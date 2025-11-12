Pastrňákův 400. gól: oslava ho zasáhla, koučem byl přirovnán k Ovečkinovi. Dostihne Jágra?
Sjel si za obránce, tváří v tvář brankáři naznačil zakončení do bekhendu a puk mazácky zasunul na druhou stranu. K Davidu Pastrňákovi se sjeli všichni spoluhráči ze střídačky, u oslavy milníku v podobě 400. gólu v kariéře nechtěl nikdo chybět. „Opravdu mě to zasáhlo, až když přijeli kluci. V tu chvíli jsem si to opravdu uvědomil,“ vyprávěl hvězdný český hokejista po výhře Bostonu nad Torontem 5:3. Na významnou metu dosáhl jako 112. hráč v historii NHL a jako teprve třetí Čech. Pátou stovku branek načal ve stejném zápase další trefou.
Jaromír Jágr, Patrik Eliáš a teď David Pastrňák. Pouze tři čeští hokejisté se v historii slavné NHL vyhoupli na hranici čtyř stovek nastřílených gólů. „Jsem skromný kluk a pocházím, odkud pocházím. Kdybyste mi to řekli, když jsem přicházel do ligy, nevěřil bych vám. Velký dík patří rodině a všem spoluhráčům,“ vykládal dobře naladěný střelec po zápase.
Na milník se dostal v 774. zápase v elitní soutěži. Jágr stihl stejný úspěch o 32 duelů dříve, Eliáš musel čekat až na sklonek kariéry. Elitní tvůrce hry oslavil jubilejní trefu až v 1197. utkání v lize. Dalším, kdo se čtyřstovce aspoň přiblížil, byl Milan Hejduk, jemuž scházelo 25 branek. Jména jako Bobby Holík, Petr Sýkora, Petr Klíma nebo Petr Nedvěd skončila daleko za střeleckou metou.
„Je těžké o tom přemýšlet. Je to něco, co si člověk uvědomí až trochu později, možná až skončí. Během kariéry se člověk soustředí vždycky jen na další den,“ zamýšlel se Pastrňák nad dosaženým úspěchem krátce po konci zápasu.
Článek pokračuje pod infografikou.
Po úterní noci na něj ze všech stran pršela chvála. Z úst spoluhráčů i trenérů nejčastěji zaznívala slova jako „speciální“ a „úžasné“. „Bylo to úžasné. Všichni jsme věděli, že se mu to blíží. Je speciální hráč a my máme štěstí, že to každý den vidíme. Nikdy byste nepoznali, jaká je superstar. Všechny bere jako sobě rovné a my k němu vzhlížíme a učíme se od něj každý den,“ říkal kupříkladu Morgan Geekie, Pastrňákův parťák z elitní formace. „Už bylo načase,“ dodal k milníku se smíchem obránce Hampus Lindholm.
I díky výkonům Čecha mnohými odepisovaný Boston řádí a po sedmi výhrách v řadě je na východě čtvrtý. U Bruins, kteří v sezoně nastupují bez kapitána, začínají naplno oceňovat vůdcovské schopnosti své hvězdy. „Dělá to po svém. Možná ho můžu trochu přirovnat k Ovečkinovi. Hrál jsem s Oviem, byl trochu podobný jako Pasta. Určitě není jako Chára nebo Bergeron. Je zábava být mu poblíž, snaží se zůstávat pozitivní,“ popisoval kouč týmu Marco Sturm.
Také on dostal od novinářů otázku, která začala po 400. trefě rezonovat. Kam až se ve střeleckých tabulkách může Pastrňák posunout? V NHL hraje dvanáctou sezonu, pořád je mu jen devětadvacet let. „Pořád je mladý, pořád má před sebou hodně let, hodně gólů. Je to působivé. Bude zajímavé sledovat, na kolika se zastaví. Říkal jsem Kellsovi (asistentovi Chrisi Kellymu), že to je víc, než jsme my dva měli dohromady… Včetně tréninků,“ smál se Sturm.
Pohled na čísla řadí Pastrňáka v dlouhé historii soutěže hodně nahoru. Čech má například vyšší průměr gólů na zápas než hvězdný Leon Draisaitl. Němec dosáhl na metu čtyř set gólů „až“ v utkání číslo 791, zatímco Pastrňák o moc nezaostal ani za legendárním Jaromírem Jágrem. Pokud by udržel současné střelecké tempo, mohl by ikonu, jež je v historické tabulce střelců čtvrtá, vyrovnat v zápase 1479. Pořád by tedy musel odehrát přes osm sezon a vyhýbat se všem zraněním a zdravotním neduhům. Při současné dlouhověkosti hráčů však nejde o nic nedosažitelného, i když se dá očekávat, že s přibývajícími roky Pasta ve střílení gólů zpomalí.
Nejlepší střelci v historii Boston Bruins
#
Hráč
Zápasy
Góly
1.
Johnny Bucyk
1436
545
2.
Phil Esposito
625
459
3.
Patrice Bergeron
1294
427
4.
Brad Marchand
1090
422
5.
Rick Middleton
881
402
6.
DAVID PASTRŇÁK
774
401
Už teď je ale takřka jisté, že v klubových tabulkách Bostonu poleze stále výš. Na zařazení mezi pětici nejlepších střelců Bruins mu schází jediná trefa, na celkového lídra Johnnyho Bucyka pak 144 zásahů. „To jsem ani nevěděl. Snažím se zlepšovat každým dnem. Miluju dávat góly, miluju tvořit hru a doufám, že v sobě ještě nějaké góly mám. Musím dál hrát správně a pomáhat týmu vyhrávat. Tak můžu pomoct nejvíc,“ vyprávěl Pastrňák skromně, když padla řeč na rekordy klubu.
Pátou stovku gólů načal hned proti Torontu druhým zásahem, výjimečný večer korunoval asistencí na gól Pavla Zachy. Vrcholem však pro Pastrňáka zůstala společná oslava s celým týmem na ledě. „Upřímně jsem ani nevěděl, že to je povolené, když někdo dá 400 gólů. Bál jsem se, že dostaneme trest,“ popisoval kanonýr s úsměvem po velkolepém úspěchu.
Nejlepší evropští střelci NHL
Góly
Hráč
Národnost
901
Alexandr Ovečkin
Rusko
766
Jaromír Jágr
Česko
684
Teemu Selänne
Finsko
601
Jari Kurri
Finsko
564
Mats Sundin
Švédsko
525
Marián Hossa
Slovensko
517
Jevgenij Malkin
Rusko
503
Peter Bondra
Slovensko
483
Sergej Fjodorov
Rusko
473
Alexandr Mogilnyj
Rusko
450
Peter Šťastný
Slovensko
444
Daniel Alfredsson
Švédsko
443
Ilja Kovalčuk
Rusko
442
Anže Kopitar
Slovinsko
437
Pavel Bure
Rusko
430
Alexej Kovaljov
Rusko
409
Leon Draisaitl
Německo
408
Patrik Eliáš
Česko
407
Marián Gáborík
Slovensko
401
David Pastrňák
Česko
Pozn.: Tučně vytištění jsou aktivní hráči
Nejlepší evropští střelci NHL – průměr gólů na zápas (+300 gólů)
Průměr
Hráč
Národnost
0,622
Pavel Bure
Rusko
0,597
Alexandr Ovečkin
Rusko
0,518
David Pastrňák
Česko
0,506
Leon Draisaitl
Německo
0,481
Žigmund Pálffy
Slovensko
0,480
Jari Kurri
Finsko
0,478
Ilja Kovalčuk
Rusko
0,477
Alexandr Mogilnyj
Rusko
0,471
Teemu Selänne
Finsko
0,465
Peter Bondra
Slovensko
0,460
Peter Šťastný
Slovensko
0,452
Mikko Rantanen
Finsko
0,444
Nikita Kučerov
Rusko
0,442
Jaromír Jágr
Česko
0,420
Jevgenij Malkin
Rusko
0,407
Filip Forsberg
Švédsko
0,400
Tomas Sandström
Švédsko
0,396
Alexej Jašin
Rusko
0,393
Marián Gáborík
Slovensko
Pozn.: Tučně vytištění jsou aktivní hráči
Nejlepší čeští střelci NHL – průměr gólů na zápas
Průměr
Hráč
Góly
0,518
David Pastrňák
401
0,442
Jaromír Jágr
766
0,398
Petr Klíma
313
0,367
Milan Hejduk
375
0,354
Miroslav Fryčer
147
0,329
Patrik Eliáš
408
0,320
Tomáš Hertl
258
0,317
Petr Sýkora
323
0,315
Petr Nedvěd
310
0,306
Martin Havlát
242
0,303
Robert Reichel
252
0,292
Martin Nečas
134
Pozn.: Tučně vytištění jsou aktivní hráči
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|18
|32
|17
|15
|2.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|16
|9
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|16
|26
|17
|8
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|9
|16
|25
|16
|10
|5.
|William Nylander
Toronto
|8
|16
|24
|14
|6
|6.
|Connor McDavid
Edmonton
|7
|17
|24
|17
|-4
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|14
|23
|17
|-6
|8.
|Cale Makar
Colorado
|6
|17
|23
|17
|14
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|10
|12
|22
|18
|-4
|10.
|David Pastrňák
Boston
|10
|12
|22
|18
|-3
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|16
|8
|3
|1
|4
|54:47
|23
|2
Carolina
|16
|8
|3
|0
|5
|60:46
|22
|3
Montreal
|16
|5
|5
|2
|4
|58:52
|22
|4
Boston
|18
|7
|4
|0
|7
|62:59
|22
|5
Pittsburgh
|17
|9
|0
|3
|5
|57:48
|21
|6
Ottawa
|17
|5
|3
|4
|5
|59:61
|20
|7
Tampa
|15
|6
|2
|2
|5
|46:41
|18
|8
Flyers
|15
|4
|4
|2
|5
|43:39
|18
|9
Islanders
|16
|7
|1
|2
|6
|53:53
|18
|10
Rangers
|17
|6
|2
|2
|7
|41:43
|18
|11
Detroit
|16
|6
|3
|0
|7
|46:51
|18
|12
Washington
|16
|7
|1
|1
|7
|46:39
|17
|13
Columbus
|16
|5
|3
|1
|7
|50:51
|17
|14
Toronto
|17
|6
|2
|1
|8
|62:65
|17
|15
Florida
|16
|7
|1
|1
|7
|43:48
|17
|16
Buffalo
|15
|4
|1
|4
|6
|41:49
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|17
|10
|1
|5
|1
|68:43
|27
|2
Anaheim
|16
|8
|3
|1
|4
|64:50
|23
|3
Dallas
|17
|7
|3
|3
|4
|52:53
|23
|4
Winnipeg
|16
|9
|1
|0
|6
|52:42
|20
|5
Kings
|17
|5
|3
|4
|5
|50:52
|20
|6
Chicago
|16
|7
|1
|3
|5
|53:41
|19
|7
San Jose
|17
|4
|4
|3
|6
|55:57
|19
|8
Seattle Kraken
|16
|4
|3
|5
|4
|40:46
|19
|9
Vegas
|15
|6
|1
|4
|4
|48:45
|18
|10
Utah
|16
|6
|3
|0
|7
|51:50
|18
|11
Minnesota
|18
|5
|2
|4
|7
|51:59
|18
|12
Edmonton
|17
|4
|3
|4
|6
|52:61
|18
|13
Vancouver
|18
|4
|4
|1
|9
|53:63
|17
|14
St. Louis
|17
|6
|0
|3
|8
|47:65
|15
|15
Nashville
|18
|4
|1
|4
|9
|47:65
|14
|16
Calgary
|18
|3
|1
|2
|12
|38:58
|10