NHL ONLINE: Boston má první bod, gól dal Pastrňák i Krejčí! V akci Capitals | iSport.cz

Zápas se měl v Torontu původně hrát už v úterý, ale byl o 15 hodin odložen kvůli maratonskému utkání mezi Tampou Bay a Columbusem, jež skončilo výhrou Lightning až v pátém prodloužení. Duel Bostonu s Carolinou tak dlouhý nebyl, skončil "už" v úvodu druhé nastavené dvacetiminutovky, kdy Pastrňák v rychlém brejku přihrál ideálně Bergeronovi. Nejlepší tým základní části si tak po restartu ligy připsal v pravý čas první vítězství, všechny tři zápasy o nasazení Bruins prohráli.

Pastrňák, jenž byl společně s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu nejlepším střelcem základní části, se gólově prosadil v 18. minutě. Mrázka překonal z úhlu po přihrávce Brada Marchanda a vyrovnal na 1:1, protože skóre o čtyři minuty dřív otevřel Joel Edmundson. Po přesunu na dohrávku sezony do Toronta se tak elitní lajna Bostonu s Pastrňákem, Marchandem a Bergeronem prosadila gólově poprvé.

V druhé třetině šli Bruins do vedení kontroverzním gólem Charlieho Coylea. Carolina protestovala, že Mrázek už krátce předtím držel puk v lapačce, takže branka neměla být uznána. Hurricanes s protestem neuspěli a Boston dostal podle pravidel možnost hrát přesilovku, v níž ale Brock McGinn vystihl Pastrňákovu nahrávku na modré a po brejku v oslabení vyrovnal.

Boston šel znovu do vedení po necelé minutě třetí třetiny, kdy se Krejčí dostal k dorážce Kašeho střely a po chladnokrevné kličce do forhendu překonal Mrázka. Do prodloužení poslal zápas v 50. minutě Haydn Fleury. Tuukku Raska, jenž měl 25 zákroků, překonal střelou od modré.

Druhý zápas série na čtyři vítězství se hraje ve čtvrtek.

Anders Bjork fires a shot, and Petr Mrazek tries to cover the puck. The puck gets loose, and Charlies Coyle shoots into the net to get the #Bruins ahead of the #Canes 2-1! pic.twitter.com/FVrMKDJA8o