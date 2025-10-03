Body i hezký fotbal? Jde to, jen to chce koule! Červenkova nejlepší možná odpověď
KOMENTÁŘ TOMÁŠE RADOTÍNSKÉHO | V neděli po obědě budu komentovat zápas 11. kola fotbalové Chance Ligy Zlín – Baník Ostrava a jsem zvědav, zda si domácí udrží nastavenou laťku z utkání v Plzni. Tam naznačili, že jejich hra může být dlouhodobě nejen efektivní, ale i pohledná.
Tony Pulis ani Sam Allardyce se své reputace už asi nezbaví. Vždycky někam běželi hasit požár a i když se na to kolikrát moc nedalo dívat, účel světil prostředky a záchranářská mise byla splněna. První jmenovaný nikdy nesestoupil, druhému se to přihodilo po bezpočtu úspěšných štacích až v 66 letech.
Jednou si je ovšem novináři, fanoušci a experti zaškatulkovali a je velmi těžké se z toho vymanit. Nelíbilo se jim to, ale to bylo tak vše, co s tím mohli dělat.
Bronislav Červenka rovněž nesl nelibě, že jeho Ševci schytali kritiku za nepříliš přitažlivou tvář, trochu připomínající staré dobré Pulisovo Stoke. Standardky, auty, průtahy, tvrdost, zkrátka nic pro fajnšmekry. Dokonce ty stížnosti na zlínské »nechuťáky« přišly od jiného trenéra, což zřejmě může být považováno za nekolegiální. Zvláště, když v dotyčném zápase soupeře přestříleli a předčili téměř ve všech důležitých statistikách. Však také zlínský kouč reagoval rázně: „Klub si nenecháme špinit!“
Připouštím, že například po utkání Zlín – Liberec 1:0 jsem jakožto milovník technického kombinačního fotbalu rovněž nebyl z herního projevu vítězů bůhvíjak odvázaný. Vyznávám Cruyffovu barcelonskou školu zdokonalovanou Guardiolou.
Tým z města obuvi mi nabídl 19 faulů, úspěšnost přihrávek 66,5 procenta a tři body umlátil spíš díky štěstí. Po závěrečném hvizdu kolem mě procházel sportovní manažer Pavel Hoftych a poklepal si významně na levou polovinu hrudníku.
Ano, nováčka nejvyšší soutěže zdobí obrovské fotbalové srdce, bojovnost a houževnatost. Na víc se často nezmohl. I proto, že z kádru postupně mizeli hračičkové z mládežnické akademie na Vršavě, hlavně Tom Slončík a David Tkáč.
A protože za zlínským klubem na rozdíl od jiných nestojí miliardář s bezednou šrajtoflí, nemůže si dovolit kupovat drahé posily a musí se spokojit s tím, že na něj zbudou drobky.
Červenka však dokáže pracovat s omezenými zdroji a už v minulé druholigové sezoně po odchodech opor v čele s Martinem Cedidlou či Jakubem Janetzkým vsadil na soudržnost, organizaci a obětavost. Vyplatilo se. Byl z toho okamžitý návrat mezi elitu.
I tam má zatím fantastické výsledky. 4. místo a 17 bodů po 10 kolech určitě nikdo nečekal a Ševci jsou už teď v podstatě z poloviny zachráněni. Díky tomu si mohou v klidu a bez zábran troufnout i na odvážnější a líbivější hru.
A v minulém kole v Plzni tak učinili. Byla to nejlepší možná reakce na polemiku. Daleko lepší, než se pouštět do vyčerpávajících a nikam nevedoucích mediálních přestřelek, které stejně jen odvádějí pozornost nežádoucím směrem.
Zlín předvedl, že umí zastavovat útoky čistě a bez zbytečných či taktických faulů, neuchyluje se k bezduchému nakopávání a je schopen hrát rychle a na minimum doteků po zemi. Jeho přesné a dokonale vyvážené kolmé přihrávky do volného prostoru za obranu přinášely přečíslení a vyložené šance. Kdyby je všechny proměnil, dal by nejméně čtyři či pět branek.
Když to vyšlo ve Štruncových sadech (jakkoli proti trápícímu se a rozklíženému protivníkovi, který po utkání měnil trenéra), proč by to nemohlo jít pravidelně? Jak se ukazuje, potenciál existuje. Stačí mít »koule«, umět těmto principům hráče naučit a přesvědčit je, že taková odvaha přinese stejný, ne-li větší úspěch, než pořád jen souboje a agresivita.
Někdo přece český fotbal měnit musí. A nejlépe, když to budou trenéři v menších klubech, aby revoluce probíhala odzdola.
Jak to říkal nejslavnější zlínský rodák Tomáš Baťa? „Co chceš, můžeš.“
Autor je komentátorem Oneplay Sport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu