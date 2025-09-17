Brno chce zaútočit na titul v Lize mistrů malého fotbalu. V soutěži je i Hoverla ZAK Praha
Historický výsledek z minulého ročníku Ligy mistrů v malém fotbale budou chtít překonat hráči BKMK Brno, kteří v předchozí edici dokráčeli až do finále. V polské Varšavě tehdy podlehli ázerbájdžánskému týmu Birbasha Baku 1:2 a postarali se o nejlepší výsledek českého týmu v evropské soutěži. Už dnes pak začíná nový ročník Ligy mistrů v bulharské Sofii a BKMK Brno bude opět u toho. Stejně tak vítěz Českého národního poháru Hoverla ZAK Praha.
Brněnský celek by v bulharské metropoli rád dosáhl na primát, který mu loni unikl jen o jediný gól. „Po minulém ročníku, kdy jsme udělali historicky nejlepší výsledek, jak pro BKMK, tak v rámci českého týmu, se pokusíme minimálně o stejný výsledek,“ prohlásil trenér brněnského výběru Patrik Levčík.
Turnaj letos hostí Boyana Football Center v Sofii, kde se evropská soutěž bude hrát od středy do neděle. O vítězství usiluje dvaatřicet evropských celků, které los rozdělil do osmi skupin po čtyřech. Do play-off postupují pak vždy dva nejlepší týmy z každé z nich.
Minimálně do vyřazovacích bojů bude chtít proniknout právě BKMK Brno, jež narazí v základní skupině H nejprve ve středu od 22 hodin na ukrajinský FC Lowcy Sumy, poté ve čtvrtek od 13 hodin na AVIK Energy Tech Záhřeb z Chorvatska a ve stejný den od 21 hodin na rakouský FC International Kickers Vídeň. První dva duely v přímém přenosu odvysílá televizní stanice Arena Sport 1.
„Cesta za vítězstvím bude dlouhá a napřed se musíme soustředit na skupinu. Kádr jsme doplnili o zkušené plejery. Bohužel nám budou chybět zkušenosti Stani Lercha, který bude scházet jak na hřišti, tak při rozboru taktiky,“ litoval Levčík absence svého asistenta v realizačním týmu české reprezentace.
Výběr Hoverla ZAK Praha, který v červencovém finále Českého národního poháru porazil právě BKMK Brno 5:1, se v Sofii představí v základní skupině G. Nejprve narazí ve středu od 19 hodin na Aznur Baku z Ázerbájdžánu, poté ve čtvrtek ve 12 hodin na Pioneer Group Almaty z Kazachstánu a od 20 hodin na Grupo Roxu Oviedo ze Španělska. Všechna utkání v přímém přenosu nabídne televizní stanice Arena Sport 1.