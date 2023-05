Kdo vás při MS Chytí? Studia iSport.cz s Jandačem, Rulíkem, Varaďou a Dudou

Roman Červenka z ČR (vpředu) nastupuje po tréninku do autobusu, který odveze hráče zpět do ze kabiny v Riga Areně • ČTK / Taneček David

O zlato se znovu jako před rokem bude hrát v Tampere, Česko svoji skupinu rozjede v lotyšské Rize. Asi taky přemýšlíte, proč se dva roky po sobě všichni sjedou do Finska, proč dvakrát za sebou do stejné, i když nádherné, haly. Kdyby se Rusko nezbláznilo, tak se hrálo v Petrohradu. Ale bohužel... Tohle pořadatelství je náhradní variantou.

Hrát MS v Rize? Z českého pohledu dva zážitky. V roce 2006 tam národní tým získal stříbro, hvězdou výběru byl tehdy současný asistent Kariho Jalonena Martin Erat. No ale zase v roce 2021 šel nejdřív Filip Pešán do mdlob, když Jakub Vrána ohlásil útok na zlato. Divný šampionát v covidové době skončil pro národní tým porážkou 0:1 ve čtvrtfinále s Finy. Nic moc.

Teď by měl mít tým znovu medailové ambice. Říkat, že je Česko favorit číslo jedna? S tím zase prrr, i kdybyste si lokli dvě deci optimismu. Finsko a Kanada jsou výš. O bronz by se Jalonenův tým ale rvát měl určite.

Na pohled mu chybí superstar. Ale jedna se klube. Dámy a pánové, Filip Chytil. Těšte se! V NY Rangers prožil nejlepší ročník kariéry (45 bodů) a nemluvilo se o něm tolik jen proto, že nad sebou měl zkrátka větší jména, hvězdy typu Panarina, Zibanejada, Kanea, Tarasenka... Ale když se ponoříte do analýzy našeho kolegy Adama Papouška? Najednou uvidíte poklad.

Taky jsme pro vás nachystali přehled největší es, která můžete v Rize a Tampere vidět. Číslem jedna je určitě finský zabiják Mikko Rantanen. V NHL nastřílel 55 gólů a stal se prvním hráčem Colorada, který pokořil kótu 50 od sezony 2002/2003. Poslední byl Milan Hejduk. Na turnaji bude i jeden velmi talentovaný Němec (Moritz Seider). Slováci si modlí, aby jim přijel Nemec (Šimon), ale aby jim dorazila poslední dvojka draftu? New Jersey musí vypadnout z play off.

A máme pro vás jedno důležité upozornění. Při každém českém zápase na MS sledujte na našem webu www.iSport.cz live studia. Potkáme se tam. A s námi dorazí i velmi silná sestava hostů, začínáme s bývalým reprezentačním trenérem Josefem Jandačem. Těšte se i na Radima Ruíka, Václava Varaďu nebo Radka Dudu. My se těšíme na jejich postřehy při zápase i po něm.

Váš Ryšavý (Pavel) Kuchař (Ondra)

Sbohem, legendo!

Když jsme se dozvěděli o smrti Petra Klímy, byl to šok. Nechtělo se tomu věřit. Jako vážně? Tenhle Petr Klíma? Všemi milovaný, upřímný a bezprostřední „Kozel“? Není to nějaká chyba? Záhy se ukázalo, že není. Bohužel. Odešel v pouhých 58 letech. Nečekaně, bez varování.

Legendární útočník dal v NHL celkem 313 gólů. Dodnes se dál dostalo jen pět našinců. Třeba David Pastrňák na Klímu ztrácí dvanáct zásahů. Až ho v příští sezoně, třeba si na něj vzpomene. Stejně jako to udělaly teď Klímovy bývalé kluby.

Do černé barvy se zahalily celé severní Čechy. Litvínov, Chomutov nebo Kadaň. Ponurá nálada však byla i za oceánem, kde Klíma zanechal nesmazatelnou stopu.

Do Ameriky v tichosti pláchnul v roce 1985. Emigroval. Tehdy ještě samozřejmě nelegálně. O rok dřív se šikovný útočník tajně dohodl na Kanadském poháru na smlouvě s manažery Detroitu Jimem Litesem a Nickem Polanem. Ti na něj pak v létě 1985 čekali v Německu, kde měl národní tým soustředění. Parťákovi z legendární lajny Petru Rosolovi na stole nechal jen stručný vzkaz: Čau, Kozel. Skvělý text plný osobních vzpomínek sepsal kolega Pavel Bárta.

Dres Red Wings oblékal Klíma necelých pět let. Pak se přesunul do Edmontonu. S Oilers vyhrál v roce 1990 Stanley Cup. První po éře Wayna Gretzkyho. A dodnes poslední.

Zaujalo nás

Extraligu v televizi ovládne O2. Už v posledních pěti letech měla placená O2 TV nad veřejnoprávní ČT sport z pohledu počtu odvysílaných zápasů a možností lukrativnějších voleb navrch. Teď se ony nůžky rozevřou ještě víc.

Od nové sezony půjde za pay wall až 341 utkání nejvyšší hokejové soutěže! O2 TV tendr ovládla. Získala práva na drtivou většinu duelů základní části. Extraliga mimo jiné zmizí z platformy Hokejka TV. České televizi zůstane pouhých 23 utkání. V jednání je pak rozdělení play off.

Podle šéfkomentátora ČT sport Roberta Záruby nemůže být o porážce jeho zaměstnavatele ani řeč. Naopak výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay oslavuje vítězství. Jedno je jisté: O2 si na sebe objemem přenosů, které získala, upletla pořádný bič. Obhospodařit je všechny v dostatečné kvalitě obrazové i zvukové? Pořádná šichta.

Kdyby vás napadlo kritizovat Petra Dědka? Nedělejte to. A když už, tak si laskavě kupte vlastní klub, ano? V podobném duchu odpovídal majitel Pardubic na otázky kolem velké personální rošády. Jednoho výrazného trenéra propustil (Radim Rulík), druhého výrazného trenéra najal (Václav Varaďa).

Ale jasně, jeho klub, jeho hračka, jeho pravidla. O tom asi nejde debatovat. Zase je fér, když umí být takhle otevřený a víte, na čem jste, ne? Nikdo vám nedrží pistoli u hlavy, ať Dynamu podepíšete.

Vidíte, že po Varaďovi hodně toužil. Ulovil ho. Pro extraligu je to celkově dobrá zpráva, protože je zkrátka škoda, že bývalý třinecký kouč nikde rok netrénoval. Hodně láká vidět, kam se za rok posunul. Dovede tituly bouchat stejným tempem jako ve Slezsku. Bilance tři zlata za čtyři roky bere dech.

Celé to má tedy zase jeden mínus. Jeden výrazný trenér místo dostal, další ho ztratil. Takže kdo si vezme Rulíka? Dovedl výběr do 20 let ke stříbru na posledním MS. Co se týká pracovních nabídek, měla by mu přetékat schránka.

Foto týdne

Muž s koženou brašnou musí projít! Fotograf Pavel Mazáč takhle zachytil Romana Červenku, než prošel na letišti bezpečnostním rámem. S národním týmem pak nabral směr Riga. Před rokem reprezentační kapitán válel, posbíral na MS 17 bodů (5+12), prožil nejlepší turnaj v kariéře. Sezonu ve Švýcarsku měl znovu skvělou, obhájil trofeje vítěze kanadského bodování, což se stalo poprvé od konce 90. let.

Reprezentační kapitán Roman Červenka ve speciální saku přichází na letiště • Foto Pavel Mazáč / Sport

Z jiného hřiště

Martin Svědík do velkého klubu? Už dlouho se říká, jak by se měl trenér Slovácka přesunout jinam. Nový trenére reprezentace? Kouč pro Spartu? Čas od času se taková spekulace objeví. Teď po něm může prý hrábnout Plzeň, ale má to samozřejmě háček. Přesněji řečeno skoro 10 milionů háčků. Víc najdete TADY.