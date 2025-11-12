Předplatné

Pastrňákův 400. gól: oslava ho zasáhla, koučem byl přirovnán k Ovečkinovi. Dostihne Jágra?

Video placeholder
Velký Pastrňákův večer. Dvakrát se trefil, už dal 401 gólů v NHL • Zdroj: NHL.com
David Pastrňák se raduje z jubilejního gólu proti Torontu
David Pastrňák s pásem pro hráče kabiny Bostonu
David Pastrňák se po překonání hranice 400 gólů v NHL setkal s bývalým slovenským parťákem a legendou Bruins Zdenem Chárou
Český snajpr David Pastrňák s pukem, kterým dosáhl hranice 400 gólů v NHL
David Pastrńák zdraví fanoušky Bostonu po svém tříbodovém představení, při kterém překonal hranici 400 gólů v NHL
David Pastrňák slaví výhru nad Torontem s brankářem Jeremym Swaymanem
Boston Bruins oslavují vítězství poté, co David Pastrňák překonal hranici 400 gólů v NHL
7
Fotogalerie
Filip Ardon
NHL
Začít diskusi (0)

Sjel si za obránce, tváří v tvář brankáři naznačil zakončení do bekhendu a puk mazácky zasunul na druhou stranu. K Davidu Pastrňákovi se sjeli všichni spoluhráči ze střídačky, u oslavy milníku v podobě 400. gólu v kariéře nechtěl nikdo chybět. „Opravdu mě to zasáhlo, až když přijeli kluci. V tu chvíli jsem si to opravdu uvědomil,“ vyprávěl hvězdný český hokejista po výhře Bostonu nad Torontem 5:3. Na významnou metu dosáhl jako 112. hráč v historii NHL a jako teprve třetí Čech. Pátou stovku branek načal ve stejném zápase další trefou.

Jaromír Jágr, Patrik Eliáš a teď David Pastrňák. Pouze tři čeští hokejisté se v historii slavné NHL vyhoupli na hranici čtyř stovek nastřílených gólů. „Jsem skromný kluk a pocházím, odkud pocházím. Kdybyste mi to řekli, když jsem přicházel do ligy, nevěřil bych vám. Velký dík patří rodině a všem spoluhráčům,“ vykládal dobře naladěný střelec po zápase.

Na milník se dostal v 774. zápase v elitní soutěži. Jágr stihl stejný úspěch o 32 duelů dříve, Eliáš musel čekat až na sklonek kariéry. Elitní tvůrce hry oslavil jubilejní trefu až v 1197. utkání v lize. Dalším, kdo se čtyřstovce aspoň přiblížil, byl Milan Hejduk, jemuž scházelo 25 branek. Jména jako Bobby Holík, Petr Sýkora, Petr Klíma nebo Petr Nedvěd skončila daleko za střeleckou metou.

„Je těžké o tom přemýšlet. Je to něco, co si člověk uvědomí až trochu později, možná až skončí. Během kariéry se člověk soustředí vždycky jen na další den,“ zamýšlel se Pastrňák nad dosaženým úspěchem krátce po konci zápasu.

Článek pokračuje pod infografikou.

Po úterní noci na něj ze všech stran pršela chvála. Z úst spoluhráčů i trenérů nejčastěji zaznívala slova jako „speciální“ a „úžasné“. „Bylo to úžasné. Všichni jsme věděli, že se mu to blíží. Je speciální hráč a my máme štěstí, že to každý den vidíme. Nikdy byste nepoznali, jaká je superstar. Všechny bere jako sobě rovné a my k němu vzhlížíme a učíme se od něj každý den,“ říkal kupříkladu Morgan Geekie, Pastrňákův parťák z elitní formace. „Už bylo načase,“ dodal k milníku se smíchem obránce Hampus Lindholm.

I díky výkonům Čecha mnohými odepisovaný Boston řádí a po sedmi výhrách v řadě je na východě čtvrtý. U Bruins, kteří v sezoně nastupují bez kapitána, začínají naplno oceňovat vůdcovské schopnosti své hvězdy. „Dělá to po svém. Možná ho můžu trochu přirovnat k Ovečkinovi. Hrál jsem s Oviem, byl trochu podobný jako Pasta. Určitě není jako Chára nebo Bergeron. Je zábava být mu poblíž, snaží se zůstávat pozitivní,“ popisoval kouč týmu Marco Sturm.

Také on dostal od novinářů otázku, která začala po 400. trefě rezonovat. Kam až se ve střeleckých tabulkách může Pastrňák posunout? V NHL hraje dvanáctou sezonu, pořád je mu jen devětadvacet let. „Pořád je mladý, pořád má před sebou hodně let, hodně gólů. Je to působivé. Bude zajímavé sledovat, na kolika se zastaví. Říkal jsem Kellsovi (asistentovi Chrisi Kellymu), že to je víc, než jsme my dva měli dohromady… Včetně tréninků,“ smál se Sturm.

Pohled na čísla řadí Pastrňáka v dlouhé historii soutěže hodně nahoru. Čech má například vyšší průměr gólů na zápas než hvězdný Leon Draisaitl. Němec dosáhl na metu čtyř set gólů „až“ v utkání číslo 791, zatímco Pastrňák o moc nezaostal ani za legendárním Jaromírem Jágrem. Pokud by udržel současné střelecké tempo, mohl by ikonu, jež je v historické tabulce střelců čtvrtá, vyrovnat v zápase 1479. Pořád by tedy musel odehrát přes osm sezon a vyhýbat se všem zraněním a zdravotním neduhům. Při současné dlouhověkosti hráčů však nejde o nic nedosažitelného, i když se dá očekávat, že s přibývajícími roky Pasta ve střílení gólů zpomalí.

Nejlepší střelci v historii Boston Bruins

#

Hráč

Zápasy

Góly

1.

Johnny Bucyk

1436

545

2.

Phil Esposito

625

459

3.

Patrice Bergeron

1294

427

4.

Brad Marchand

1090

422

5.

Rick Middleton

881

402

6.

DAVID PASTRŇÁK

774

401

Už teď je ale takřka jisté, že v klubových tabulkách Bostonu poleze stále výš. Na zařazení mezi pětici nejlepších střelců Bruins mu schází jediná trefa, na celkového lídra Johnnyho Bucyka pak 144 zásahů. „To jsem ani nevěděl. Snažím se zlepšovat každým dnem. Miluju dávat góly, miluju tvořit hru a doufám, že v sobě ještě nějaké góly mám. Musím dál hrát správně a pomáhat týmu vyhrávat. Tak můžu pomoct nejvíc,“ vyprávěl Pastrňák skromně, když padla řeč na rekordy klubu.

Pátou stovku gólů načal hned proti Torontu druhým zásahem, výjimečný večer korunoval asistencí na gól Pavla Zachy. Vrcholem však pro Pastrňáka zůstala společná oslava s celým týmem na ledě. „Upřímně jsem ani nevěděl, že to je povolené, když někdo dá 400 gólů. Bál jsem se, že dostaneme trest,“ popisoval kanonýr s úsměvem po velkolepém úspěchu.

Nejlepší evropští střelci NHL

Góly

Hráč

Národnost

901

Alexandr Ovečkin

Rusko

766

Jaromír Jágr

Česko

684

Teemu Selänne

Finsko

601

Jari Kurri

Finsko

564

Mats Sundin

Švédsko

525

Marián Hossa

Slovensko

517

Jevgenij Malkin

Rusko

503

Peter Bondra

Slovensko

483

Sergej Fjodorov

Rusko

473

Alexandr Mogilnyj

Rusko

450

Peter Šťastný

Slovensko

444

Daniel Alfredsson

Švédsko

443

Ilja Kovalčuk

Rusko

442

Anže Kopitar

Slovinsko

437

Pavel Bure

Rusko

430

Alexej Kovaljov

Rusko

409

Leon Draisaitl

Německo

408

Patrik Eliáš

Česko

407

Marián Gáborík

Slovensko

401

David Pastrňák

Česko

Pozn.: Tučně vytištění jsou aktivní hráči


Nejlepší evropští střelci NHL – průměr gólů na zápas (+300 gólů)

Průměr

Hráč

Národnost

0,622

Pavel Bure

Rusko

0,597

Alexandr Ovečkin

Rusko

0,518

David Pastrňák

Česko

0,506

Leon Draisaitl

Německo

0,481

Žigmund Pálffy

Slovensko

0,480

Jari Kurri

Finsko

0,478

Ilja Kovalčuk

Rusko

0,477

Alexandr Mogilnyj

Rusko

0,471

Teemu Selänne

Finsko

0,465

Peter Bondra

Slovensko

0,460

Peter Šťastný

Slovensko

0,452

Mikko Rantanen

Finsko

0,444

Nikita Kučerov

Rusko

0,442

Jaromír Jágr

Česko

0,420

Jevgenij Malkin

Rusko

0,407

Filip Forsberg

Švédsko

0,400

Tomas Sandström

Švédsko

0,396

Alexej Jašin

Rusko

0,393

Marián Gáborík

Slovensko

Pozn.: Tučně vytištění jsou aktivní hráči


Nejlepší čeští střelci NHL – průměr gólů na zápas

Průměr

Hráč

Góly

0,518

David Pastrňák

401

0,442

Jaromír Jágr

766

0,398

Petr Klíma

313

0,367

Milan Hejduk

375

0,354

Miroslav Fryčer

147

0,329

Patrik Eliáš

408

0,320

Tomáš Hertl

258

0,317

Petr Sýkora

323

0,315

Petr Nedvěd

310

0,306

Martin Havlát

242

0,303

Robert Reichel

252

0,292

Martin Nečas

134

Pozn.: Tučně vytištění jsou aktivní hráči

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1418321715
2.Leo CarlssonAnaheim111526169
3.Macklin CelebriniSan Jose101626178
4.Connor BedardChicago916251610
5.William NylanderToronto81624146
6.Connor McDavidEdmonton7172417-4
7.Mikko RantanenDallas9142317-6
8.Cale MakarColorado617231714
9.Kirill KaprizovMinnesota10122218-4
10.David PastrňákBoston10122218-3

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils16831454:4723
2Carolina16830560:4622
3Montreal16552458:5222
4Boston18740762:5922
5Pittsburgh17903557:4821
6Ottawa17534559:6120
7Tampa15622546:4118
8Flyers15442543:3918
9Islanders16712653:5318
10Rangers17622741:4318
11Detroit16630746:5118
12Washington16711746:3917
13Columbus16531750:5117
14Toronto17621862:6517
15Florida16711743:4817
16Buffalo15414641:4914
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado171015168:4327
    2Anaheim16831464:5023
    3Dallas17733452:5323
    4Winnipeg16910652:4220
    5Kings17534550:5220
    6Chicago16713553:4119
    7San Jose17443655:5719
    8Seattle Kraken16435440:4619
    9Vegas15614448:4518
    10Utah16630751:5018
    11Minnesota18524751:5918
    12Edmonton17434652:6118
    13Vancouver18441953:6317
    14St. Louis17603847:6515
    15Nashville18414947:6514
    16Calgary183121238:5810

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů