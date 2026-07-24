Fotbalové přestupy ONLINE: Guardiola odmítl Itálii. Jak to bylo s Chorým a West Hamem?
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Zprávy ze dne 24. července 2026
Španělský trenér Pep Guardiola italskou fotbalovou reprezentaci trénovat nebude. Nabídku svazu odmítl, protože se chce věnovat rodině, uvedla agentura ANSA. Podle italských médií převezme tým Andrea Pirlo. Smlouvu by měl podepsat do mistrovství světa v roce 2030.
Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri se po návratu do Manchesteru City podrobí operaci zad. O zákroku informoval trenér Enzo Maresca. Jak dlouho bude třicetiletý záložník, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem finálového turnaje, mimo hru, kouč neupřesnil. Maresca ujistil, že navzdory spekulacím o Rodriho budoucnosti v klubu s ním počítá. „Kolem velkých hráčů jsou vždycky spekulace, takže jsem v klidu. Je to normální, když vyhráli mistrovství světa,“ řekl Maresca.
Kanonýr Harry Kane se podle britských médií chystá jednat s Bayernem Mnichov o nové smlouvě. Kapitán anglické reprezentace má kontrakt do konce nadcházející sezony, ale německý šampion chce útočníkovo setrvání prodloužit, uvedl web BBC. Kane přišel do Bayernu z Tottenhamu v roce 2023. Bavorský klub za něj podle médií zaplatil více než 100 milionů eur (2,4 miliardy korun) a udělal z něj nejdražšího hráče bundesligy.
Novým trenérem belgické fotbalové reprezentace se podle očekávání stal Mark van Bommel. Devětačtyřicetiletý Nizozemec podepsal smlouvu do mistrovství Evropy v roce 2028. Svaz o tom informoval na webu. Van Bommel nahradí Rudiho Garciu, jenž dovedl tým do čtvrtfinále nedávného mistrovství světa, kde Belgie vypadla s pozdějšími šampiony ze Španělska. Po turnaji francouzskému kouči skončila smlouva.
Newcastle získal z Monaka francouzského talentovaného záložníka Aladjiho Bambu a za dvacetiletého fotbalistu podle médií zaplatí včetně bonusů 34 milionů liber, tedy 964 milionů korun. Anglický klub na svém webu oznámil, že s mládežnickým reprezentantem podepsal pětiletou smlouvu.
Španělský trenér Pep Guardiola italskou reprezentaci trénovat nebude. Podle agentury ANSA nabídku svazu odmítl, protože se chce věnovat rodině. Pětapadesátiletý kouč o tom informoval technického ředitele svazu Paola Maldiniho krátce poté, co se objevily zprávy, že se obě strany výrazně rozcházejí v otázce výše platu. Guardiola údajně požadoval 20 milionů eur ročně, federace nabízela polovinu.
West Ham a Tomáš Chorý – bylo to opravdu na stole? Ačkoliv před definitivním omilostněním útočníka Slavie rezonovala v českých médiích informace o oťukávačce ze strany West Hamu, kterou Sportu rovněž jeden zdroj potvrdil, dost možná se nezakládaly na pravdě. Podle zdrojů blízkých londýnskému klubu se Kladiváři na Chorého nedotázali, ani o hráče oficiální cestou neprojevili zájem.
Jednatřicetiletý útočník nepatří do typologie hráčů, které klub pro návrat mezi elitu hledá. West Ham je se slávistickými hráči spojován díky své minulosti opakovaně, v zimě se rovněž objevovaly nepřesné informace o zájmu o Mojmíra Chytila. Tak či tak, situace je uzavřená, Chorý zůstává ve Slavii, a pokud odehraje podzim bez vroubku, otevře se cesta k prodloužení smlouvy.
Německý fotbalový svaz dnes podle očekávání jmenoval novým trenérem reprezentace Jürgena Kloppa. Devětapadesátiletý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Byl preferovaným kandidátem od doby, kdy Julian Nagelsmann rezignoval po šokující porážce Německa s Paraguayí na penalty v úvodním kole vyřazovací části mistrovství světa na konci června.
Klopp dostal za úkol zotavit národní tým z dalšího neúspěšného mistrovství světa. Německo nevyhrálo zápas play off na žádném světovém šampionátu od zisku titulu v roce 2014. Kouč přijal první trenérskou pozici od odchodu z Liverpoolu v roce 2024. Smlouva je platná až do mistrovství světa 2030. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. července 2026
Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české reprezentaci. „Je čas to předat mladším,“ řekl třiatřicetiletý levý bek Sparty v rozhovoru na youtubovém kanále pražského klubu. Rozhodnutí by si nerozmyslel, ani kdyby o něj měl zájem nový trenér národního mužstva. „Když jsme se odtamtud odpojovali, poděkoval jsem trenérům, že si mě pro účast na mistrovství světa vybrali a mohl jsem být součástí. Už si ale myslím, že je čas to předat mladším puškám. Bohužel se nám to nepovedlo, jak jsme si představovali. Účast na mistrovství světa je ideální čas, aby to byla taková tečka,“ prohlásil Zelený.
Čtyřicetiletý Luka Modrič si prodlouží profesionální kariéru o další rok. Se svým dosavadním zaměstnavatelem AC Milán se dohodl na pokračování spolupráce do konce nadcházející sezony. „Po sezoně, která zůstala za očekáváním, je obrovským přáním znovu hrát prim. Nová sezona představuje projekt, v který věřím a který mě motivuje,“ řekl Modrič s poukazem na až pátém místo v uplynulé sezoně Serie A.
Aston Villa získala na hostování do konce sezony záložníka Alejandra Garnacha z Chelsea. Součástí dohody je i možnost trvalého přestupu argentinského fotbalisty. Klub o tom informoval na webu. Dvaadvacetiletý Garnacho přišel do Chelsea loni za 40 milionů liber z Manchesteru United, ale na Stamford Bridge se do základní sestavy neprosadil. V minulé sezoně odehrál 43 soutěžních zápasů a dal osm branek.
Rakouský záložník Xaver Schlager se stal hráčem Nottinghamu, kde obnoví spolupráci s krajanem na postu trenéra Oliverem Glasnerem. Pod jeho vedením v minulosti působil osmadvacetiletý fotbalista ve Wolfsburgu, nyní přichází do anglické ligy z jiného bundesligového týmu Lipska, kde strávil uplynulé čtyři sezony. Forest na klubovém webu uvedli, že účastník nedávného mistrovství světa podepsal dvouletou smlouvu.
Aboubacar Traoré měl údajně vypovědět smlouvu s Karvinou a čerstvě posílil ostravský Baník.
Arsenal posílí řecký útočník Christos Tzolis z Brugg. Úřadující šampion Premier League oznámil, že s čtyřiadvacetiletým reprezentantem uzavřel dlouhodobou smlouvu. Podle britských médií londýnský klub za Tzolise zaplatí Bruggám 34 milionů liber (964 milionů korun), což je rekordní přestupní částka v belgické lize.
Tzolis má za sebou v Belgii vydařené dvouleté angažmá. Za Bruggy odehrál 108 soutěžních zápasů, v nichž dal 43 gólů a připsal si 45 asistencí. Mužstvu pomohl v roce 2025 k triumfu v domácím poháru a v uplynulé sezoně, v níž byl vyhlášen nejlepším hráčem ligy, i k mistrovskému titulu.
Do Premier League se Tzolis vrátí po dvou letech. Od roku 2021 působil tři sezony v Norwich City, v nejvyšší soutěži si před odchodem do Brugg připsal 14 startů. V národním týmu má na kontě 34 zápasů.
Tomáš Chorý bude i v příští sezoně hrát za Slavii! Informaci, kterou ve čtvrtek jako první přinesl server idnes.cz, na tiskové konferenci oficiálně potvrdil předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík. Důležitou roli sehrál sehrál v rozhodování okolo útočníka fotbalové reprezentace majitel Pražanů Pavel Tykač, vše se řešilo ve čtvrtek dopoledne. Více čtěte ZDE >>>
Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci potvrdil dlouhodobé informace Sportu o tom, kteří hráči A-tým Slavie opustí. „Oscar má asi tři nabídky. Já mu to přeji, má rok do konce smlouvy. Svolení odejít má i Jindřich Staněk. Počítáme i s odchody dalších hráčů,“ řekl předseda představenstva. Liberijského záložníka má lákat arabský poloostrov, zkušený brankář věří v nabídku z Německa.
Mladík Matouš Srb míří ze slávitického dorostu do Bayernu Mnichov, odchod teprve šestnáctiletého ofenzivního záložníka byl potvrzen na předsezonní tiskové konferenci. „Ačkoliv jsme hráči nabízeli dlouhodobý kontrakt a setrvání, nakonec jsme uzavřeli dohodu s Bayernem Mnichov za podmínek, které jsou na úrovni hráče A-týmu,“ řekl CEO Martin Říha.
KRC Genk rozšířil svůj tým o 23letého nigerijského útočníka Rafiu Durosinmiho, který do belgického klubu přestupuje z italské Pisy za 10,5 milionu eur (v přepočtu zhruba 254 milionů korun). Do Itálie přitom přišel teprve letos v lednu z Plzně. V jarní části sezony odehrál dvanáct zápasů a jednou skóroval, sestupu ze Serie A však nezabránil. Durosinmi podepsal v novém klubu čtyřletý kontrakt.
Devatenáctiletý sparťanský záložník Lukáš Moudrý míří na hostování do Jihlavy. V minulé sezoně hrál druhou ligu za rezervu Letenských.
Útočník Jonatan Braut Brunes je blízko přestupu do Sparty! Podle polského novináře Kamila Głębockého dnes nenastoupí za Rakow v předkole Konferenční ligy proti Vallettě. S velou pravděpobností už za polský celek hrát nikdy nebude. Pětadvacetiletý útočník je bratranec hvězdného kanonýra Erlinga Brauta Haalanda. V Ekstraklase nastřílel za 64 zápasů 30 gólů. O prvotním zájmu Letenských o nejlepšího střelce uplynulé sezony polské ligy informoval deník Sport a web iSport už na začátku července.