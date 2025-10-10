Léčbu Sparty Nedvědem zastavil Červenka. Elitní bek o změně koučů: Dobrý posun, ale...
Naposledy pracoval na stejné střídačce 29. ledna 2020. Jaroslav Nedvěd byl tehdy u domácí porážky Sparty 2:6 s Libercem, která ho stála pozici asistenta Uweho Kruppa. V pátek se na místo činu vrátil jako hlavní trenér, rovnýma nohama do šlágru s Pardubicemi. Premiéra to byla výsledkově neúspěšná, Pražané padli 3:6. „Šli jsme do toho s chutí, věřili jsme,“ pověděl nový kouč domácích.
Přivítání nemohli mít načančanější. Jména členů čerstvého trenérského štábu Sparty před sledovaným utkáním velkolepě oznamoval hlasatel, očekávaného spasitele číslo jedna pak vyvolával rudě oděný kotel. Nedvěd coby majitel 436 startů za pražský celek mezitím procházel kolem hráčů a jasně viditelnými gesty je hecoval, aby se v příštích minutách vydali.
„Zklamali jsme v poslední době organizaci jako hráči. To je vše, co dokážeme ovlivnit. Vedení se rozhodlo pro změnu trenérů, myslím, že to přineslo dobrý posun, ale musíme posunout naši soutěživost a detaily, aby soupeř nebyl lepší. Vykročit správným směrem a pokračovat v práci,“ promluvil obránce Aaron Irving o signálech z nového štábu, který však mohl prezentovat koncept nejdřív den před utkáním, kdy týmu poprvé šéfoval při nácviku v Holešovicích.
Sparta nastavený plán větší bojovnosti a jednoduchosti zpočátku skutečně plnila. V přesilovce se po šťastném odrazu od brady Pavla Kousala dokonce ujala vedení, naděje vysvitla. Jenže Dynamo ji v rozmezí 11. a 12. minuty při vlastní početní převaze pět na tři zadupalo do země.
Článek pokračuje pod infografikou
„První gól nám měl pomoct víc. Udělali jsme blbost, dali nám góly, ale pořád stačilo dát jeden. Bohužel jsme potom dostali další. Trenéři něco málo udělali, ale je na čem pracovat, protože moc času nebylo. Ještě si ke hře určitě něco řekneme. Těžko se mi to po prohře hodnotí, ale jde o nový impulz, všichni chtěli na ledě nechat vše, abychom zápas urvali. Bohužel,“ řekl útočník Kousal.
Pro výsledek byl rychlý obrat určující. Za oběma stěžejními trefami stál nakonec čtyřbodový Roman Červenka, rovné dva měsíce před oslavou 40. narozenin znovu ukázal své hedvábně jemné ruce. Nejprve před ním bezprostředně po vhazování vyplaval volný kotouč, který bekhendovou kličkou uklidil za záda jinak výborného brankáře Josefa Kořenáře. Ten pak lovil puk ze sítě ještě po nádherné kombinaci na jeden dotek v podání Červenky, Lukáše Sedláka a Jakuba Lauka.
Domácí po nedávných extraligových zkušenostech už nenašli psychické síly k výraznějšímu vzdoru, z duelu se vytráceli. Nepomohla k tomu ani značně prořídlá sestava, byť v tomto směru si oba soupeři mohli podat ruce. Sparta poprvé vytáhla litoměřického Jana Eberleho, premiéru si odbyl také junior Filip Novák. Ofenzivní zbraně Tomáš Hyka nebo Devin Shore chyběly.
„Věděli jsme od začátku, že budou namotivovaní, vždycky se chcete ukázat před novým trenérem a takové zápasy jsou pokaždé těžké,“ ohlížel se zpětně rozhodující střelec Jáchym Kondelík. „Kluci udělali skvělou práci v přesilovkách. Když dáte pět na tři, je to strašně důležité. Nakonec jsme si vítězství zasloužili.“
Ve druhé třetině Východočechy uklidnil skvěle hrající obránce Jan Košťálek. Po pasu Miloše Kelemena zpoza branky trefil náramně horní růžek, už v první třetině ofenzivní bek Dynama narýsoval lahodnou přihrávku do jízdy Sedlákovi, který se ještě gólového efektu nedočkal. Když pak na startu třetí části na brankovišti obstál Jáchym Kondelík, vedlo Dynamo 4:1. Bylo de facto hotovo.
Sparta v první zkoušce pod trenérem Nedvědem a asistenty Patrikem Martincem a Valdemarem Jirušem neuspěla, i když v třetí třetině zápas zdramatizovala. V extralize tým prohrál popáté v řadě, navíc při skóre 3:12 ve hře pět na pět. Najatí mechanici budou mít s bouraným sporťákem třídy „S“ ještě hodně práce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž