Fotbalové přestupy ONLINE: Zbrojovka má nového trenéra. Skončí Brännström v Boleslavi?

Změny hlásí Pardubice, které rozšiřují realizační tým. Novými Odbornými konzultanty sportovního ředitele se stávají Jiří Krejčí, jenž dovedl A-tým v roce 2020 k postupu do ligy, a Miroslav Jirka, aktuální šéftrenér mládeže klubu. „David Střihavka se svými asistenty má u nás i nadále důvěru. To platí i u pana Dobiáše, jehož role je od samotného počátku jeho příchodu do klubu i po odchodu Martina Shejbala stále neměnná. Jakub Dobiáš u nás v klubu má na starost analytický tým a skauting, a to s přesahem do mládeže. Věřím, že si vše sedne, jak má a toto doplnění bude jen ku prospěchu klubu,“ vysvětluje sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.