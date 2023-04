NHL ONLINE: Pastrňák nahání Jágrův rekord. Svozil debutuje za Columbus

Hodně silný finiš si připravila zámořská NHL, a to zejména v noci ze čtvrtka na pátek. Do akce se zapojuje rovných 30 týmů, přičemž nechybí ani Boston s Davidem Pastrňákem, který stále živí naději na dorovnání sezonního rekordu Jaromíra Jágra v podobě 62 vstřelených branek. O českou stopu není tentokrát nouze, svou ligovou premiéru by si měl splnit zadák Stanislav Svozil, který na ranním rozbruslení trénoval ve třetím páru Columbusu. Sledujte ONLINE přenosy ze všech utkání na iSport.cz.