Dvě tváře – to je ďáblík z Ekvádoru. Vyplácí se Preciado Spartě? Finančně ano, ale...
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Stačí popsat jeho poslední vystoupení. Proti Bohemians byl vidět. Pohříchu spíš v tom špatném. Zejména v prvním poločase pokazil, co mohl, jeho procento úspěšnosti přihrávek nakonec spadlo o šest stupínků níž než obvykle.
Vrcholem byla akce, kdy střílel z nesmyslného úhlu vysoko nad bránu, snažil se k úspěchu dojít silou. Po změně stran se zlepšoval postupně, přesto ještě na začátku nezvládl zásadní nahrávku na Veljka Birmančeviče, hosté ho zablokovali, i když rozhodně nešlo o neřešitelnou situaci.
Jenže pak se najednou na Letné zjevil jiný Angelo Preciado.
Vlastně nahrál na oba góly favorita. Při prvním měl kliku, že jeho střela doskákala k pohotovému i chladnokrevnému Janu Kuchtovi. Při druhém už přesně demonstroval, proč v současnosti dostává přednost před Pavlem Kadeřábkem. Troufnul si jít jeden na jednoho přes výborného Vlasije Sinjavského, pak poslal míč před bránu, z čehož vzešel vlastní gól.
Ďáblík z Ekvádoru (vzezřením i stylem hry) poté dostal cenu pro muže zápasu, i když deník Sport ho ohodnotil průměrnou známkou 5 a nejvíce vyzdvihl tentokrát dobře nastaveného útočníka Kuchtu.
Preciado totiž v jedné devadesátiminutovce vlastně zkopíroval celé své angažmá ve Spartě, které začalo v září roku 2023. Sparta tehdy za něj poslala do Genku 2,2 milionu eur, tedy nějakých 55 milionů korun.
Vyplatilo se to?
Finančně podle všeho ano, vždyť si vzpomeňte, jak „skoro sám“ vyřadil v Evropské lize Galatasaray Istanbul. Tehdy byl fenomenální, v dalším kole navíc jako jeden z mála stačil sokům z Liverpoolu. Další realita je však jiná, podobně jako první poločas s Bohemians. Zranění, přístup v obyčejných zápasech, občas úlety mimo hřiště.
Proto je z něj aktuálně v uvozovkách tuctový plejer Sparty, o němž se jen pořád dokola říká, jaký má potenciál. Jenže také dvě tváře – a tu temnou není schopen zahalit.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|5
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|6
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu