David Kaše ukončil sucho a Litvínov zdolal Olomouc. Vítězný gól věnoval mamince
Týden se sešel s týdnem. Litvínov hrál znovu s Olomoucí, tentokrát doma. O vítězství 1:0 rozhodl gól Davida Kašeho z úvodu druhé třetiny. V přesilovce chtěl křižně přihrát, ale od hole Roka Macuha puk změnil směr. Stejná dvojice sehrála podobnou roli už v předchozím utkání na Hané, jen v opačném pořadí. Macuhovu střelu tečoval bruslí do vlastní sítě David Kaše. „Když jsme si podávali ruce, tak jsme se na sebe pousmáli, že jsme si to prohodili. Takové góly prostě padají. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli,“ pravil útočník Vervy.
Chemici urvali teprve třetí tříbodovou výhru v sezoně, podruhé doma a poprvé s nulou. Ve všech zápasech stál v jejich brance Pavel Čajan. Jeho velké chvíle přišly tentokrát v první třetině, kdy v oslabení vychytal opakovačky Roka Macuha a pokus Jakuba Orsavy, před nímž se otevřel snad celý vesmír. V polovině třetí části famózním zákrokem ukradl Olomouci vyrovnání. Po akci Matýse pálil Ondřej Najman.
„Brankáři nás drží celou dobu a my jim gratulujeme a děkujeme i po prohraných zápasech. Doufám, že nás budou držet dál a my budeme pořád lepší, konečně začneme vyhrávat. Všichni makají, nálada je trošičku lepší, což je taky důležité,“ řekl David Kaše.
Trefa po zásahu lehajícího Macuha znamenala jeho první extraligový gól po 26 sehraných zápasech. Naposledy skóroval 19. ledna. V únoru měl zlomenou ruku, v této sezoně ho taky vyřadilo zranění. Šance měl, jen se nedokázal trefit. Po šťastném zásahu ukázal rukou nahoru. Jako vzkaz zesnulé mamince.
„Bylo to delší, což jsem sám už trošku cítil. Ale šel jsem tomu naproti, dělal maximum. Je to hokej, buď to tam padá, nebo ne. Dneska jsem byl odměněn. Po sezoně jsme si neprošli jednoduchým obdobím a já jsem se hrozně chtěl trefit a ten gól věnovat mamce. I když to třeba trvalo. Myslím, že mi hrozně pomohla, proto jsem jí chtěl poděkovat,“ řekl.
Oldřich Cichoň v olomoucké brance byl další výraznou postavou utkání. Nicméně proti jedinému gólu se nedalo nic dělat. David Kaše ukončil střelecké sucho, Ondřej Kaše mohl při hře hostů bez brankáře vítězství potvrdit další trefou. Dokonce třikrát. Jednou minul opuštěnou bránu a další rány zblokoval před čárou hráč Olomouce.
„Hokej je hokej a tohle se stává. Brácha je hračička, ale věřím, že příště se trefí. Důležité je, že jsme zápas urvali. Bojujeme, padáme do střel a myslím, že když zlepšíme koncovku a budeme dělat, co jsme si teď nastavili, můžeme jít nahoru.“ dodal David Kaše.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž