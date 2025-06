Přestupy v extralize ONLINE: Překvapivý konec v Dynamu. Posila č. 13 pro Kladno

Před sezonou si Sparta zvolila rovnou dvojici kapitánů, o devět měsíců později jsou oba hráči jiného klubu. Ve středu představily Pardubice jako posilu Vladimíra Sobotku, jen o den později oznámilo Kladno dohodu s Miroslavem Formanem. „Líbí se mi, co se na Kladně tvoří, a jsem rád, že toho budu součástí. Věřím, že máme tým, který může v příští sezóně uspět, udělám maximum pro to, aby se to povedlo,“ prohlásil. Jedna ze sparťanských tváří napevno opouští klub z hlavního města poprvé v kariéře, pro Rytíře je už dvanáctou akvizicí na trhu. Více čtěte ZDE >>>