ONLINE: Dynamo ve Varech, Spartu hostí Liberec. Kladno proti Olomouci

Základní část hokejové extraligy míří do finále. Již 48. kola se v neděli účastní všech 14 týmů. Od 15.30 bojují vedoucí Pardubice na hřišti Karlových Varů, Litvínov hostí trápící se Třinec, do jehož sestavy se poprvé v sezoně vrátil kapitán Petr Vrána. Do Liberce přijela pražská Sparta, Vítkovice se perou s Českými Budějovicemi a Hradec měří síly s Plzní. Mladá Boleslav nadále usiluje o setrvání na postupových příčkách do play off na ledě Brna. Program uzavřou kladenští Rytíři v domácím klání proti Olomouci. ONLINE přenosy ze všech zápasů a VIDEA nejzajímavějších okamžiků sledujte na iSport.cz.