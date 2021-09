Jágr dával góly, kotel se zlobil. Kouč komentoval nadváhu legendy

V temné chodbě před kabinou v podřepu poskakoval do stran, na sobě černou vestu. Přitom stihl rozdat i pár podpisů. Jaromír Jágr proti Litvínovu odvedl precizní práci, třemi body (2+1) režíroval první kladenskou výhru v sezoně, ale po utkání nevynechal nic ze své rutiny. V době, kdy ostatní už odcházeli do autobusu, si ještě přidával. „Byl očividně při chuti, co?“ pousmál se útočník Nicolas Hlava po zápase. Byl. V jednu chvíli se na dálku snažil komunikovat i s litvínovským kotlem.

Když chytře zasunul puk a zaznamenal ve 46. minutě třetí gól, nakonec vítězný, kladenští fanoušci už poněkolikáté spustili: „My chceme Jardu Jágra na bankovce mít.“

Bylo to jeho odpoledne. Zápas se totiž hrál už od půl druhé, znovu se tím ukázala záludnost kladenského azylu. I když se hrála extraliga, na ledě byli Jágr, Tomáš Plekanec nebo další ikona Viktor Hübl, z domácího pohledu to byl pořád jenom předkrm. To hlavní menu se servírovalo od šesti. Chomutov v krajské lize proti Lovosicím!

Jágrovo představení viděl zaplněný zimák, dorazilo 4700 lidí. Nenudili se. Kladenští mohli juchat, velebili svého hokejového boha, který sám sobě naordinoval pro start extraligy čtvrtou formaci, ale v neděli už se objevil v té elitní. Vedle osvědčeného parťáka Plekance.

Kladno - Litvínov: Jágr dostal dost prostoru a po objetí branky skóroval, 3:2

„Věděli jsme, že se dřív nebo později vrátí. Vždycky to záleží na něm, jak si řekne,“ reagoval kladenský kapitán. Sám devětačtyřicetiletý veterán se z rozhovorů omluvil, místo nich se v chodbičce u kabiny protahoval, pak ještě v podřepu zahříval svaly.

Plekanec sezonu začínal se zámořskými spoluhráči. Jenže tahle sázka nevyšla, Daniel Ciampini ze sestavy vypadl úplně, Danny Kristo se posunul níž. Je to právě duo J+P, které potáhne Rytíře. A že je jim dohromady 87 let? Kdo viděl nedělní partii, ví, že je to jenom formální údaj.

„Jarda ukázal, že je to fenomenální hráč. Odvedl skvělou práci, byl ve správný moment na správných místech,“ okomentoval to litvínovský kouč Vladimír Országh, sám bývalý hráč NHL.

Na ledě byl Jágr neustále cítit. Dával góly, přihrával, jednou seděl na trestné, také soupeř se na něm několikrát vyfauloval. Když to byl Petr Straka za sekání a svůj tým poslal do tří, rozběsnilo to litvínovský kotel.

Fanoušci Chezy měli pocit, že kladenský veterán soupeře zalehl, a sudí trestali až odplatu. Na Jágra se nesl pískot, nadávky, lidé v prvních řadách na něj ukazovali i ne příliš slušná gesta. Kladenská osmašedesátka přijela k plexisklu a snažila se jim výmluvným posuňkem ukázat: Vždyť to byl na mě jasný faul.

„To jsou emoce, které k tomu patří. Snažíme se hrát na hraně soubojů, nic nevypouštíme. Oni do toho taky šli naplno,“ vykládal útočník Nicolas Hlava, člen elitní formace a střelec úvodního gólu. „Neřekl bych, že to byl jenom on, kdo se snaží rozpoutat emoce. Všichni jsou si vědomí, že každý zápas je důležitý, protože všichni vnímají strašáka přímého sestupu,“ přidal se litvínovský obránce Matěj Stříteský.

Ten uznal, že Jágr odehrál výborný zápas. Ale na otázku, jak je těžké ho bránit, odpověděl: „Možná to bude znít divně, ale neřekl bych, že se těžko bránil. Třeba při tom vítězném gólu se to blbě odrazilo od mantinelu, mělo to skončit v rohu, ale vrátilo se mu to před bránu,“ popisoval klíčovou trefu z poslední třetiny.

Rytíři berou v pátém utkání první body. A o něco lépe se jim dýchá. Především díky příspěvku muže, který má na starost chod celého klubu, ale nedělní zápas ukázal, že neméně důležité budou i jeho zásahy na ledě.

Kladno - Litvínov: Jágr v přesilovce vrátil Rytířům vedení, 2:1

„V poslední době jsem si četl, že už to nemůže hrát, má nadváhu. A vidíte, měl 2+1 a rozhodl nám zápas,“ uvedl na tiskové konferenci David Čermák, kladenský kouč. O pár kilech navíc však několikrát mluvil sám útočník. V neděli to znát vůbec nebylo. Je zřejmé, že elitní formace Jágr-Plekanec-Hlava by měla Rytíře táhnout.

„Snažím se poslouchat Džegra a Plekyho, plnit, co mi řeknou, co ode mě potřebujou. Vím, že to se mnou myslí dobře, chtějí mi pomoct. Byl bych vůl, kdybych byl naštvaný, že mi něco říkají a radí. I když jsou v tom emoce, myslí to dobře. Snažím se z toho brát to nejvíc,“ tvrdí Hlava, bojovník a muž na černou práci v elitním komandu.

Teď bude pro Kladno důležité, aby zabrali i jiní. Body jsou potřeba. Pro každý tým. Hrozba sestupu nenechává nikoho chladným.

Ani Jágra. Jako majitele i hráče. V obou rolích nepostradatelného Rytíře.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:50. Hlava, 38:04. Jágr, 45:45. Jágr Hosté: 22:28. L. Stehlík, 44:28. Straka Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Wood, Kehar, Suchánek, Dotchin, Nilsen, Donaghey, Baránek (A) – Hlava, Plekanec (C), Dvořáček – Kristo, Kubík, J. Strnad – Račuk, Pitule, M. Beran – Filip, Jágr (A), O. Bláha. Hosté: Zajíček (Godla) – Demel, Balinskis, Strejček, Stříteský, Hrbas, D. Zeman, Irving – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Pospíšil – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Jícha, Straka (A) – Zygmunt, M. Havelka, L. Stehlík. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Komárek, Frodl Stadion ROCKNET ARÉNA, Chomutov

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 5 3 0 1 1 16:11 10 2. Liberec 5 3 0 1 1 10:9 10 3. Třinec 5 2 1 1 1 19:13 9 4. Č. Budějovice 4 3 0 0 1 16:14 9 5. Mountfield 4 2 1 0 1 9:5 8 6. Olomouc 4 1 2 0 1 12:10 7 7. K. Vary 5 2 0 1 2 14:13 7 8. Brno 5 1 2 0 2 13:15 7 9. Pardubice 4 2 0 0 2 12:11 6 10. Litvínov 4 1 1 1 1 12:11 6 11. Vítkovice 3 2 0 0 1 9:8 6 12. Sparta 3 1 1 0 1 13:12 5 13. Plzeň 5 1 0 1 3 9:18 4 14. Kladno 5 1 0 0 4 11:17 3 15. Zlín 5 0 0 2 3 12:20 2 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup