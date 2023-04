Daňo se radoval: Pro soupeře frustrující, my se v tom cítíme dobře

Po závěrečné mele při vhazování v obranném pásmu zůstal třinecký útočník Marko Daňo ležet na zádech, zvedl obě ruce a radostí jimi pumpoval. Oceláři vyhráli třetí finále Generali ČP play off s Mountfieldem HK 1:0 a nejlepší střelec základní části poprvé ve vyřazovacích bojích překonal brankáře. Svůj zatím jediný gól z předešlých šestnácti duelů poslal do prázdné. „I ten se počítá,“ smál se spokojeně Daňo. Třinec v sérii vede 3:0 na zápasy a v neděli si před svými fanoušky může dojít pro pátý titul, čtvrtý v řadě.

Je to pro nejlepšího střelce základní části velká úleva se konečně trefit i v play off?

„Samozřejmě mě to těší. A ještě v tak extrémně důležitém zápase! Konečně mi to tam padlo a mohl jsem družstvu pomoci i takovým způsobem. Jsem za to vděčný. Teď je třeba zregenerovat a být připravený na nedělní duel. Opět bude náročný.“

Co vám běželo hlavou, když jste ve 21. minutě za stavu 0:0 uháněl na Machovského?

„Aby mě nedojel bek. A když jsem se rozhodl pro blafák do bekhendu, tak abych puk zvedl nad beton a ne do lapačky. Jsem rád, že se to podařilo a nakonec to byl vítězný gól.“

Richard Pánik v pátečním duelu proti Česku ukázal zajímavé zakončení v nájezdu. Puk špičkou bekhendové strany nečekaně poslal brankáři pod nohy. Troufl byste si?

„Viděl jsem to. (usmívá se) Když jsme s Rišem byli v přípravě před mistrovstvím světa 2019 v Michalovcích, tak to tam taky udělal. Zkoušel jsem pak trochu jiný blafák jednou rukou, ale v této situaci se to nedá. A navíc v rychlosti je to velmi náročné. Klobouk dolů před ním, že něco takového vymyslel. Já jsem rád, že mi to vyšlo takto do bekhendu a stihl jsem to i zvednout.“

Žabku z obranného pásma od Arona Chmielewského jste čekal? Nebo dával „citovku“ do prostoru?

„Křičel jsem mu, ať to dá o mantinel, ale on se rozhodl hodit puk středem. Na chvíli jsem ho ztratil, ale hokejku jsem dal na led a naštěstí mi to přistálo na bekhendu. Pak už jsem šlapal, dolů hlava a snažil jsem se utéct bekovi. Jsem rád, že mě nedobruslil a dokázal jsem si puk zakrýt. Super zápas od všech! Káca (Kacetl) čisté konto, takže opět výborný výkon, těšíme se na neděli.“

Padla jediná branka, zdálo se, že je těžké dát gól. O čem to svědčí?

„Šance tam byly na obě strany, gólmani chytali výborně a my jsme naši šanci využili. Naštěstí jsme zavřeli, zablokovali všechny střely a Káca nás v důležitých momentech podržel. Na konci v přesilovce měli dobrý signál, zahráli to zpoza branky o mantinel a trefili boční síť, takže bylo i trochu štěstíčko. Ale to k tomu patří. Jsme vděční, že jsme důležitý zápas zvládli.“

Třinec - Mountfield HK: Daňo zlomil kletbu kličkou v úniku! V play off překonal prvního brankáře Video se připravuje ...

Hodně si věříte, když se dostanete do vedení? Že jste schopni udržet i jednobrankový náskok?

„Každý víme, co máme dělat, hraje se to tady dlouhé roky. Systém je zažitý a noví chlapci to pochytili velmi dobře. Umíme i hru dobře korigovat. Když potřebujeme být aktivní, tak jsme, umíme se i stáhnout. Ale samozřejmě nemůžeme celý zápas stát jen ve středním pásmu. Je tam balanc mezi tím, kdy napadat a kdy se stáhnout. Super robota od všech.“

Prostě hrajete účelný hokej, souhlasí?

„Přesně tak. Možná je to trošku frustrující pro soupeře, ale my se v tom cítíme velmi dobře. Jak jsem řekl, není to tak, že to zabetonujeme, ale umíme i napadat. Ve správný čas. Umíme to rozlišovat, proto je pro soupeře náročné reagovat.“

K titulu vám chybí poslední krok, co bude klíčové, abyste ho zvládli?

„Opět hrát obětavě celých šedesát minut. A když to bude potřeba, tak i víc. Jít do zápasu s čistou hlavou a dobrým nastavením. Když podáme takhle skvělý týmový výkon, tak máme šanci to ukončit. Určitě to bude náročné, nemají co ztratit. Věřím, že když budeme hrát jako dnes, možná s lepším začátkem, protože ten nebyl úplně ideální, tak věřím, že máme šanci na úspěch.“

Sérii z 0:3 ještě v českém play off neotočil nikdo...

„Na to vůbec nebudeme myslet. V neděli je čtvrtý zápas a my uděláme vše pro to, abychom ho zvládli. Půjdeme do toho s pokorou a soustředěním.“

Do finále naskočili Lev a Jank, překvapili vás? Nebo jste čekali, že půjdou přes bolest?

„Je to play off, nemají se na co šetřit. Zkoušeli to po dvou prohrách obměnit, doplnit. Nevím, jak vážná měli zranění, ale je to play off, jsou to tvrdí chlapi, zvládli to. Kdybychom se my potýkali s podobnými problémy, taky bychom se kousli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:54. Daňo Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička (A), Marcinko, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Dravecký (A) – Daňo, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Vrána (C), Svačina. Hosté: Machovský (Kiviaho) – McCormack, Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík (C), Rosandić, Marcel – Werek, Miškář, Eberle – Jergl, Lalancette, Perret – Okuliar, Kev. Klíma, Zachar – Pilař, Lev (A), R. Pavlík. Rozhodčí A. Jeřábek, Pražák – Špůr, Zíka Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

