Předplatné

Dvě tváře – to je ďáblík z Ekvádoru. Vyplácí se Preciado Spartě? Finančně ano, ale...

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta – Bohemians 2:1. VAR v akci a otočka favorita, rozhodl vlastní gól • Zdroj: isportTV
Penaltový zákrok Matěje Vydry na Angela Preciada
První strkanici v utkání vyvolal souboj mezi Angelem Preciadem a Janem Bořilem
Gólová radost Johna Mercada a Angela Preciada
Slávistický kapitán Jan Bořil bedlivě sleduje Angela Preciada
Slávistický útočník Vasil Kušej se probíjí mezi dvojicí sparťanů
Václav Jemelka ve skluzu zasahuje proti Angelu Preciadovi
14
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Blogy
Vstoupit do diskuse (1)

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Stačí popsat jeho poslední vystoupení. Proti Bohemians byl vidět. Pohříchu spíš v tom špatném. Zejména v prvním poločase pokazil, co mohl, jeho procento úspěšnosti přihrávek nakonec spadlo o šest stupínků níž než obvykle.

Vrcholem byla akce, kdy střílel z nesmyslného úhlu vysoko nad bránu, snažil se k úspěchu dojít silou. Po změně stran se zlepšoval postupně, přesto ještě na začátku nezvládl zásadní nahrávku na Veljka Birmančeviče, hosté ho zablokovali, i když rozhodně nešlo o neřešitelnou situaci.

Jenže pak se najednou na Letné zjevil jiný Angelo Preciado.

Vlastně nahrál na oba góly favorita. Při prvním měl kliku, že jeho střela doskákala k pohotovému i chladnokrevnému Janu Kuchtovi. Při druhém už přesně demonstroval, proč v současnosti dostává přednost před Pavlem Kadeřábkem. Troufnul si jít jeden na jednoho přes výborného Vlasije Sinjavského, pak poslal míč před bránu, z čehož vzešel vlastní gól.

Ďáblík z Ekvádoru (vzezřením i stylem hry) poté dostal cenu pro muže zápasu, i když deník Sport ho ohodnotil průměrnou známkou 5 a nejvíce vyzdvihl tentokrát dobře nastaveného útočníka Kuchtu.

Preciado totiž v jedné devadesátiminutovce vlastně zkopíroval celé své angažmá ve Spartě, které začalo v září roku 2023. Sparta tehdy za něj poslala do Genku 2,2 milionu eur, tedy nějakých 55 milionů korun.

Vyplatilo se to?

Finančně podle všeho ano, vždyť si vzpomeňte, jak „skoro sám“ vyřadil v Evropské lize Galatasaray Istanbul. Tehdy byl fenomenální, v dalším kole navíc jako jeden z mála stačil sokům z Liverpoolu. Další realita je však jiná, podobně jako první poločas s Bohemians. Zranění, přístup v obyčejných zápasech, občas úlety mimo hřiště.

Proto je z něj aktuálně v uvozovkách tuctový plejer Sparty, o němž se jen pořád dokola říká, jaký má potenciál. Jenže také dvě tváře – a tu temnou není schopen zahalit.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1393125:1230
3Jablonec1484219:1128
4Olomouc1465314:823
5Zlín1465319:1523
6Plzeň1364323:1322
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučujeme

Články z jiných titulů