Závislost, drogy, dluhy. Nabízíme způsoby, jak problémy chytit

Českému hokeji chybí síť, která by zachytávala hráče v maléru • FOTO: koláž iSport.cz Českému hokeji chybí síť, která by zachytávala hráče v maléru. Nefunguje tady koncepce, žádný propracovaný systém. Ten vlastně není vůbec žádný. V jednu chvíli jste hvězda a plný stadion vás žere, za chvíli jste jen někdo, kdo dluží velké množství peněz, a sami se perete s démony, což byl i příběh zesnulého obránce Marka Trončinského. Deník Sport se tématu věnuje podrobně. V článku iSport.cz se podívejte, jak by měl vypadat systém, ve kterém musí převzít odpovědnost svaz i samotní hráči.

1. Hokejový svaz rozjede kampaň Strčit hlavu do písku, ukázat prstem, že se má o problémy starat někdo jiný. Ano, taky to jde. Jenže hokejová generalita by mohla a hlavně měla být mnohem akčnější. Nemůžete čekat, že by prezident svazu Tomáš Král chodil plácat hráče přes ruku, když zmáčknou tlačítko (ne)výherního automatu. Role Českého hokeje je najít organizaci, která se dovede o hráče se závislostí na hazardu nebo drogách postarat, zkusit jim nabídnout cestu, kudy ven. Fungovat by to mělo tak, že každý o téhle možnosti musí vědět, program, který musí mít dobrou kampaň a za sebou silnou tvář. Zároveň pak nikdo nesmí vědět, zda se hráč programu účastnil, jak dlouho a s jakým výsledkem. Pouze, pokud on sám bude mít potřebu se o svůj příběh podělit, pak ho zveřejní. Ideální je, aby se taková akce spojila s hráčem, který měl s drogami potíže. Ve Finsku na sebe vzal velkou roli bývalý reprezentant Marko Jantunen. Byl závislý na drogách, teď dělá osvětu. V Česku by mohl být podobně silnou tváří například Petr Čáslava . Vážně by tohle svaz nedokázal? Není to zase tak moc. Český hokej proti drogám? Hra na schovávanou, hráči v tom jsou sami

2. Hráčská asociace bude aktivní Nejvíc o ní bylo slyšet, když se mluvilo o zrušení sestupu. Dokázala svolat tiskovou konferenci za účasti největších hvězd extraligy. Hřímalo se o tom, jak jsou hráči proti nesestupové extralize. Fajn. Bylo to gesto, silné, ale jen gesto. Daleko lepší by bylo, kdyby se rozhýbala a fungovala v módu tady a teď. Navštívíte jako hráč webové stránky České asociace hokejistů? Tak se dozvíte, že ambasadorem je Michal Vondrka z Mladé Boleslavi a první ligu zastupuje Matouš Venkrbec. První odešel už dávno do Pardubic, které vyměnil za Motor, druhý hraje extraligu za České Budějovice. Takhle to máte se vším. Chcete se podívat na odkaz, který mluví o vzdělávání hokejistů? Web neexistuje. Všechno je naleštěné, ale ve výsledku nefunkční. Tady má organizace, kterou zastupuje Libor Zbořil, velké mezery a díry. Právě od ní by měl přicházet velký tlak na svaz a na kluby, jak předcházet problémům hokejistů. Čekáte, že Zbořil a spol. budou svým členům aktivně nabízet řešení, jak se nenamočit a když už, tak kudy ven. To se neděje. Hokej vs. drogy a alkohol: Švédsko má zákony, Finsko program, Česko nic

3. Kluby začnou vychovávat Jejich primární role spočívá především v prevenci, tady mohou udělat největší zásah. Měly by se starat o své mladé hráče, od dorostu pro ně chystat vzdělávací program, jak zacházet se sociálními sítěmi, jak přemýšlet o své první výplatě a pak o těch dalších. Na klubech je, aby hráč přišel do profesionálního hokeje vybaven základem, jak se o sebe starat. Prakticky v žádné profesi se vám nestane to, co čeká sportovce. Z pár tisíc vyskočí v mladém věku na stovky tisíc. Najednou zbohatnete, máte prostředky, svět se může zatočit a s ním i hlava. Hodně pomůže, když na tuhle situaci jste připraveni, slyšíte o možnostech různých fondů, kam odkládat několik procent z odměny, kterou dostáváte, na horší časy. A když pak má extraligový klub kabinu profesionálů? Jasně, taky by měl mít sám zájem minimálně před sezonou uspořádat velký seminář, kde se proberou finance a drogy. Připomenete možnosti, kam se obrátit, když je průšvih. Ale hlavně nemůže klub problémy přehlížet a zakrývat je. Pokud to udělá, vidíte cestu směr peklo. Když udělá hráč průšvih, případně klub ví o exekuci, je klíčové, aby komunikoval s hráčem i agentem. Ať hráč cítí snahu všechno řešit. Pak předejdete scénářům, že hokejista končí kariéru, dost peněz rozfofroval a neumí si srovnat, jak nastavit další život tak, aby ubral z divokého života. Prodáte auto, pak dům. A dál orgány? Prevence před zhoubnými vlivy v hokeji. Oceláři školí mladé hráče

4. Agenti se musí zajímat Oni znají své klienty nejlépe, nebo by aspoň měli. Pokud ne, je to špatně. Ale v zásadě o nich vědí víc informací než vlastní manželka. Takže musí i dobře vědět, jestli má hráč urovnané finance, jestli někde nedluží, jestli na párty divočí, nebo volá po drincích v klidu taxi. Jestli někdo může hokejistům nastavit první zrcadlo, tak právě agent. Od něj musí zaznít věta: „Hele, už je toho moc. Brzdi. Nabídnu ti pomoc.“ Klient prostě nemůže být pouze dojná koza, ze které tečou peníze, agenti se o své mandanty musí zajímat i mimo hokej. Dobrou agenturu poznáte podle toho, že takovou věc dělá. Špatnou, že hráči vykládá, jak je všechno v pořádku, že nějaká ta bílá lajna zase tak moc nevadí a dluhy taky ne. Protože příště podepíšete super smlouvu a ta všechno zamázne. Teoreticky ano, prakticky taky ale problém roztočí. První výplata? Pro auto a do bordelu. Finanční gramotnost je téma