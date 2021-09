Král a StB? Bez komentáře, zní z většiny klubů. Salfický podpořil Haška

Hokejové prostředí vyčkává. Prezident Českého hokeje Tomáš Král napsal členům výkonného výboru zprávu, že všechny věci kolem spojení StB a své osoby vysvětlí na příštím zasedání. Když deník Sport oslovil kluby extraligy, co si myslí o jeho kauze, odpovědí bylo většinou mlčení. A dotaz, zda mají pohled jako Dominik Hašek, že by měl Král ve funkci skončit? Pardubice tvrdí, že pokud se vše prokáže, ano. Kometa zase oponuje, že by to nebyl nejlepší nápad. Na konci článku najdete anketu všech 15 extraligových klubů.

Všem členům výkonného výboru napsal prezident svazu Tomáš Král mail, ve kterém informoval, že na příštím zasedání zaujme stanovisko k celé historii kolem své osoby a spolupráce s StB. Věc prý osobně projedná s každým členem, příští zasedání je na programu ve čtvrtek 14. října. Na pondělí 27. září Král svolal mimořádnou tiskovou konferenci.

V hokejovém hnutí panuje v první řadě nejistota. Vymezit se ostře proti mocnému šéfovi svazu? Stát za ním do roztrhání těla? Ani jednoho se nedočkáte. Když deník Sport oslovil hokejové kluby extraligy, zda je zaskočila Králova minulost uvedená ve spisech StB, málokdo se chtěl vyjádřit. Odpovědi přišly pouze z pěti klubů.

Jestli se může ale Král někomu zpovídat, tak výkonnému výboru, protože ten ho případně může i odvolat. Pokud si dvě třetiny osazenstva řeknou, že vidí důvody pro jeho konec, může tato desetičlenná skupina (jedenáctý je Král) svého šéfa sesadit.

Deník Sport kontaktoval členy výkonného výboru s dotazem, zda opravdu mají zájem od Krále slyšet, jak všechno mezi ním a StB bylo, nebo mají postoj jako Jaromír Jágr. Odpovědi dorazily tři. Jágr ve středu novinářům sdělil: „Abych pravdu řekl, tak tyhle věci mě ani nezajímají. Že někdo něco napíše... Já už jsem si zvyknul.“

Milan Vacke odvětil, že nejdřív chce slyšet Krále a znát podrobnosti od něj: „Věřím, že pochopíte, když se do této doby nebudu k celé záležitosti jakkoliv vyjadřovat.“

Členové výkonného výboru Tomáš Král Petr Bříza Aleš Pavlík majitel HC Vítkovic Libor Zábranský majitel Komety Brno Jaromír Jágr majitel Rytířů Kladno Daniel Sadil předseda Litoměřic Marek Chmiel výkonný ředitel Třince Bedřich Ščerban jednatel Dukly Jihlava Jiří Šindler para hokej Jiří Šlégr Milan Vacke

Další z členů Marek Chmiel má rovněž zájem slyšet verzi hokejového prezidenta: „Ano, chci vědět, jak to bylo. Tomáš Král nám dokonce poslal vyjádření o tom, že všechny tyto věci vysvětlí na příštím výkonném výboru v polovině října. Určitě se na to zeptám a chci vysvětlení. Další věci zatím nebudu komentovat, počkám, s čím přijde.“

Ovšem třeba Daniel Sadil, předseda Litoměřic, kam svaz umístil svoji akademii, má jasno už teď: „Pana Krále nebudu vyzývat k rezignaci. Zachránil svaz před krachem a vidím, jak je oddaný hokeji.“ Danou odpověď poskytl Blesku a deníku Sport oznámil, ať ji odcituje.

Z klubů při anketě mimo jiné i zaznělo, že nic nebudou komentovat, protože mají obavy z případné další Královy reakce. Proto je prý lepší nyní mlčet. Pouze sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický se pustil do ostřejší rétoriky, když podpořil názor Dominika Haška, že šéf hokeje by měl skončit: „Pokud se prokážou zjištěné skutečnosti, pak by měl odstoupit.“

Vyloženě opačný názor měl ovšem také pouze jeden klub. „V tuhle chvíli to nepovažujeme za nejlepší řešení. Se vší úctou k Dominiku Haškovi tento názor nesdílíme,“ řekl za Kometu tiskový mluvčí Martin Chylík.

Lidé z hokejového prostředí nevěří, že ve vedení nastane nějaká změna. „Král by měl okamžitě odstoupit ze své funkce, pokud je vše pravda. Asi ale vůbec nikdo neočekává, že by se tak skutečně stalo, že by to sám položil, protože to se v našem státě neděje,“ pronesl ve svém komentáři pro sport.cz Milan Antoš.

Bývalý hokejista, nyní expert České televize a trenér nepředpokládá ani, že by se ve výkonném výboru našlo dostatek hlasů pro Královo odvolání: „Ve výboru jsou všichni kamarádi a na druhé straně nikdo nemá chuť něco měnit. To už by dávno někdo vystoupil s prohlášením. Místo toho je jen ticho.“

Důležité je tady připomenout, že všechny členy výkonného výboru si vybral na poslední volební konferenci právě Tomáš Král. Přečetl všechna jména, volitelé mu celou desetičlennou soupiskou okamžitě odsouhlasili. Jistou oponenturu ve výkonném výboru prezident svazu má, ale nebývá úplně silná a početná.

2008 Od tohoto roku je Tomáš Král v čele českého hokeje, současný mandát mu vyprší v roce 2024.

„Nejsem právník, ale co vím, tak pokud jakýkoliv estébák nebyl vyloženě chycen za ruku, tak byli všichni nevinní. Každý si vymyslel nějaký příběh; třeba že ho vydírali kvůli dětem, že by nešly na školu; proč to musel dělat. Královo vysvětlení, že k tomu byl nucen, a ještě byl sám sledován? To jako pardon!“ dodal ještě Antoš ke Králově obhajobě, že uvedené skutečnosti ve spisu jsou lživé.

České hokejové hnutí v první řadě nyní čeká na vystoupení prezidenta, až promluví, jak se k celé věci postaví. Až pak se někam přikloní. „Já jsem na leccos zvyklý, ale tohle už je přes čáru. Zkraje příštího týdne uděláme velkou tiskovku. Musím si do té doby některé věci promyslet,“ řekl jen Král v krátkém rozhovoru pro Seznam zprávy.

Anketa deníku Sport

1. Zaskočilo vás, že byl Tomáš Král agentem StB?

2. Souhlasíte s Dominikem Haškem, že by měl Tomáš Král skončit v čele svazu? Celý rozhovor čtěte ZDE >>>

Zlín

Libor Kožík, marketingový manažer HC Berani Zlín

1. „Překvapivé to pro nás bylo. Stejně jako pro jiné hokejové kluby. Ale plně ctíme presumpci neviny a to, že daná věc nebyla prošetřena a řešena. Je to nová věc. Nejsme seznámeni se všemi informacemi.“

2. „Nemáme potřebu se k tomu vyjadřovat. Sportovní úsek se plně věnuje aktuální sezoně. Budeme samozřejmě sledovat, jak se to celé vyvine.“

Liberec

Během čtvrtečního odpoledne na otázky nereagoval.

Mladá Boleslav

Klub se nebude vyjadřovat.

Pardubice

Dušan Salfický, sportovní ředitel

1. „Jsme spíše zaskočeni, že se podobná věc neřešila třeba ještě před nástupem Tomáše Krále do funkce. Podobná obvinění vrhají špatné světlo na celý český hokej.“

2. „Pokud se prokážou zjištěné skutečnosti, pak by měl odstoupit.“

Karlovy Vary

Jiří Holý, tiskový mluvčí

„Počkáme, jaké závěry k situaci přijme výkonný výbor. Následně jsme připraveni na komunikaci v rámci hnutí a až tato komunikace proběhne, jsme schopni se vyjádřit i do médií.“

Litvínov

Klub se nebude vyjadřovat.

Kometa

Michal Chylík, tiskový mluvčí

1. „Celou situaci samozřejmě sledujeme, ale než budeme mít dostatek podkladů a ověřených informací, nebudeme vynášet žádné soudy.“

2. „V tuhle chvíli to nepovažujeme za nejlepší řešení. Se vší úctou k Dominiku Haškovi tento názor nesdílíme.“

Třinec

Marek Chmiel, výkonný ředitel

1. „Informace o minulosti prezidenta ČSLH Tomáše Krále nás překvapily.“

2. „Je to osobní záležitost Tomáše Krále. Nemáme dostatek relevantních informací, nebudeme to nyní komentovat.“

Olomouc

Erik Fürst, generální manažer

1. „Jedná se o osobní věc Tomáše Krále, tudíž my jako klub nechceme a ani nemáme právo se k tomu jakkoli vyjadřovat.“

2. „Bez komentáře.“

Sparta

Klub se nebude vyjadřovat.

Plzeň

Klub se nebude vyjadřovat.

Vítkovice

Klub se nebude vyjadřovat.

Mountfield HK

Miroslav Schön, prezident

„Bez komentáře.“

Kladno

Klub se nebude vyjadřovat.

Motor

Klub se nebude vyjadřovat.