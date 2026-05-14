Fotbalové přestupy ONLINE: Konec hostování. Jaroš se z Ajaxu vrací do Liverpoolu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Vítězslav Jaroš by se měl v létě vrátit do Liverpoolu, Ajax se měl podle deníku Algemeen Dagblad rozhodnout neprodloužit jeho hostování. Český brankář si v průběhu sezony uzmul roli jedničky, v únoru se ale vážně zranil a od té doby nechytal. V kádru anglického velkoklubu pro něj bude velmi složité dostat se na hřiště. Stálá jednička Alisson má smlouvu ještě na jednu sezonu, na Anfieldu počítají do budoucna s Gruzíncem Giorgim Mamardašvilim. Nabízí se tak další hostování, či přestup. Jaroš by měl být součástí velkého zemětřesení v Ajaxu, který by v létě mohlo opustit až 17 hráčů.
Zprávy ze dne 13. května 2026
Podle informací iSportu poslala Plzeň do ukrajinského klubu Karpaty Lvov nabídku na Baboucarra Falla. Kolik je ochotný třetí tým Chance Ligy za třiadvacetiletého Gambijce dát? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. května 2026
Je to věc čerstvá, určitě se bude ještě vyvíjet a třeba se i otočí úplně jako v létě s (ne)zájmem o Erika Prekopa. Každopádně teď se má situace ohledně Tomáše Chorého tak, že je po rozhodnutí předsedy Jaroslava Tvrdíka útočník vyřazen z kádru Slavie a může si hledat nové angažmá. V Česku? Vzhledem k reprezentantově základní měsíční gáži, kterou informace iSportu odhadují na 1,5 milionu korun, to bude složité. Ne však nereálné. Jak by mohli uvažovat na různých adresách? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 11. května 2026
Plzeň vyhlíží zajímavou letní posilu. Podle informací srbských médií, které potvrzují i zdroje iSportu, by na západ Čech mohl zamířit ghanský křídelník Douglas Owusu (20). Mladý ofenzivní hráč působí v současné době v CZ Bělehrad, v aktuální ligové sezoně má na kontě devět gólů a dvě asistence. Cena by mohla převyšovat čtyři miliony eur (100 milionů korun).
Zprávy ze dne 7. května 2026
Renomovaný italský novinář Nicolo Shira (přes 396 tisíc sledujících na síti X) ve čtvrtek dopoledne informoval o tom, že Rafiu Durosinmi (23) může v létě opustit italskou Pisu. Klub sestupující ze Serie A je explzeňského forvarda, který do klubu přišel v zimě, připravený uvolnit po pouhém půlroce.
Pisa nigerijského útočníka hodlá pustit za částku mezi osmi až deseti miliony eur (až 250 milionů korun). Za podobnou sumu odcházel v lednu z Plzně a stal se nejdražší posilou italského klubu. Durosinmi se po přesunu na Apeninský poloostrov příliš nechytil. Od zimy odehrál 12 zápasů, vstřelil jedinou branku hned při svém debutu v lednu proti Atalantě. V půlce března v utkání proti Cagliari dostal červenou kartu. Po dvouzápasovém trestu už se do sestavy příliš nedostával, brzdilo ho i svalové zranění. V italských médiích už se spekuluje o nových zájemcích, možný je přesun do Turecka.
Německý obránce Niklas Süle z Borussie Dortmund po sezoně ukončí kariéru. Pětinásobný bundesligový šampion a vítěz Ligy mistrů to oznámil v podcastu Spielmacher. Třicetiletý Süle si v dubnu poranil koleno a i když nakonec nešlo o nic vážného, vzal to jako znamení, že je čas skončit. V Dortmundu působil od léta 2022 a po probíhající sezoně mu končí smlouva.
Zprávy ze dne 6. května 2026
Někteří už přerostli své kluby, jiní si o větší šanci teprve říkají. Letní přestupové okno 2026 se blíží a Chance Liga znovu nabízí jména, která budou řešit svou budoucnost. Zájem ze zahraničí, tlak domácí špičky i otázka správného načasování - právě tyhle faktory budou v následujících týdnech rozhodovat. Deník Sport a web iSport proto nabízí přehled hráčů, kolem kterých by v létě mohlo být opravdu živo ZDE>>>
Zprávy ze dne 5. května 2026
Baník rozšiřuje sportovní úsek klubu. Přichází bývalý trenér Slovácka Michal Kordula, který tak bude pracovat pod šéfem sportovního oddělení Luďkem Mikloškem, a zaujme pozici sportovního manažera. Více čtěte ZDE>>>
O Erminu Mahmičovi z Liberce se hodně mluví a to nejen v souvislosti s jeho gólem do sítě Slavie. Mohl by být jednadvacetiletý záložník právě posilou týmu, který má blízko k obhajobě titulu?. „Jednu věc vám můžu v životě garantovat, že nebude,“ odmítl v pořadu Tiki Taka na Oneplay Sport majitel Liberce Ondřej Kania. Ví však, že těžko udrží hráče, který se s reprezentací Bosny podívá pravděpodobně na mistrovství světa. „Ve všech ukazatelích je ustřelenej, je to obrovský talent. Je potřeba, aby přestoupil někam, kde ho mohou posunout ještě o úroveň výš. Do herního stylu Slavie by vůbec nezapadal. Potřebuje volnost.“ Před kamerami Kania i naznačil cenovku. „Minimálně šest milionů eur,“ prohlásil.
Minimálně na dvou adresách je v úvahách comeback inteligentního střelce, který ligu zaujal v dresu Slovanu Liberec. Luka Kulenovič s pravděpodobností blížící se sto procentům skončí v nizozemském Heraclesu, který spadne z ligy, v jejíž tabulce sedí na poslední osmnácté příčce. V Česku už forvard zaujal. Kdo ho má na takzvaném radaru? Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 2. května 2026
Brankář Baníku Martin Jedlička, který v Ostravě aktuálně hostuje z Plzně, se po zápase s Mladou Boleslaví (0:0) vyjádřil ke své budoucnosti. Ve Slezsku by rád zůstal i nadále.
Martin Jedlička o příští sezoně: "Chci zůstat v Baníku. Klub taky chce, abych zůstal. Je mi tady dobře."— Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) May 2, 2026
Zprávy ze dne 1. května 2026
Stačila jediná sezona v Premier League, aby se bývalý slávista dostal do spojení s fotbalovým velikánem. O El Hadjiho Malicka Dioufa z West Hamu, který momentálně bojuje o záchranu soutěže, se podle informací anglického deníku The Guardian zajímá Manchester United. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 30. dubna 2026
Návrat domů! Brankář Václav Hladký (35) je po letech kočování po Anglii a Skotsku podle informací webu iSport blízko angažmá ve Zbrojovce Brno. Zkušenému gólmanovi, jenž dvakrát v kariéře slavil postup do Premier League, dobíhá kontrakt v Burnley, kde si v této sezoně v mistrovském utkání nezachytal. V týmu vítěze druhé ligy a už jistého postupujícího do české nejvyšší soutěže má naopak v plánu urvat pro sebe v letní přípravě pozici jedničky. Více čtěte ZDE>>>
Adam Karabec nebude pokračovat v Lyonu. Francouzský velkoklub se podle deníku L’Équipe rozhodl neuplatnit opci ve výši 4,3 milionu eur (105 milionů korun). Český záložník by se tak měl v létě vrátit zpět do Sparty. Pro Karabce by mělo jít už o druhé hostování, které se nepromění v přestup. Minulou sezonu pomohl Hamburku k postupu do bundesligy, poté se ale vrátil zpět na Letnou. Dvaadvacetiletému ofenzivnímu univerzálovi by mohlo k novému angažmá pomoci letní mistrovství světa, v poslední nominaci trenéra Miroslava Koubka nechyběl a zahrál si 39 minut proti Irsku. Lyon za něj plánuje přivést Kaila Boudacheho.
Jeden vstřelil na podzim v Olomouci devět ligových gólů, druhý zvládl v Hradci šest a přidal jednu asistenci. Jenže po zimním návratu z hostování tráví Daniel Vašulín a Tom Slončík zápasy Plzně v drtivé většině na lavičce. Co bude dál? Více čtěte ZDE >>>
Bývalý anglický reprezentant Ashley Young po sezoně ukončí kariéru. Čtyřicetiletý obránce druholigového Ipswiche získal tituly s Manchesterem United nebo Interem Milán. „Jsem pyšný na všechno, co jsem dokázal,,“ napsal Young na sociállních sítích. Rozloučit se s fotbalem může postupem do Premier League. Ipswich je před závěrečným kolem druhé ligy na druhém místě tabulky. Pozici bude hájit v nedělním utkání s Queens Parkem, a pokud ji udrží, čeká je přímý postup. Pokud ne, mají jisté místo v play off.
U fotbalistů Burnley po dohodě s vedením skončil trenér Scott Parker. Ve zbývajících čtyřech kolech tým, který už má jistotu sestupu do druhé anglické ligy, povede asistent Michael Jackson. Klub o tom informoval na webu. Pětačtyřicetiletý Parker převzal Burnley předloni v červenci. V sezoně 2024/25 s ním postoupil do Premier League poté, co „Clarets“ ve druhé lize neprohráli 31 zápasů za sebou a třicetkrát udrželi čisté konto.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Nejspíš ani nečekal, že bude na konci ligové sezony potřeba počítat, jestli naplnil klíčovou podmínku. Pavel Kadeřábek, krajní obránce Sparty, je momentálně vzdálen od automatického prodloužení stávajícího kontraktu o další rok. „Ale má Spartě pořád co dát,“ zamyslel se expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman. Detaily ohledně opce a postoje letenského klubu zazněly už v pondělním díle Ligy naruby. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Nástupcem Josefa Dvorníka u druholigového béčka Baníku Ostrava se stal Robert Pištěk. Čtyřiatřicetiletý trenér se k týmu přesouvá od staršího dorostu Ostravy, se kterým vloni vybojoval mistrovský titul. Rezerva Ostravy byla bez trenéra od nedělního odpoledne, kdy byl Dvorník pověřen vedením prvoligového celku po odvolaném Ondřeji Smetanovi. Baník, který už má pět kol před koncem ve druhé lize jistou záchranu, povede s Pištěkem i jeho asistent z dorostu Marek Smrčka. Z bývalého realizačního týmu áčka přecházejí k rezervě další asistent David Bernatík a trenér brankářů Vít Baránek.