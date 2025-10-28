Předplatné

David Kaše ukončil sucho a Litvínov zdolal Olomouc. Vítězný gól věnoval mamince

David Kaše rozhodl utkání Litvínova proti OlomouciZdroj: HC Verva Litvínov / Facebook
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Týden se sešel s týdnem. Litvínov hrál znovu s Olomoucí, tentokrát doma. O vítězství 1:0 rozhodl gól Davida Kašeho z úvodu druhé třetiny. V přesilovce chtěl křižně přihrát, ale od hole Roka Macuha puk změnil směr. Stejná dvojice sehrála podobnou roli už v předchozím utkání na Hané, jen v opačném pořadí. Macuhovu střelu tečoval bruslí do vlastní sítě David Kaše. „Když jsme si podávali ruce, tak jsme se na sebe pousmáli, že jsme si to prohodili. Takové góly prostě padají. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli,“ pravil útočník Vervy.

Chemici urvali teprve třetí tříbodovou výhru v sezoně, podruhé doma a poprvé s nulou. Ve všech zápasech stál v jejich brance Pavel Čajan. Jeho velké chvíle přišly tentokrát v první třetině, kdy v oslabení vychytal opakovačky Roka Macuha a pokus Jakuba Orsavy, před nímž se otevřel snad celý vesmír. V polovině třetí části famózním zákrokem ukradl Olomouci vyrovnání. Po akci Matýse pálil Ondřej Najman.

„Brankáři nás drží celou dobu a my jim gratulujeme a děkujeme i po prohraných zápasech. Doufám, že nás budou držet dál a my budeme pořád lepší, konečně začneme vyhrávat. Všichni makají, nálada je trošičku lepší, což je taky důležité,“ řekl David Kaše.

Trefa po zásahu lehajícího Macuha znamenala jeho první extraligový gól po 26 sehraných zápasech. Naposledy skóroval 19. ledna. V únoru měl zlomenou ruku, v této sezoně ho taky vyřadilo zranění. Šance měl, jen se nedokázal trefit. Po šťastném zásahu ukázal rukou nahoru. Jako vzkaz zesnulé mamince.

„Bylo to delší, což jsem sám už trošku cítil. Ale šel jsem tomu naproti, dělal maximum. Je to hokej, buď to tam padá, nebo ne. Dneska jsem byl odměněn. Po sezoně jsme si neprošli jednoduchým obdobím a já jsem se hrozně chtěl trefit a ten gól věnovat mamce. I když to třeba trvalo. Myslím, že mi hrozně pomohla, proto jsem jí chtěl poděkovat,“ řekl.

Oldřich Cichoň v olomoucké brance byl další výraznou postavou utkání. Nicméně proti jedinému gólu se nedalo nic dělat. David Kaše ukončil střelecké sucho, Ondřej Kaše mohl při hře hostů bez brankáře vítězství potvrdit další trefou. Dokonce třikrát. Jednou minul opuštěnou bránu a další rány zblokoval před čárou hráč Olomouce.

„Hokej je hokej a tohle se stává. Brácha je hračička, ale věřím, že příště se trefí. Důležité je, že jsme zápas urvali. Bojujeme, padáme do střel a myslím, že když zlepšíme koncovku a budeme dělat, co jsme si teď nastavili, můžeme jít nahoru.“ dodal David Kaše.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Vítkovice18732653:4829
9Mountfield18740747:4229
10K. Vary19812848:5128
11Sparta19721953:5126
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

