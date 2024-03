Program čtvrtfinále: Tygři vyzvou Spartu, derby či Motor proti mistrovi

Hokejisté brněnské Komety oslavují vítězství na Třincem, díky kterému se dostali do čtvrtfinále play off • ČTK / Uhlíř Patrik

Play off hokejové Tipsport extraligy se přesouvá do další fáze. Už je jasno o všech účastnících čtvrtfinále. Po skvělém obratu v předkole se mezi nejlepších osm týmů dostal Liberec, který se postaví pražské Spartě. Vítěze základní části z Pardubic čeká pikantní boj o semifinále, do cesty se mu totiž staví velký rival - Hradec Králové. Úřadující mistr z Třince vyrazí na cestu za další obhajobou titulu proti Českým Budějovicím. Brněnská Kometa nastoupí proti Litvínovu. Čtvrtfinále už v pátek 15. března. V článku iSport.cz najdete také kompletní program play off i extraligové baráže.