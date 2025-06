Fotbalové přestupy ONLINE: Posila Zlína, přijde bek z Baníku. Sparta potvrdila odchod

Spojení Sparty a Mathiase Rosse je po roce u konce. Dánskému bekovi končí u Pražanů hostování a vrací se do Galatasaraye. Rozhodně se nedá říct, že by pro tým z Letné šlo o citelnou ztrátu. Ne, tento transfer se nepovedl. Čtyřiadvacetiletý stoper v rudém dresu nijak zvlášť nevyčníval (17 startů, jeden gól), v jarní části sezony nastoupil jen ve třech zápasech. A co víc, s obráncem nepočítá ani jeho zaměstnavatel. Podle informací webu sporx.com s ním chce turecký klub předčasně rozvázat smlouvu, kterou má ještě na příští ročník.