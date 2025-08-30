Byla to jízda! Barrie patřil k nejlepším bekům své éry, ale nedostal ani hlas do Norris Trophy
Po čtrnácti sezonách v NHL skončil jako jeden z nejproduktivnějších beků své éry. Tyson Barrie nebyl opěvován jako Cale Makar, Quinn Hughes nebo Erik Karlsson. A když vyhrál bodování obránců, nedostal v hlasování o Norris Trophy ani jeden hlas. Prožil však velmi bohatou kariéru. „Nebyl jsem si jistý svou budoucností. Ale jo, bylo to super,“ řekl 34letý zadák před týdnem na zápase veteránů v Denveru, po němž oznámil své rozhodnutí.
Tyson Barrie v NHL proslul pro své ofenzivní schopnosti. V 822 zápasech základní části posbíral 508 bodů (110+398). Je desátým nejproduktivnějším obráncem ligy od ročníku 2011/12, kdy kariéru začínal. Během sezóny 2020/21, zkrácené kvůli covidu, ovládl bodovou hitparádu mezi beky se 48 body (8+40) v 56 zápasech. Druhý skončil Adam Fox se 47 body.
Obránce New York Rangers posléze získal Norris Trophy, udělovanou nejlepšímu bekovi NHL na základě hlasování novinářů. Barrie jako první hráč v její tehdy 67 let dlouhé historii se neobjevil na anketním lístku u nikoho na prvním, druhém, třetím, čtvrtém ani pátém místě. Nevybrali ho tudíž ani do all stars NHL. Je zřejmě nejlepším hráčem, který nebyl na Norrisovu cenu nikdy nominován.
Možná i proto, že Barrie proslul zejména svými ofenzivními schopnostmi. Kritici ho častovali narážkami typu, že je asi tak stejný obránce jako je pizza druh zeleniny. Po své rozlučce si zachoval nadhled a smysl pro sebeironii.
Druhý nejproduktivnější obránce v historii Colorada
„Těm, co si mysleli, že jsem skončil už před dvěma lety: Nemám vám nic za zlé, ale teď se loučím oficiálně. Od chvíle, co jsem oblékl v roce 2016 zelenou bundu (ocenění v golfu) přes sezonu, kdy jsem vyhrál bodování a nezískal ani hlas do Norris Trophy, to byla epická jízda! Našel jsem kamarády na celý život a zažil víc zábavy než snad kdokoli jiný. Jenže to je statistika, která se nedá sledovat. Jinak jsem dal přes stovku gólů, měl 500 bodů a byl asi milion v minusu. Moc jsem toho nezachránil…“ napsal rodák z kanadské Victorie na Instagram.
V NHL působil už jeho otec Len Barrie, jako centr sehrál 184 zápasů za Edmonton. Po skončení kariéry se spojil s filmovým producentem Orenem Koulesem a vytvořili skupinu majitelů, která v červnu 2008 koupila tým Tampa Bay Lightning. Partnerství však netrvalo dlouho. Oba muži se neshodli v mnoha otázkách a po dvou letech klub prodali.
Tysona Barrieho draftovalo Colorado v roce 2009 ze 54. pozice. V NHL debutoval v ročníku 2011/12. O tři roky později prožil první sezonu posbíral aspoň 50 bodů. Povedlo se mu to celkem čtyřikrát, sedmkrát se dostal přes čtyřicet. S celkem 307 body byl nejproduktivnějším obráncem v historii Avalanche. Než ho přeskočil Cale Makar (428).
„No, asi už v tomhle týmu dlouho nebudu,“ přiznal Barrie po Makarově nástupu. „Jsme tu proto, abychom vyhrávali. Jsem tu už dlouho a lidé vědí, jaký jsem hráč. Pokud přijde čas a někdo mě vytlačí, tak ať. Znamená to, že tým se zlepšuje. Je skvělé, že můžeme přivítat někoho, kdo umí takhle hrát s pukem. Tím líp,“ prohlásil.
V červnu 2019 ho Colorado vyměnilo do Toronta, po další sezoně podepsal s Edmontonem. V jeho službách vyhrál bodování obránců a taky se nejvíc přiblížil ke Stanley Cupu. Před třemi lety s týmem postoupil do finále Západní konference. Po necelých třech sezonách v Oilers zamířil do Nashvillu. V době výměny měli Predators sehráno míň zápasů, Barrie pak s 85 starty v jedné sezony vyrovnal rekord pro obránce. Ještě loni uspěl na zkoušce v Calgary. Za Flames sehrál v NHL 13 utkání, dalších jedenáct za Wranglers v AHL.
Vlastní značka piva a příjmy na charitu
Ještě než vstoupil mezi profesionály, stal se Barrie šampionem WHL s týmem Kelowna Rockets a v roce 2010 nejlepším obránce soutěže. V roce 2011 získal stříbrnou medaili na juniorském šampionátu. Byl u triumfální jízdy kanadského celku na mistrovství světa v Praze 2015, o dva roky skončil na turnaji s javorovými listy druhý.
Když se před dvěma lety po šestileté známosti ženil s Emmou Roseovou, byly mezi hosty na svatbě i superhvězdy jako Connor McDavid, Sidney Crosby a Nathan MacKinnon. Mezitím se jim narodily dvě děti a zrenovovali sto let starý dům ve Victorii, s řešením jim pomáhala Lauren Kyleová, od loňska paní McDavidová, která vystudovala designérství. Barrie uvedl na trh vlastní značku piva s nízkým obsahem alkoholu Chilly Ones a deset procent příjmů dává na podporu zapojení znevýhodněných dětí do sportu.
„Hrál jsem na skvělých místech a s úžasnými spoluhráči. Všichni jsou jiní a jedineční, každý svým způsobem dobrý nebo špatný. Denver byl pro mě domovem a místem, kde jsem dostal šanci, takže se vždycky těším, když se tam mohu vrátit,“ řekl poté, co oznámil konec.
Nejproduktivnější obránci NHL (sezony 2011/12 - 2024/25)
Hráč
Zápasy
Body
Góly + Asistence
Erik Karlsson
949
799
182+617
Victor Hedman
978
748
164+584
Brent Burns
1044
727
206+521
Roman Josi
962
724
190+534
John Carlson
984
682
148+534
Kris Letang
862
643
146+497
Alex Pietrangelo
991
591
136+455
Drew Doughty
968
560
127+433
Morgan Reilly
873
513
87+426
Tyson Barrie
822
508
110+398