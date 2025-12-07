NHL ONLINE: Nečas hraje proti Philadelphii, Rittich v brance proti Floridě
Zámořská NHL nabízí osm utkání, z toho hned tři s přívětivým časem z českého pohledu. Od 19.00 hraje Colorado s Martinem Nečasem na ledě Philadelphie, do akce jde v barvách Islanders gólman David Rittich, který se pokusí vychytat obhájce titulu z Floridy. V noci hrají další Češi, například Tomáš Hertl či Radek Faksa. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|24
|24
|48
|28
|35
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|28
|42
|29
|-6
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|26
|40
|29
|3
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|21
|39
|28
|7
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|24
|38
|28
|27
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|25
|38
|28
|-1
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|18
|19
|37
|29
|15
|8.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|20
|37
|29
|6
|9.
|Leo Carlsson
Anaheim
|14
|22
|36
|28
|10
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|14
|22
|36
|28
|10
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|29
|16
|1
|3
|9
|101:75
|37
|2
Carolina
|27
|12
|5
|2
|8
|93:78
|36
|3
Islanders
|29
|12
|4
|3
|10
|86:81
|35
|4
Tampa
|28
|13
|3
|2
|10
|88:73
|34
|5
Boston
|30
|11
|6
|0
|13
|96:94
|34
|6
Pittsburgh
|26
|13
|1
|5
|7
|83:74
|33
|7
Flyers
|26
|8
|7
|3
|8
|79:74
|33
|8
Rangers
|30
|11
|4
|3
|12
|81:78
|33
|9
Devils
|29
|10
|6
|1
|12
|84:89
|33
|10
Montreal
|27
|8
|7
|3
|9
|89:95
|33
|11
Detroit
|29
|11
|4
|3
|11
|91:102
|33
|12
Columbus
|28
|7
|6
|6
|9
|90:97
|32
|13
Toronto
|28
|9
|4
|4
|11
|95:93
|30
|14
Ottawa
|28
|9
|4
|4
|11
|87:92
|30
|15
Florida
|27
|11
|2
|2
|12
|84:89
|28
|16
Buffalo
|28
|8
|3
|4
|13
|84:96
|26
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|28
|18
|2
|6
|2
|112:64
|46
|2
Dallas
|29
|16
|3
|5
|5
|102:75
|43
|3
Anaheim
|28
|10
|7
|1
|10
|100:94
|35
|4
Minnesota
|29
|9
|6
|5
|9
|81:80
|35
|5
Vegas
|27
|11
|2
|8
|6
|83:79
|34
|6
Kings
|28
|8
|5
|7
|8
|76:75
|33
|7
Utah
|30
|11
|3
|3
|13
|91:86
|31
|8
Edmonton
|29
|8
|5
|5
|11
|96:102
|31
|9
Chicago
|28
|11
|1
|6
|10
|85:84
|30
|10
Winnipeg
|28
|12
|2
|1
|13
|85:85
|29
|11
San Jose
|29
|7
|6
|3
|13
|82:98
|29
|12
Seattle Kraken
|26
|7
|4
|6
|9
|66:79
|28
|13
St. Louis
|29
|10
|0
|7
|12
|73:101
|27
|14
Calgary
|30
|9
|2
|4
|15
|72:88
|26
|15
Vancouver
|29
|7
|4
|3
|15
|85:104
|25
|16
Nashville
|28
|7
|3
|4
|14
|74:100
|24