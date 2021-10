NHL ONLINE: Vladařův vítězný debut za Calgary, v akci Nečas i Zacha

New Jersey porazilo nováčka ze Seattlu, vpravo se raduje i střelec gólu do prázdné Pavel Zacha • ČTK / AP / Frank Franklin II

Hokejisté New York Rangers oslavují vítězství • ČTK / AP / Mary Altaffer

Český brankář Dan Vladař má za sebou vítězný debut v soutěžním zápase za Calgary. Vychytal vítězství 4:3 po prodloužení nad Washingtonem, navíc si připsal asistenci u vítězné trefy svého týmu. V brance Capitals nastoupil Vítek Vaněček, ale po třech inkasovaných gólech v první třetině do druhého dějství již nenastoupil. Hattrickem se blýskl v dresu Flames Elias Lindholm. V druhém sobotním večerním zápase porazili hokejiste New York Rangers 3:2 Ottawu. V noci na neděli se hraje dalších 11 utkání. Představí se v nich i řada českých hokejistů, jako například Martin Nečas v dresu Caroliny, Jakub Voráček za Columbus či Pavel Zacha za New Jersey. Sledujte všechny duely online na iSport.cz.