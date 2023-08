MS v atletice ONLINE: Staněk ani Mäki neprošli do finále, neuspěl ani Hájek

Už v rozběhu skončily šance Kristiiny Mäki v závodu na 1500 metrů. Finalistka z olympijských her v Tokiu i z loňského ME byla v rozběhu devátá, do semifinále postoupilo šest běžkyň. Mäki se v posledním kole marně snažila dostihnout vedoucí skupinu, k postupu by musela téměř atakovat svůj český rekord 4:01,23. Doběhla v čase 4:06,90.

V kvalifikaci neuspěl ani kladivář Patrik Hájek, který si letos vylepšil osobní rekord na 76,42 metru a zařadil se na páté místo historických českých tabulek. Za červencovým výkonem z Nového Města nad Metují ale na budapešťském stadionu zaostal o téměř osm metrů (68,77) a ve skupině A obsadil patnácté místo.

Staněk si krátce před MS vylepšil sezonní maximum na 21,77 metru. V Budapešti byl postupový limit 21,40, ale nejdelší druhý pokus českého reprezentanta byl téměř o metr kratší. Pro Staňka to znamenalo 16. místo, na postup bylo třeba 20,74.

Český rekordman nezvládl komplikace kvůli odložení soutěže, jejíž začátek pořadatelé kvůli hustému dešti o hodinu posunuli.

Ve večerním finále nebude chybět ani dvojnásobný olympijský šampion a světový rekordman Ryan Crouser, který přitom v Budapešti závodí s dvěma krevními sraženinami v levém lýtku. Američan v kvalifikaci zdolal limit o osm centimetrů.

Čtvrtkařská smíšená štafeta byla v druhém rozběhu třetí a zajistila si přímý postup, celkově časem 3:12,52 obsadila šesté místo. Český rekord z vítězných Evropských her v Polsku letos v červnu je o 18 setin lepší, tehdy byl v týmu místo Šorma Vít Müller. Na rozdíl od Chorzówa nebyla nouze o kontakty.

Pro finále mohou týmy udělat jednu změnu v sestavě.

První upršené zlato

V deštivém závodu na 20 kilometrů v chůzi navázal na prvenství z loňského evropského šampionátu v Mnichově Španěl Álvaro Martín. Zvítězil o sedm sekund před Švédem Perseusem Karlströmem, který byl loni v Eugene třetí. Pro bronz si v maďarské metropoli došel Brazilec Caio Bonfim, japonský obhájce titulu Tošikazu Jamaniši skončil až pětadvacátý. Kvůli hrozbě bouřek odložili pořadatelé start o dvě hodiny.