápasů a dal osm branek. Ve francouzské lize účastník letošního mistrovství světa klubů pomohl ke třetímu místu a účasti v Lize mistrů.
Další odchod ze Sparty. Ofenzivní hráč Dominik Hollý se vrací do Jablonce, kde bude hostovat do konce této sezony. Součástí dohody není opce na trvalý přestup.
Jak již v pondělí informoval iSport, nové angažmá se v Plzni řeší pro Sebastiana Boháče (24). Univerzál, který přišel v létě z Karviné, nemá po odchodu trenéra Martina Hyského a nástupu Radoslava Kováče pevné místo v kádru. Řeší se hostování na jiné adrese. Podle informací iSportu jsou ve hře Teplice, zájem má mít i Artis Brno.Server infotbal zmiňuje také Zbrojovku a Pardubice. Plzeň by se podle redakčních informací nebránila ani trvalému přestupu, pokud by zájemce zaplatil tolik, co Viktoria poslala za přestup Karviné. Hovoří se o částce okolo 720 000 eur (18 milionů korun).
Brazilský útočník Gabriel Jesus přestoupil z Arsenalu do Barcelony. Devětadvacetiletý hráč podepsal smlouvu na tři roky, uvedl katalánský velkoklub na svém webu. Podle médií obdrží Arsenal za hráče deset milionů eur (241 milionů korun). Gabriel Jesus odehrál v Arsenalu čtyři sezony a letos mu pomohl k zisku ligového titulu a do finále Ligy mistrů. Předtím nastupoval za Manchester City, s nímž vyhrál anglickou ligu čtyřikrát a rovněž s ním byl ve finále Ligy mistrů.
Blíží se to. Každou hodinou. Přestup Fabrice-Alana Do Marcolinaz Ústí nad Labem do nejvyšší soutěže je na spadnutí. Nabídky jsou, připravený kufr bankovek na střelce z Gabonu rovněž. Jde primárně o peníze, jak jinak. „Nejsme otloukánci,“ usměje se Jakub Dobiaš, sportovní manažer aktuálního lídra druhé ligy. Vysází víc Hradec Králové, Pardubice či Jablonec? Více čtěte ZDE >>>
Aston Villa, která bude soupeřem Slavie v Lize mistrů, získala osmnáctiletého senegalského reprezentanta Ibrahima Mbayeho z Paris Saint-Germain. O přestupu informovaly oba kluby. Podle BBC anglický klub za talentovaného křídelníka zaplatí 47 milionů liber (asi 1,3 miliardy korun).
Velký zvrat? Antonín Barák by nakonec s více než měsíčním zpožděním měl přece jen zamířit z Fiorentiny do APOELu Nikósie. Podle webu TMW je jednatřicetiletý kreativní záložník připraven podepsat na Kypru dvouletou smlouvu. APOEL přitom v červenci na sociálních sítích oznámil, že se obě strany dohodly na ukončení jednání o přestupu.
Barák působí v Itálii od roku 2017, kdy přišel ze Slavie do Udine. Hrál i za Lecce a Veronu. Naposledy hostoval ve druhé lize v Sampdorii Janov. Do APOELu měl zamířit v létě po absolvování zdravotní prohlídky, z přestupu ale na poslední chvíli sešlo. TMW uvedl, že jednání na první pokus ztroskotalo kvůli administrativním a finančním problémům. Nyní však podle webu nastal obrat a klub se s hráčem dohodl.
Německý reprezentant Nick Woltemade odchází z Newcastlu United do Juventusu. Italský klub podle BBC zaplatí za roční hostování čtyřiadvacetiletého útočníka 3,5 milionu liber (přes 98 milionů korun). Woltemade přišel do Newcastlu před rokem ze Stuttgartu za 65 milionů liber (1,8 miliardy korun) poté, co byl nejlepším střelcem mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku, kde Německu pomohl ke stříbru. Za anglický klub dosud odehrál 53 zápasů a dal 11 gólů.
Chorvatský reprezentant Duje Čaleta-Car se dohodl v Lyonu na ukončení smlouvy. Informoval o tom francouzský klub. Spoluhráč Pavla Šulce, jenž minulou sezonu strávil na hostování ve španělské lize v San Sebastianu, zamíří do Itálie. Devětadvacetiletý obránce bude hrát za Sassuolo, které ho už na svém webu přivítalo jako novou posilu.
Slovinský záložník Rok Štorman po roce a půl mění dres. Z MFK Karviná odchází na hostování s opcí do belgického KV Kortrijk, aktuálně posledního týmu Jupiler Pro League. Za Karvinou Štorman odehrál 34 ligových zápasů, vstřelil pět branek a přidal jednu asistenci. S klubem navíc získal MOL Cup.
Ukrajinský reprezentant Mychajlo Mudryk, kterému nedávný verdikt Arbitrážního soudu pro sport (CAS) umožnil vrátit se po dopingové kauze k fotbalu, bude spoluhráčem brankáře Antonína Kinského v Tottenhamu. Spurs se dohodli na jeho příchodu na hostování s londýnským rivalem Chelsea, uvedla BBC. Mudryk se v týmu sejde s trenérem Robertem De Zerbim, který ho v minulosti vedl v Šachtaru Doněck.
Americký útočník Folarin Balogun míří z Monaka do Evertonu. Podle britských médií zaplatí liverpoolský klub za pětadvacetiletého hráče 40 milionů liber (1,13 miliardy korun). Balogun podepíše v novém působišti čtyřletou smlouvu. Everton naopak opustí senegalský křídelník Iliman Ndiaye, který posílí Manchester City. Anglický vicemistr za něj podle BBC dá 60 milionů liber (1,69 miliardy korun).
Balogun v létě byl s třemi góly nejlepším americkým střelcem na MS, kde mu FIFA po zásahu prezidenta Donalda Trumpa zrušila automatický trest na jeden zápas za vyloučení v utkání 1. kola play off proti Bosně a Hercegovině.
Stoper. Lídr. Nejlépe český, potažmo slovenský. Zodpovědný a vynikající v osobních soubojích, včetně standardních situací. Profil vysněné posily Pardubic je daný. Splňuje ho Denis Halinský. Ano, právě jej nyní východočeský klub podle informací iSportu intenzivně řeší se Slavií. Více čtěte ZDE >>>
Dnes je poslední den pro přestupy v evropských TOP ligách, okno se v nejlepších soutěžích definitivně uzavírá o půlnoci českého času.
Do Bohemians přichází útočník Mohamed Jásir Núr z Olomouce. O zájmu klokanů o Egypťana server iSport informoval už v pondělí, teď by mělo být vše dotaženo. Pětadvacetiletý střelec míří do Ďolíčku na přestup, v poslední době ho brzdily zdravotní problémy.
Zprávy ze dne 31. srpna 2026
Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana je hotovo, Manchester City má další posilu. Z konkurenčního Evertonu přichází křídelník Iliman Ndiaye. Jeho nový zaměstnavatel by za něj měl zaplatit 65 milionů liber, v přepočtu téměř dvě miliardy korun.
Jen půl roku vydržel hvězdný Francouz Karim Benzema v saúdskoarabském al-Hilálu. Osmatřicetiletý útočník, jenž v únoru přestoupil z konkurenčního al-Ittihádu, se v klubu dohodl na ukončení smlouvy, kterou měl do června příštího roku. Oznámili to zástupci úřadujícího vicemistra. Zatím není jasné, zda Benzema zamíří jinam, nebo ukončí kariéru. Podle médií má někdejší držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa nabídky ze zámořské MLS i od konkurence v Saúdské Arábii.
Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Haagu. Kluby to uvedly na svých webech. V aktuálně 16. celku Eredivise působí dva další Češi Jan Žambůrek a Yannick Eduardo.