Nedvěd začal ve Spartě porážkou: Musíme dělat domácí úkoly. Bylo by fajn, kdyby...
Sparťanská ikona začala prohrou. V horké premiéře v roli hlavního kouče proti Pardubicím kousal Jaroslav Nedvěd porážku 3:6. Zápas v O2 Areně sledovalo 16 519 diváků, což byla nejvyšší návštěva sezony. Mužstvo nastoupilo bez sedmi zraněných opor. Vypomohlo si zálohami z Litoměřic a hráči z juniorky.
Náročnější start si nový trenér snad ani nemohl představit, tým převzal pár desítek hodin před zápasem. „Raději bych přišel před sezonou a mužstvo si chystal dva měsíce, ne jeden den. Ale taková situace zkrátka nastala. Jsme tady dva dny. Kdybychom se chtěli prezentovat trochu jiným hokejem, jít trochu jinou cestou, bude to nějakou dobu trvat. Pardubice byl těžký soupeř hned na první dobrou. Máme před sebou hodně práce,“ řekl po utkání Nedvěd.
Pražský tým prohrál popáté v řadě a počtvrté doma. V tabulce sklouzl na jedenáctou pozici a je jen bod před třináctou Mladou Boleslaví. Pardubice jsou po výhře páté, což není po první čtvrtině pro takový tým taky důvod k veselí. „Na palubě netancujeme a v podpalubí se nepotápíme,“ pravil asistent trenéra Karel Mlejnek. V porovnání s Východočechy je však Sparta po pás ve vodě.
„Šli jsme do zápasu s velkou chutí a věřili, že by Pardubice mohly být dobrý soupeř, abychom se chytli a vyhráli po nějakém čase zápas doma. Dostali jsme se do vedení šťastným gólem, pak přišla série zaváhání, dostali jsme se zpátky do minusu a soupeř začal kontrolovat a diktovat tempo. Pořád bylo dost času, ale Pardubice přidaly góly a už jsme tahali za kratší konec. I když bylo ještě dostatek času zápas otočit, hosté si pomohli přesilovkami, přidali třetí čtvrtý gól a pak už jsme neměli úplně sílu a čas na to s vývojem zápasu něco udělat.,“ vracel se nový sparťanský trenér.
Článek pokračuje pod infografikou
V ostré bitvě padlo na obou stranách sedm menších trestů. V úplně první přesilovce zápasu šla Sparta do vedení po hlavičce Pavla Kousala. Jenže Pardubice otočily po faulu Krejčíka a dalším trestu za špatné střídání. Oba celky skórovaly v početní výhodě třikrát.
„Ráno jsme si udělali přesilovky a dali v nich tři góly. Tak by to mělo pokračovat. Kdyby takhle hned vycházelo všechno, na co sáhneme, bylo by to fajn. Musíme si tedy udělat nějaké domácí úkoly na oslabení,“ pousmál se Nedvěd. „Na některé věci jsme byli připravení, ale došlo k drobným zaváháním. Pak tam je nadstandardní kvalita soupeřova playmakera. Červus (Roman Červenka) je schopný zareagovat intuitivně i na dobrou obranu a sehrát něco jiného, přestože je obsazený,“ dodal.
Sparta dvakrát snížila na rozdíl dvou gólů. Po Špačkově gólu na 2:4 v polovině třetí části možná ještě cítila, že může se zápasem ještě něco udělat. Jenže zanedlouho inkasovala v oslabení popáté.
„Nebyl to úplně zlomový moment, ale udělat faul poté, co se dostaneme do určité euforie a mužstvo znovu začne cítit šanci, nohy, jde do dobrého agresivního forčeku. To nám zase vzali vítr z plachet. Kdybychom strávili minutu v pásmu soupeře, prostřídali, už cítíme nějakou krev a dá se pracovat líp, než když jdeme zpátky k nám do pásma a inkasujeme,“ připomněl kouč Sparty.
I přesto přiznal, že během zápasu nezvyšoval hlas. „Vůbec. Negativní dokážu být spíš na tréninku, když se mi něco nelíbí, když se snažíme něco nacvičit, nadrilovat a vidím tam lajdáctví. Ale hulákat při zápase nebo po něm… Myslím, že kluci do toho šli s odhodláním, měli jsme šest lidí z Litoměřic. Tak to prostě je. Soupeř byl lepší a věřím, že se budeme posouvat,“ uvedl.
Téma případných změn v kádru s vedením zatím neřešil. Nicméně tak úplně je nevyloučil, stejně jako by rád využíval hráče z Litoměřic, kde dosud působil: „Jsme na začátku sezony. Jako v každém týmu probíhá nějaký vývoj a obměny můžou přijít. Kluky z Litoměřic znám výborně, v minulé sezoně se to vyplatilo. Vždycky je lepší, když se mužstvu daří. Pokud můžete doplňovat a obměňovat dva, kteří přijdou do rozjetého týmu, hrají automaticky dobře. Ale když na nich musíte postavit dvě lajny jako teď, proti tak kvalitnímu soupeři je to pro ně těžší,“ připustil Nedvěd.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž