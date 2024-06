Pelta: Je to objednávka. Znalec mluvil v jeho prospěch. Verdikt ve čtvrtek

Peltův obhájce Bronislav Šerák uspěl už v úterý se žádostí, aby u soudu mohl promluvit znalec Vladimír Smejkal a předložit výsledek svého znaleckého posudek. V něm na 129 stránkách prozkoumal dotační kritéria, podle nichž ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělovalo finanční prostředky u těch investičních dotací, které obžaloba i soud první instance považují za zmanipulované.

Hlavní vyznění jeho zprávy znělo: „S výjimkou jednoho bodu měla být všechna hodnocení o něco vyšší, někdy dokonce ještě vyšší.“

To je pro odsouzené Miroslava Peltu a Simonu Kratochvílovou, ovšem i pro další obžalované, příznivá zpráva. V překladu říká: Ti, co dotace obdrželi, je obdržet měli, a to dokonce ještě vyšší. Advokáti obžalovaných by k tomu doplnili, a také to ve svých vystoupeních udělali: A vy tady tvrdíte, že šlo o trestný čin. „Znalecký posudek je klíčový, prokázal, že žadatelé byli oprávněnými žadateli,“ pověděl Peltův advokát Šerák.

Státní zástupce Ondřej Trčka znalcovy závěry zpochybňoval, a to včetně jeho odbornosti v oblasti sportu. Smejkal se však nedal. „Nešlo o posuzování odborných sportovních otázek,“ odpověděl na jednu z námitek. Nezviklala ho ani další, která zkoumala, zda by jiný znalec dospěl k jiným, případně přesnějším výsledkům. „Kdybych chtěl být hodně pyšný, tak bych řekl, že ne, protože moje hodnocení je jediné, které je pečlivě provedené,“ prohlásil Smejkal.

A dodal, že je možné, že ministerští úředníci „měli málo času a přelétli jednotlivé žádosti rychleji, než si zasloužily.“ V této souvislosti jeden z advokátů připomněl výpověď z hlavního líčení, kdy jeden z úředníků řekl, že se žádostem věnovali v průměru přibližně dvě minuty. „Já měl na každou přibližně hodinu,“ podotkl znalec.

Nic z toho ovšem žalobce Trčku neovlivnilo a ve svém, závěrečném návrhu prohlásil. „Ze zprávy pana znalce nic nevyplývá, vychází z neúplných podkladů, chybí mu porovnání s ostatními žádostmi. Posudek není založen na žádné odbornosti.“ Proto nic nezměnil na svém původním požadavku, aby vrchní soud zrušil verdikt městského soudu ve všech výrocích.

Pro připomenutí, rozsudek městského soudu z úst Lenky Cihlářové zněl takto:

Miroslav Pelta (předseda FAČR, místopředseda ČUS a ČOV): 6 let a 5 milionů korun

6 let a 5 milionů korun Simona Kratochvílová (náměstkyně na MŠMT): 6,5 let a 2 milionů korun

6,5 let a 2 milionů korun Miroslav Jansta (předseda ČUS): nevinen

nevinen Jan Boháč (sekretář ČUS): nevinen

nevinen Zdeněk Bříza (ředitel odboru sportu na MŠMT): nevinen

nevinen FAČR: nevinna

nevinna ČUS: nevinna

Že se žalobce odvolává i u Pelty a Kratochvílové, znamená, že pro ně požaduje vyšší tresty, a to na devět let nepodmíněně, protože je shledává vinnými i v případě neinvestičních dotací, kde je původní soud osvobodil.

„Urputnost státního zástupce je až zarážející,“ komentoval to Milan Štětina, obhájce Kratochvílové. On, stejně jako všichni ostatní advokáti, požadovali pro své klienty zproštění viny.

Na samotný závěr si vzali slovo obžalovaní.

„Nikoho jsem nemanipulovala. Není pro to jediného důkazu. Nevstoupila jsem ani do procesu hodnocení. Jedinou chybou bylo, že jsem se na základě naléhání paní Valachové stala náměstkyní pro sport,“ řekla Kratochvílová s odkazem na ministryni a svou tehdejší přítelkyni.

Miroslav Pelta mluvil pokorně, z logiky věci jinak než na nedávné valné hromadě. „Chtěl bych tu říct své osobní pocity. Případ trvá už více než sedm let. Narušil mi rodinu, manželství. Ztratil jsem osobní pocity směrem k UEFA a FIFA. Jsme jenom lidi, máme nějakou psychiku. My tu řešíme návrh ve stadiu pokusu a návrh je na devět let nepodmíněně. Když se podívám na rozhodnutí v kauzách, kde jsou mrtví a reálné miliardové škody, zatímco tady je to na vodě… Je to neskutečný teror, budí to ve mně dojem, že to je na politickou objednávku.“

Soudce Vladimír Král všechny a všechno pozorně poslouchal. Na závěr jednání odročil na čtvrtek, půl jedenáctou dopolední. „Pak vynesu usnesení nebo rozsudek,“ oznámil.

Usnesení znamená, že případ vrátí – už podruhé – k dalšímu projednání k městskému soudu. Byť třeba jen částečně. Podle obhájců k tomu má důvod, protože soudkyně Cihlářová nezohlednila jeho předchozí připomínky. Možná z toho dokonce plyne povinnost, a to na základě nálezu ústavního soudu. Podle něj je v případě absolutního nerespektování právního názoru a pokynů odvolacího soudu nutné vrátit věc soudu prvního stupně.

Usnesením může být ovšem také to, že zamítne všechna odvolání, čímž potvrdí původní verdikt.

Rozsudkem pak bude, pokud původní verdikt zruší a vydá nový. Mírnější, nebo přísnější.

V posledních dvou případech by se jednalo o pravomocné rozhodnutí, proti němuž lze podat už jen dovolání k Nejvyššímu soudu.