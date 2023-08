Ten gól byl pro taťku... Klímovy (†58) syny dojal potlesk: Miloval hokej

Tati, ten je pro tebe! Kevin Klíma právě do nebe poslal ten nejlepší vzkaz. Gól. Navíc hrál s číslem 85, které nosíval jeho slavný táta. Předtím mu skandovaně tleskal beznadějně vyprodaný litvínovský stadion. „Moc lidem děkujeme,“ reagoval Kelly, druhý ze synů legendárního Petra Klímy, jenž nečekaně v květnu zemřel v 58 letech . Hvězdná exhibice , jejíž největší hvězdou byl David Pastrňák , se nesla v duchu vzpomínek na populárního „Kozla“. Byla to zdařilá show.

Jeden útok, dva bráchové v akci. Kevin a Kelly Klímové.

Dvojčata nastoupila v zahajovací formaci, spolu s Davidem Pastrňákem. Ještě předtím našvihaný zimák, nesoucí jméno další ikony Ivana Hlinky, tleskal muži, jenž v NHL prošlapal cestu dalším Evropanům.

Vítězi Stanley Cupu s Edmontonem z roku 1990, který v zámoří odehrál celkem 13 sezon. Zábavnému chlapíkovi, jenž miloval život. Kanonýr, rebel, srandista. Sobotní exhibice ukázala, jak hlubokou stopu zanechal Petr Klíma v srdcích fanoušků.

„Pro nás to bylo hodně emotivní. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli a zatleskali,“ říkal dojatě syn Kelly.

Jeho brácha si na tátu vzpomněl tím nejlepším možným způsobem. Ve třetí části skóroval. „Ten gól byl pro taťku,“ říkal po zápase pohnutým hlasem. Na otce vzpomínal s láskou. Popisoval, jak s bráchou chodili jako malí na litvínovský zimák a z legrace prohazovali v kabině boty gólmanovi Marku Pincovi.

„Vždycky ho to štvalo,“ pousmál se Kevin.

Když zaplněný stadion jeho slavnému tátovi tleskal, měl slzy na krajíčku. Emotivní pro něj byl i rozhovor po utkání, když o něm mluvil. „Byl to skvělý táta, vždycky tady byl pro nás,“ zmínil bráchu, jenž mluvil podobně.

„Byl to výborný člověk i hráč. Miloval hokej, rád dával góly. Fanoušci ho určitě milovali. A on je,“ popisoval Kelly, který bráchovi gól přál. I proto, že právě on hrál s číslem 85. Tedy s cifrou, již legendární „Kozel“ proslavil po světě. „Takže je fajn, že ho dal právě brácha,“ dodal útočník, který v příští sezoně bude nastupovat v extralize za Liberec.

Oba jsou k nepoznání. „I já jsem si je pletl,“ přiznal Jakub Voráček, třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL, který se postavil na střídačku hvězdného výběru jako kouč. Rovněž fanoušci, kteří se snažili získat jejich podpisy, chvilku váhali. „Ty jo, který to je?“ ozývalo se z davu, když oba do Litvínova přijížděli.

Oba zvládali emotivní rozhovory statečně v češtině, i když je jasné, že je jim o něco přirozenější rodná angličtina.

„Vzpomínka na Petra Klímu se povedla. I s tím, že si na ledě zahráli oba jeho synové. Všechno do sebe zapadlo,“ uvedl Patrik Eliáš, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Devils. Ten se s Klímou potkal na ledě v únoru, kdy si oba zahráli exhibici v rámci 25. výročí od slovutného vítězství na olympiádě v Naganu.

„Bylo vidět, jak si to užívá, byla s ním velká sranda,“ vybavuje si útočník show, při níž tři roky před šedesátkou ukazoval Klíma svůj um. Ladně bruslil, střílel. Jako za mlada.

V květnu přišla ta zdrcující zpráva, že zemřel. „I pro nás to byl šok. Ale nezlobte se, víc už o tom nechci mluvit,“ vykládal potichu Kevin, který přiznal, že i když to byla exhibice, možná to pro něj byl nejdůležitější gól v kariéře.

Byl totiž pro tátu.

„Moc jsem ho chtěl dát. Jsem rád, že jsem to splnil,“ řekl k tomu jeden z bratrů, jenž poslední ročník strávil v dresu hradeckého Mountfieldu.

Atmosféra byla výborná, lidé se bavili. Stadion byl beznadějně vyprodaný, fanoušci postávali i na schodech. Nebylo na nich k hnutí. Podle místních znalců bylo naposledy na slavném zimáku tolik fanoušků v roce 2015, kdy domácí vyhráli historický titul.

„Byla to výborná myšlenka. Jsem rád, že se ji podařilo zrealizovat,“ reagoval Petr Čech. Jeden z nejlepších fotbalových brankářů v historii. Ten se ale čím dál tím víc cítí jako doma v hokejové výstroji v brance. Teď to znovu ukázal.

„Je vidět, že povahu, kterou měl ve fotbale, přenáší i do hokeje. Je do toho opravdu zapálený,“ pochválil ho „opravdový“ brankář Ondřej Pavelec, mistr světa z roku 2010.

V Litvínově se tleskalo všem. Ale hlavně do nebe. Táta tam nahoře musel být šťastný, když viděl oba syny hrát spolu.