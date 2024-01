ONLINE: Pardubice - Kometa 2:2. Liberec drtí Motor 8:0! Flynn hattrick

Čacho spasil úřadující mistry

Hosté ubránili v úvodních sedmi minutách dvě oslabení a poté si vypracovali první větší šanci zápasu: dorážku Ondřeje Romana do odkryté branky ale pohotově zastavil Kacetl betonem. Nejnebezpečnější akci domácích podnikl v úvodní třetině Voženílek. Na jejím začátku vystihl Skalickému přihrávku na obranné modré čáře, v úniku ale nepřelstil Růžičku bekhendovým blafákem mezi betony.

Poslední tým soutěže dostal první přesilovou zhruba v polovině zápasu a také hrál dvě v krátkém sledu. V první trefil Rohlík tyč, ve druhé se puk nečekaně odrazil k Rohdinovi, který ale zblízka nepřekonal Kacetla.

Už při hře v pěti ujel hostům Pánik, ale pod tlakem bránicích hráčů nepropasíroval kotouč za Růžička. Třetí početní výhoda Třince v zápase vypadala nejnadějněji, ale ani dvě šance Romana neskončily v síti. V jedné minul, v další si s jeho tečí poradil Růžička.

První gól zápasu vstřelil po 77 sekundách třetí třetiny Malát. V situaci dva na jednoho jej uvolnil Fořt a prosadil se střelou z pravého kruhu k bližší tyči. Vyrovnání měl na hokejce Růžička, který se dostal za obranu hostů, ale jeho jmenovec vykopl střelu betonem. Na opačné straně mohl kontrovat Järvinen, který si položil Kacetla a jeho blafák zastavila až tyč.

Obhájce titulu vyrovnal v 54. minutě. Čacho si najel za obranu, jeho střelu ještě Růžička chytil, ale na následnou dorážku už byl krátký. Mladá Boleslav měla v závěru základní hrací době blíž k vítězství, Kacetl ale vychytal Ondřeje Romana. Prodloužení trvalo jen třináct sekund. Ukončil jej obránce Marinčin, který zakončil sólový únik forhendovým blafákem.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Třinec): „Dobře jsme vstoupili do zápasu, měli jsme dobrý pohyb a vynutili si tím dvě přesilovky. Potom byl zápas úplně vyrovnaný, oba brankáři podali velmi dobrý výkon. Měli jsme i štěstí, když soupeř trefil tyčku před naším vyrovnáním. V prodloužení to vzal Mary (Marinčin) na sebe a krásně zakončil. Byl to těžký zápas, Bolka hrála velmi dobře. Dva body jsme vydřeli a vážíme si je.“

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme nevstoupili dobře, protože jsme měli dvě vyloučení a dostali se prvních deset minut pod tlak. Pak se hra vyrovnávala a troufnu si říci, že jsme si vypracovali více vyložených šancí. Škoda, že jsme si v posledních minutách nechali dát gól. Měli jsme předtím dvě gólové šance, při kterých jsme měli před sebou úplně prázdnou bránu a nedáme. To je úplně stejná chyba jako když uděláme chybu vzadu a dostaneme gól. V situaci, v jaké jsme, musíme gólové šance proměňovat. Ale jsme rádi i za bod. Kluci podali dobrý, zodpovědný výkon. Podržel nás i Růža (brankář Růžička). Škoda, že jsme nevyhráli za tři body, protože je potřebujeme jako sůl.“

Góly

Domácí: 53:52. Čacho, 60:13. Marinčin

Hosté: 41:17. Malát

Sestavy

Domácí: Kacetl (Švančara) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek – M. Růžička (A), M. Roman, Voženílek – Nestrašil, Vrána (C), Pánik – Kurovský, Holinka, Hrehorčák – Haas, Čacho, Dravecký (A).

Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Gewiese, Pyrochta (A), F. Pavlík, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), Štibingr – Lantoši (A), Järvinen, Skalický – Rohlík, Fořt, Malát – Rohdin, O. Roman, Dvořáček – Závora, Pitule, Hradec.

Rozhodčí

Šír, Cabák – Lederer, Blažek.

Stadion

Werk arena, Třinec

Návštěva

4744 diváků

Koffer zařídil druhý bod pro Energii

V podkrušnohorském derby nastoupily nemocemi a zraněními zdecimované Karlovy Vary bez devíti hráčů základního kádru. Po většinu úvodního dějství však aktivnějším mužstvem byla právě Energie. V 7. minutě po pravém křídle nabruslil Kružík a střelou z hranice kruhu otevřel skóre zápasu.

Domácí díky včasnému napadání v útočném pásmu bránili Severočechům v rozvinutí útočných akcí a po střelách Černocha a Kangasniemiho byli Karlovarští blízko druhé brance. Do šaten se nakonec šlo za nerozhodného stavu, protože hosté vyrovnali 55 sekund před první pauzou. Po prudké střele Hlavy se puk od pravé tyčky odrazil ke Kirkovi, pro kterého již nebyl problém poslat jej do odkryté branky.

Ve druhé třetině tempo polevilo z obou stran. Ze hry plné nepřesností vyčnívala pouze prudká střela Koblasy do Frodlovy lapačky a na druhé straně ve 35. minutě gólová šance Procházky, kterému střelu z bezprostřední blízkosti zlikvidoval pozorný Zajíček.

Ve třetí části domácí i nadále drželi krok s favoritem a mohli i převážit vývoj zápasu na svou stranu, ale střelu Huttuly z vrcholu kruhu a zejména gólovou šanci Přikryla po nezištné nahrávce Koffer zlikvidoval připravený Zajíček. Ze strany Litvínova byl po akci bratrů Kašových blízko vstřelení klíčové branky Zile a zejména čtyři minuty před koncem základní hrací doby David Kaše, ale jeho bekhendovou střelu z předbrankového prostoru zlikvidoval rovněž výborný Frodl.

V prodloužení poslal Bartejs přesnou přihrávku na Koffera a ten tečí do levého růžku hostující branky rozhodl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:22. Kružík, 62:56. Koffer Hosté: 19:05. Kirk Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Huttula, Plutnar, Rohan, Stříteský, Rulík, Bartejs (A), Tureček – Jiskra, Černoch (C), Kangasniemi – Redlich (A), Kofroň, O. Procházka – Koffer, R. Přikryl, Kružík – Čihař, Kverka, Bernovský. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel (A), Šalda – Kudrna, Slavík, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Urban, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Pilný, Květoň – Hynek, Klouček Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4861 diváků

Čtyřbodový Chlapík řídil triumf

Domácím vyšel start zápasu. Dej se v sedmé minutě protáhl kolem Pavláka, kterému navíc vypadla hůl z rukou a nedokázal už zabránit domácímu útočníkovi ve střele pod horní tyč. Radost Vítkovic ale netrvala dlouho. V 10. minutě se protáhl středem hřiště Chlapík, vypálil přes clonu domácího beka a našel díru v postoji brankáře Machovského.

Sparta měla výraznou střeleckou převahu, ale na gólové šance to bylo dlouho přibližně vyrovnané utkání. Ve druhé části si hosté díky své produktivitě vytvořili rozhodující náskok. Těsně po nevyužité přesilovce vystřelil v 21. minutě od modré čáry Kempný a Machovský máchl lapačkou do prázdna. Pak Sparta zužitkovala i přesilovou hru: Sobotka v 33. minutě znovu z pozice, která nebyla vyloženě gólová, schoval svůj švih přes chumel hráčů před bránou a Machovský zase kapituloval.

Od té chvíle už Sparta diktovala hru, měla převahu a další možnosti. Najmanovu ránu vyrazil Machovský a vykryl i akci a zakončení Horáka. Ale 59 sekund před koncem druhé části na ose hřiště znovu natáhl Chlapík a jeho střelu těsně před Machovským zvedla některá z hokejek pod břevno vítkovické branky.

Místo Machovského nastoupil v třetím dějství na led Klimeš a zápas se už jen dohrával. Domácí neměli žádnou protizbraň, Pražané v poklidu kontrolovali průběh i vedení. Chlán mohl v závěru alespoň snížit, ale v přesilovce trefil tyčku. Malé vítězství si krátce před koncem připsali Ostravané alespoň zásluhou Lakatoše, který v krátké boxerské vložce dostal k zemi Hausera. V poslední minutě pak přece jen zkorigoval prohru Fridrich, jenž zblízka usměrnil za Kořenáře Raskobovu přihrávku z rohu kluziště.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:14. Dej, 59:05. Fridrich Hosté: 09:14. Chlapík, 20:43. Kempný, 32:22. Sobotka, 39:01. Chlapík Sestavy Domácí: Machovský (41. Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, Peterek – Bukarts, Krieger, Dej (A) – Vondráček, Claireaux, Šoustal. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Mikliš, Kempný, T. Tomek, Pavlák, Irving – P. Kousal (A), Sobotka (A), Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík – Buchtele, Konečný, Sihvonen – Mužík, M. Vitouch, Hauser. Rozhodčí R. Hradil, T. Mejzlík – J. Ondráček, J. Špůr Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 7 382 diváků

Kladno - Mountfield HK

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:04. Sideroff Hosté: 31:17. Pavelka Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Ticháček, Hejda, Veber, Slováček, Voráček, Martenet – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Jágr, Pytlík, Jarůšek – M. Procházka, Melka (A), Smoleňák (C) – Bláha, Babka, Sideroff. Hosté: Lukáš (Laurikainen) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs – Šťastný, Miškář, Estephan – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Lalancette, Jergl (A) – Zachar, Pilař, Eberle (C) – Chalupa. Rozhodčí Mrkva, Úlehla – Zíka, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno

České Budějovice - Liberec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 08:38. Flynn, 10:20. Ivan, 14:56. A. Najman, 16:21. Faško-Rudáš, 20:40. Flynn, 46:36. Bulíř, 48:52. Faško-Rudáš, 49:09. Flynn Sestavy Domácí: Strmeň (21. Hrachovina) – Pýcha, Štencel, Hovorka, Gulaši, Kachyňa, Doudera (A), Štich – Gulaš (C), F. Přikryl, Ordoš – Kubík (A), Kondelík, M. Beránek – Valský, Toman, D. Simon – Kříž, Koláček, Chlubna. Hosté: D. Král (Pařík) – Knot, McCoshen, Budík, Ivan, Aubrecht, Derner, A. Král – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, A. Najman, Flynn – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Pérez, Šír, Vlach. Rozhodčí Sýkora, Jeřábek – Brejcha, Gerát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6251 diváků

Pardubice - Brno

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:28. Poulíček, 32:05. Sedlák Hosté: 04:26. Pospíšil, 12:44. Marcinko Sestavy Domácí: Klouček (Will) – T. Dvořák, Čerešňák, Hájek, Kolář, Vála, Košťálek, Hrádek – Hyka, Sedlák (C), Paulovič – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, Poulíček (A), Cienciala – Říčka, Pochobradský, Mandát. Hosté: Kavan (Lukeš) – Ščotka (A), Osburn, Kučeřík, Kaňák, Ďaloga, Gazda, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Zbořil – Kos, Kollár, Kratochvíl – Okál, Holík, Moses. Rozhodčí Kika, Šindel – Lhotský, Thuma Stadion Enteria arena, Pardubice

Olomouc - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:05. Káňa, 07:47. Nahodil, 23:59. Nahodil, 27:05. Kunc Hosté: 26:34. Matýs, 30:01. Matýs Sestavy Domácí: Sedláček (36. Konrád) – Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Černý, Řezníček, Rutar, Mareš – Kunc, Macuh, Bambula – Káňa, Nahodil (A), Navrátil – Kusko, Knotek (A), Klimek – Anděl, Menšík, P. Musil. Hosté: Hlavaj (28. Pavlát) – Skok, Zámorský, Laakso, Dujsík, Kvasnička, Piskáček (A) – Pour, Lev (A), Rekonen – Holešinský, Mertl, Schleiss (C) – Söderlund, Indrák, Matýs – Hrabík, Jansa, Straka. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Svoboda, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc