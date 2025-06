Fotbalové přestupy ONLINE: Slovácko oznámilo nového trenéra, Juliš do zahraničí

Třicetiletý brankář Dominik Holec prodloužil smlouvu s Baníkem do roku 2028. Zkušený Slovák přišel do Ostravy loni v létě jako volný hráč po konci smlouvy v Karviné, na podzim dělal dvojku Jakubu Markovičovi, ale po jeho odchodu se stal nepostradatelnou oporou a na jaře patřil k nejlepším hráčům Slezanů. Holec původně na Bazalech podepsal kontrakt do června 2026, ale management FCB si jej chtěl po excelentních výkonech pojistit, proto s předstihem jednal o prodloužení. A k tomu ještě před Holcovým odletem na dovolenou do Řecka došlo. Klub mu ale shání kvalitního parťáka, protože Jakub Trefil se vrací z hostování zpátky do Sigmy Olomouc.