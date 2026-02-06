Fotbalové přestupy ONLINE: Do Pardubic míří Slovák, Sigma má vysněnou posilu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 6. února 2026
Další posilou Pardubic se stane dvaadvacetiletý Samuel Kopásek ze Žiliny. Pravý wingbek reprezentoval Slovensko na loňském domácím EURO U21, ve všech třech utkáních základní skupiny odehrál kompletní minutáž. Transfermarkt odhaduje jeho hodnotu na dvacet milionů korun.
Jaká je v Bohemians aktuální situace Lukáše Hůlky? Pražané se v tomto týdnu podle informací deníku Sport a webu iSport zabývali na kapitána týmu dvěma nabídkami. Více čtěte ZDE >>>
Budějovické Dynamo zkouší mladíka z Plzně. Záložník Daniel Suchý (20) je na testech v druholigovém klubu, kde zasáhne do nejbližších přípravných utkání.
Zájem měl Baník Ostrava či Slovan Liberec, nakonec však pardubický stoper Louis Lurvink přestupuje do Olomouce. V Sigmě podepsal čtyřiadvacetiletý Švýcar dlouhodobý kontrakt, ačkoli ještě na konci podzimu s agentem tvrdil, že zamíří do Premier League. Nakonec je rád za Hanou.
Lurvink v Pardubicích celý leden trucoval, nenastoupil do jediného přípravného duelu, kouč Jan Trousil tvrdil, že nemá nastavenou hlavu na pokračování v klubu. Teď se dočkal angažmá na Moravě, ačkoli na podzim i s agentem, když zjistil, že Anglie vážně není reálnou variantou, obvolával Liberec s tím, že by klidně rád působil pod Ještědem. Jde o osmou zimní posilu Hanáků, podle informací iSportu za ně dali téměř 300 milionů korun (bez podpisových bonusů či provizí agentům).
Tato posila se Bohemians nepovedla. Vedení Klokanů se s vedením Dynama Kyjev dohodla na předčasném ukončení hostování Erica Ramíreze. Venezuelský útočník nenaplnil očekávání, ani on nebyl spokojen se svoji rolí v týmu. Za Pražany stihl odehrát v Česku osm ligových startů, ale bez jediného gólu. Jak uvádí klubový web, měl by se vrátit do Venezuely.
Zprávy ze dne 5. února 2026
Během zimního přestupního období změnilo klub rekordní množství fotbalistů. Podle zveřejněných údajů FIFA se jen v mužském fotbale odehrálo více než 5900 přestupů, přičemž výdaje klubů v lednu dosáhly výše 1,61 miliardy eur (asi 38,8 miliardy korun). Nejvíce na přestupním trhu utrácely za hráče kluby z Anglie. Na fotbalisty vynaložily 307,5 milionu eur, následují ve výdajích mužstva z Itálie, Brazílie, Německa a Francie. Největší výdělky naopak zaznamenaly kluby z Francie (182 milionů eur), na dalších místech byly týmy z Itálie, Brazílie, Anglie a Španělska.
Obránce František Čech podepsal v Hradci Králové nový víceletý kontrakt. Sedmadvacetiletý hráč je odchovancem klubu, v této ligové sezoně zaznamenal 15 zápasů. „U Františka Čecha jsme v posledním půlroce zaznamenali další progres. Je to hráč, který má ke klubu velký vztah, je jeho odchovancem. Jsme tedy velice rádi, že jsme s ním mohli podepsat nový kontrakt, a že vzájemná spolupráce bude pokračovat,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Petr Pojezný.
Hradec Králové přišel o útočníka Adama Grigera, který zamířil na roční hostování do Slovanu Bratislava. Součástí dohody je opce na trvalý přestup. „Adam nebyl spokojený s prostorem, který dostával v ligových utkáních. Jelikož je to mladý hráč, který se stále potřebuje rozvíjet, rozhodli jsme se ho uvolnit na hostování do Slovanu Bratislava,“ řekl Petr Pojezný, sportovní ředitel hradeckého klubu.
Pojistka hráčů z devatenáctky i béčka. Sparta podepsala nové smlouvy hned s šesticí mladých hráčů, mezi nimiž jsou brankář Sebastián Zajac (18 let), obránci Matěj Diviš (19), Dennis Krpálek (18), Ondřej Lilling (21), Matyáš Poturnay (18) a záložník Jakub Havrlík (18).
Gólman Mikuláš Kubný z Baníku Ostrava přestupuje do druholigového Táborska, které ho již pár týdnů testovalo. Jednadvacetiletý brankář byl v minulé sezoně jedničkou rezervy Slezanů, nicméně na podzim odchytal jediný zápas, trenér Josef Dvorník stavěl Martina Hrubého.
Táborsko je na druhém místě tabulky Chance Národní Ligy s pětibodovou ztrátou na vedoucí Zbrojovku, pevnou pozici pod koučem Radkem Kronďákem tam má zkušený gólman Martin Pastornický.Ostravské áčko spoléhá pro jarní část sezony trio Martin Jedlička, Viktor Budinský a právě Hrubý. Dominik Holec si stále hledá angažmá, za béčko nenastoupil ani do čtvrtečního přípravného utkání s Frýdkem-Místkem.
Zlín má zájem o českého fotbalistu Jakuba Peška (32), jenž nyní obléká dres polského druholigového klubu Wieczysta Krakow. V neděli hrají „Ševci“ na domácím stadionu proti pražské Spartě. Pešek je po zranění, v Polsku neměl tak velkou zápasovou zátěž. Více čtěte ZDE>>>
Podle zahraničních médií byl na roztrhání - Faycala Konatého chtěla Slavia, Sparta, ale i Bruggy či Rennes. S forvardem z lotyšského týmu RFS to ale dopadne úplně jinak, podle zpráv z Lotyšska se zhruba za 700 tisíc eur (zhruba 17 milionů korun) přesune do Karviné. Slezané tak zřejmě po ztrátě Abdallaha Gninga našli nového útočníka, vysoký devatenáctiletý mladík z Burkiny Faso nasázel v minulém roce 10 gólů ve 22 zápasech. Mělo by jít o jeden z nejdražší transferů karvinské historie.
Zprávy ze dne 3. února 2026
Brankářka české fotbalové reprezentace Barbora Votíková bude do konce sezony hostovat ze Slavie v londýnském Arsenalu, který je úřadujícím šampionem Ligy mistryň. Devětadvacetiletá hráčka si vyzkouší třetí zahraniční angažmá. V roce 2021 zamířila do Paris St. Germain a před svým předloňským návratem do Edenu chytala ještě za Tottenham, úhlavního rivala Arsenalu
Arsenal je v anglické nejvyšší soutěži na čtvrtém místě, v Lize mistrů je v osmifinále. Votíková bude o místo v sestavě bojovat s brankářskou jedničkou a oporou nizozemské reprezentace Daphne van Domselaarovou, která se vrací po zranění, a Němkou Anneke Borbeoovu. Debutovat může v neděli v ligovém utkání se suverénním lídrem tabulky Manchesterem City.
Do Olomouce míří další Slovák, podle informací iSportu jde o stopera Filipa Rašku ze Šamorína. Dvacetiletý obránce byl v prosinci na zkoušce v Baníku Ostrava, za jehož béčko odehrál i přípravné utkání. Ve Slezsku zaujal, nicméně nyní přestupuje Raška do Sigmy, kde začne v třetiligové rezervě.
Lukáš Penxa bude v jarní části sezony hostovat ze Sparty v jiném pražském celku Dukle. Součástí dohody je i opce na přestup jednadvacetiletého krajního obránce nebo záložníka. Penxa strávil podzim v Jablonci, kde ale zasáhl pouze do čtyř ligových utkání a Sparta jeho hostování předčasně ukončila. Nyní se pokusí pomoct k záchraně poslednímu týmu prvoligové tabulky, s nímž absolvoval už zimní přípravu.
Křídelník Simion Michez, kterého si Slavia stáhla zpátky z hostování v Olomouci, řešil podle informací iSportu transfer do belgického Mechelenu. Přestupové okno se v belgické Jupiler Pro League uzavřelo v pondělí, proto budoucnost krajního hráče zůstává nejasná. V Chance Lize si Michez připsal v 18 prvoligových zápasech bilanci 1+0. Ve Slavii už zřejmě další nepřidá.
Nigerijský fotbalista Paul Ndubuisi prodloužil smlouvu ve Slovácku do léta 2029. Předposlední tým tabulky nejvyšší soutěže o tom informoval na klubovém webu.
Dvacetiletý záložník nebo krajní obránce, který přišel do Uherského Hradiště před dvěma lety, se dočkal nového kontraktu jen dva dny po ligovém debutu proti Ostravě. Ndubuisi nastoupil z lavičky v 65. minutě a gólem na 2:2 stanovil konečné skóre.
Na konci soustředění pražské Slavie mělo být jasno - Samuel Isife půjde do konce sezony hostovat. Bohemians, Dukla, Mladá Boleslav, to vše byly pro mladého pravého obránce varianty. V tuto chvíli ale hráč, který proseděl nedělní zápas v Pardubicích na lavičce, podle informací iSportu zůstává s týmem. Důvody jsou odchod Daikiho Hašioky do Gentu a zranění Davida Mosese (alternace na pravou stranu).
V Edenu si ale stále mohou vyhodnotit, že Isifeho pošlou sbírat zkušenosti jinam. Klíčová jsou dvě data: 12. února, kdy končí přestupní období v Česku, a 7. února, kdy hraje Slavia s Mladou Boleslaví. Kdyby v utkání obránce nastoupil, může už v této sezoně hrát jen za Slavii či Duklu.
Viktoria Plzeň řeší přetlak na pozici středních záložníků. Adrian Zeljković stráví jarní část na hostování v maďarské nejvyšší soutěži. Třiadvacetiletý defenzivní hráč ze Slovinska přišel do Viktorie před půl rokem ze slovenské Trnavy. Zasáhl celkem do 23 duelů v rámci tuzemských i evropských soutěží. Zbytek sezony stráví na hostování s opcí v maďarském klubu MTK Budapešť.
„Vzhledem k příchodu Patrika Hrošovského a Alexandra Sojky je nyní v naší záloze velká konkurence a nebyli bychom schopni Adrianovi zajistit pravidelné herní vytížení. Společně jsme tedy vyhodnotili jeho hostování jako ideální variantu a přejeme mu, aby se v MTK prosadil a pravidelně nastupoval, kvality na to bezesporu má,“ uvedl pro klubové stránky sportovní ředitel Plzně Martin Vozábal.
Zprávy z belgických médií se potvrdily, japonský obránce Daiki Hašioka míří na hostování ze Slavie do Gentu. Pravý bek přišel v létě jako konkurence pro Davida Douděru, po prohře 0:3 na Interu Milán ale ztratil důvěru realizačního týmu. V listopadu se o něj začalo zajímat dánské Bröndby, podle informací iSportu byly do víkendu ve hře o zisk Hašioky i Anderlecht a Bruggy. Do Belgie, kde Japonec dříve působil, ho ale nakonec dotáhl Gent. Na hráče bude mít i případnou opci.