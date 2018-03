Třinec jde na Mountfield bez Růžičky. Jeho absence tým semkla, říká kouč

Třinecký útočník David Cienciala ohromil play off i celou extraligu! Ve svých 22 letech zaznamenal v rozhodujícím utkání play off proti Pardubicím sedm asistencí • ČTK

Jedno vědí třinečtí Oceláři před semifinálovou sérií s hradeckým Mountfieldem jistě: znovu půjdou hlavou proti zdi. Navíc bez svého nejlepšího střelce Martina Růžičky, který podle trenéra Václava Varadi začátek sérii určitě nestihne. „Martin je výjimečný hráč, on nás posunul v průběhu sezony do play off,“ přemítá kouč. „Bez něj se tým semknul. I když tu není, my se stejně kousneme a góly dáme! A že to bude znovu do zdi? Alespoň už víme, jaké to je.“