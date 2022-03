Severský úprk z KHL. Legionáře jsme živili až příliš dobře, říká kouč Soči

Za Rusko. Nacismus neprojde. Takový transparent vyvěsili fanoušci CSKA Moskva při zápase play off KHL. • Profimedia.cz

Z Kontinentální hokejové ligy odcházejí kvůli ruské invazi na Ukrajinu po startu play off další zahraniční hráči. V Ufě skončili po útočníkovi Markusi Granlundovi další tři Finové a také dánský obránce Philip Larsen. Za Magnitogorsk už nebude chytat Juho Olkinuora, Novosibirsku dal sbohem další gólman zlatého olympijského týmu z Pekingu Harri Säteri a také finský obránce Jyrki Jokipakka.

Další olympijský vítěz Granlund opustil Ufu už před středečním vstupem týmu do bojů o Gagarinův pohár. Larsen s brankářem Juhou Metsolou a dalšími úřadujícími olympijskými šampiony útočníky Sakarim Manninenem a Teemu Hartikainenem se rozhodli odejít po úvodním čtvrtfinálovém utkání s Novosibirskem (2:1).

„Tohle je asi nejtěžší den v mém životě. Měl jsem dvě možnosti: jít domů za rodinou nebo zůstat tady a hrát dál. Rozhodl jsem se vrátit domů. Nerad bych dlouze rozebíral důvody, ale chtěl bych poděkovat všem v Ufě, těm, kteří mě po celá ta léta podporovali. Doufám, že se situace ve světě zlepší a zase se uvidíme. Bojujte dál o Gagarinův pohár. Budu vám fandit,“ vzkázal na sociální síti Hartikainen.

„Od začátku událostí na Ukrajině jsme se s legionáři a trenéry několikrát sešli. Zaručili jsme jim úplnou bezpečnost na území země na státní úrovni. Byl to poměrně upřímný rozhovor. Hlavně jsme hokejisty žádali, aby nedělali unáhlená rozhodnutí, kterých budou časem litovat. Legionáři jsou pod obrovským tlakem,“ uvedl generální ředitel Ufy Rinat Baširov podle webu championat.com. „Bohužel legionáři se společně rozhodli odejít. Samozřejmě nás to mrzí. Rozhodně se nedá říct, že utekli. Do poslední chvíle jsme doufali, že je přesvědčíme, aby zůstali,“ dodal.

Trenér Soči chce víc sázet na ruskou mládež

Méně smířlivý byl k odchodům zahraničních hráčů trenér Soči Andrej Nazarov, jehož tým se do play off nedostal. „Není žádným tajemstvím, že posledních deset let jsme všechny legionáře až příliš dobře živili. Podle mě je třeba vyvodit závěry a více se zabývat ruskou mládeží,“ uvedl.

Rusko se snaží opustit i další zahraniční hokejisté, ale finský gólman Nižněkamsku Frans Tuohimaa uvedl, že to není tak snadné. Kluby je nechtějí pustit a čeští hráči podle něj dokonce čelí výhrůžkám.

„Mezi národnostmi jsou rozdíly. Češi jsou pod větším tlakem a jsou na tom hůř. Vyhrožují jim,“ řekl serveru listu Ilta-Sanomat zlatý olympijský medailista z Pekingu, který působí v klubu s obránci Lukášem Klokem a Ronaldem Knotem . „Jsem tu zaseknutý a bezbranný. Necítím se tu v nebezpečí, ale chci odejít kvůli přesvědčení a z etických důvodů. Nemám dobrý pocit z toho, že tu jsem,“ uvedl třicetiletý Tuohimaa.

Do play off KHL mělo zasáhnout 16 finských hokejistů. Do vyřazovací části se dostalo i pět týmů, které mají na soupiskách celkem osm českých hráčů.

Už před startem play off odešel z Ufy kanadský rodák reprezentující Bělorusko Geoff Platt a Novosibirsk opustil americký útočník Nick Shore.